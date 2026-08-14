Patricia Villareal afirma que Eric García Vilca nunca le dijo que el casting era independiente: “No me especificó nada”

Patricia Villareal contó en ‘Magaly TV, La Firme’ cómo se ganó su confianza Eric García Vilca y qué ocurrió cuando, según su versión, le propuso realizar una escena de cama durante el supuesto casting. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia de Patricia Villareal contra Eric García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, sumó un nuevo capítulo luego de que ambas partes expusieran públicamente versiones diferentes sobre el supuesto casting que se realizó en la vivienda de la joven actriz. Mientras García Vilca aseguró en un comunicado que nunca utilizó el nombre de la reconocida productora para convocarla y que se trataba de un proyecto independiente, Villareal respondió que en ningún momento recibió una aclaración de ese tipo.

La joven actriz acudió nuevamente al programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde brindó mayores detalles sobre el encuentro y respondió directamente a las afirmaciones realizadas por García Vilca después de que su denuncia se hiciera pública. Ante las cámaras, reafirmó su versión y aseguró que no tiene intención de retractarse de lo que contó.

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El punto central de la controversia está relacionado con la manera en que, según Villareal, fue presentada la propuesta que recibió y la información que tuvo antes de acudir al departamento donde se realizó la supuesta prueba. La actriz sostiene que las conversaciones previas por WhatsApp contribuyeron a generar un clima de confianza y que nunca imaginó que la situación terminaría siendo incómoda para ella.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Patricia Villareal responde al comunicado de Eric García Vilca

Luego de que Patricia Villareal hiciera pública su denuncia, Eric García Vilca difundió un comunicado en el que manifestó sentirse sorprendido e indignado por las acusaciones. El extrabajador de Del Barrio Producciones buscó precisar su versión sobre el supuesto casting y negó haberle dicho a la joven que se trataba de una prueba para una producción de la empresa.

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Sin embargo, Villareal sostuvo que esa explicación no coincide con lo que ella vivió antes y durante el encuentro.

La joven fue consultada sobre la afirmación de García Vilca respecto a que nunca utilizó el nombre de Del Barrio Producciones para realizarle el supuesto casting. Su respuesta fue contundente.

“Nunca me especificó nada”, manifestó Patricia Villareal.

Con esa frase, la actriz explicó que García Vilca nunca le habría señalado expresamente que la prueba que iba a realizarse no tenía relación con la productora para la que anteriormente había trabajado.

La precisión es importante dentro de la controversia, debido a que el comunicado difundido por García Vilca intenta establecer que el proyecto para el que habría convocado a Villareal era un cortometraje independiente y no una producción de Del Barrio Producciones.

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Villareal, sin embargo, sostiene que ella no recibió esa información antes de acudir al encuentro.

La actriz también dejó claro que mantiene su denuncia y que no considera necesario retractarse de lo que contó públicamente.

“No me voy a rectificar de nada”, afirmó durante su participación en el programa.

De esta manera, la joven actriz reafirmó su versión frente a la explicación ofrecida por el extrabajador y volvió a describir las circunstancias que, según su testimonio, hicieron que comenzara a desconfiar de la situación.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

La joven actriz cuenta cómo se ganó su confianza

Según el relato de Patricia Villareal, el contacto con Eric García Vilca no comenzó con una situación que le generara desconfianza. Por el contrario, explicó que las conversaciones que ambos mantuvieron previamente a través de WhatsApp contribuyeron a que ella se sintiera segura de aceptar la propuesta.

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La joven señaló que García Vilca logró establecer una comunicación constante con ella hasta plantearle la posibilidad de realizarle un casting en su vivienda.

Villareal aseguró que, inicialmente, no sospechó que pudiera existir una intención distinta detrás del encuentro. Desde su perspectiva, se trataba de una oportunidad vinculada con su interés por ingresar al mundo de la actuación.

La actriz ha explicado que, además de su formación como ingeniera industrial, busca desarrollar una carrera artística. Por ello, una propuesta relacionada con un casting podía parecerle una posibilidad profesional que merecía ser tomada en cuenta.

El contexto previo, según su versión, hizo que aceptara acudir al encuentro sin considerar que pudiera encontrarse ante una situación que posteriormente le generaría temor.

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Sin embargo, todo cambió cuando, de acuerdo con su testimonio, recibió una indicación que consideró fuera de lugar para una prueba de actuación.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Patricia Villareal relata el momento que le generó temor

La joven actriz explicó que la situación comenzó a parecerle extraña cuando García Vilca le habría planteado interpretar una escena de cama con determinadas características.

Según Villareal, dentro de la propuesta se encontraba la indicación de sentarse sobre el hombre que participaría en la escena y quitarse el brasier.

Fue en ese momento, según su relato, cuando comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones del encuentro.

“Ahí es el momento en el que me doy cuenta que tenía otras intenciones”, detalló Patricia Villareal durante su aparición televisiva.

La joven explicó que hasta ese punto había acudido al encuentro confiando en que se trataba de una oportunidad profesional. Sin embargo, la solicitud cambió la percepción que tenía de la situación.

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Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Ahí es el que yo me doy cuenta que él tenía otras intenciones. Yo me asustó. Para mí no había necesidad de estar en ropa interior para un casting”, manifestó.

La actriz insistió en que, desde su perspectiva, la escena planteada no justificaba que tuviera que quitarse parte de su ropa durante una prueba de actuación.

Su relato volvió a poner el foco en una de las principales interrogantes del caso: cuáles son los límites de una prueba de actuación y cuándo una propuesta puede dejar de responder a una exigencia artística para convertirse en una situación incómoda o inapropiada.

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Villareal sostuvo que fue precisamente la naturaleza de esa solicitud la que la llevó a desconfiar y a interpretar que podía existir una intención diferente a la que inicialmente había entendido.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

La escena de cama que Patricia Villareal cuestionó

Durante la entrevista también se hizo referencia al material registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de Patricia Villareal.

En el audio asociado a las imágenes se puede escuchar, según lo presentado en el programa, la explicación que García Vilca habría dado sobre la escena que pretendía realizar.

“La escena de cama es, aparte de besos, tu coges al pata te sientas encima de él, te sacas el brasier... Ese es el video que quería grabar contigo porque yo no sé cuánto me das”, se escucha en el audio difundido durante la emisión.

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La grabación se convirtió en uno de los elementos centrales del relato presentado por la joven, debido a que, según su versión, permite conocer parte de la conversación que se produjo durante el encuentro.

Villareal ha señalado que la existencia de estas imágenes y del audio fue importante para poder reconstruir lo ocurrido y explicar públicamente por qué consideró que la situación había cruzado un límite.

La actriz también sostuvo que el material registrado en su vivienda contradice la percepción inicial que tuvo de la reunión, pues acudió pensando que participaría en una prueba relacionada con su carrera artística.

La difusión del audio generó una nueva reacción pública de García Vilca, quien posteriormente decidió emitir un comunicado para explicar su versión de los hechos.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Qué dijo Eric García Vilca sobre el supuesto casting?

Tras la denuncia realizada por Patricia Villareal, Eric García Vilca difundió un comunicado en el que expresó su sorpresa y rechazo frente a las acusaciones.

El extrabajador de Del Barrio Producciones aseguró que nunca le indicó a la joven que el proyecto para el que estaba realizando la prueba correspondiera a una novela.

“En ningún momento le indiqué que el proyecto sería para una novela. Por el contrario, le dejé claramente establecido que se trataba de un cortometraje independiente”, afirmó García Vilca en parte de su comunicado.

Esta declaración constituye uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas versiones.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Mientras García Vilca sostiene que la joven sabía que se trataba de un proyecto independiente, Villareal afirma que él nunca le especificó que el casting no estaba relacionado con Del Barrio Producciones.

La actriz no negó que pudiera tratarse de un proyecto distinto, sino que cuestionó que esa información le hubiera sido comunicada de manera clara antes de acudir al encuentro.

“Nunca me especificó nada”, reiteró al ser consultada sobre este punto.

La diferencia entre ambos relatos deja abierta una de las principales interrogantes del caso: qué información recibió exactamente Patricia Villareal antes de acudir al supuesto casting y bajo qué contexto se produjo el encuentro.

Por ahora, las dos versiones han quedado expuestas públicamente. Villareal mantiene su denuncia y asegura que no se retractará, mientras García Vilca ha defendido su posición mediante un comunicado en el que sostiene que se trataba de un cortometraje independiente.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Una denuncia que pone el foco en los límites de los castings

El caso de Patricia Villareal ha generado una discusión que va más allá de las versiones contrapuestas entre la joven actriz y el extrabajador. La controversia también ha puesto nuevamente sobre la mesa los límites de los castings, especialmente cuando una persona que recién busca abrirse camino en la actuación recibe una propuesta de alguien que cuenta con experiencia previa dentro de una productora reconocida.

Para Villareal, el problema no estuvo en participar de una escena actoral, sino en la naturaleza de la propuesta que, según su relato, recibió durante el encuentro. La actriz considera que una prueba de actuación no requería que se quitara el brasier y sostiene que ese fue el momento en el que comenzó a sentir temor.

Su testimonio también muestra cómo una situación que inicialmente fue interpretada como una oportunidad laboral terminó generándole dudas y preocupación.

El hecho de que el encuentro se produjera en su propia vivienda y que existieran cámaras de seguridad permitió, además, que quedaran registrados elementos que posteriormente fueron utilizados para exponer públicamente su versión.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

La controversia continúa mientras ambas partes mantienen posiciones diferentes sobre lo ocurrido. Por un lado, Patricia Villareal sostiene que nunca se le aclaró que el supuesto casting no tenía relación con Del Barrio Producciones y reafirma que no se retractará de su denuncia. Por otro, Eric García Vilca asegura que le explicó que se trataba de un cortometraje independiente y rechaza la interpretación que se ha dado a la reunión.

La situación también ha despertado interés por la trayectoria profesional de ambas partes y por el vínculo previo de García Vilca con una empresa de producción conocida en el medio televisivo.

Mientras se conocen nuevos detalles, la joven actriz mantiene públicamente su versión de los hechos y ha decidido responder a las precisiones realizadas por el extrabajador. Su principal aclaración es concreta: según su testimonio, nunca recibió una indicación explícita de que el casting no estaba relacionado con Del Barrio Producciones.

La investigación y las eventuales acciones que correspondan deberán determinar qué ocurrió durante aquel encuentro y qué información fue proporcionada antes de que Patricia Villareal acudiera a su vivienda. Por ahora, el caso permanece marcado por dos versiones contrapuestas y por un material audiovisual que la joven considera relevante para sustentar su relato.

Lo que sí ha quedado claro es que la denuncia abrió una conversación sobre la necesidad de establecer límites claros en los procesos de casting, especialmente cuando se trata de jóvenes que buscan una oportunidad profesional y confían en referencias vinculadas a empresas conocidas del sector audiovisual.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.