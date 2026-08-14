Perú
Agregar Infobae enGoogle

Precio del dólar hoy en Perú: Revisa la cotización del tipo de cambio este 14 de agosto

Compra y venta en casas de cambio online y mercado paralelo. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP), Bloomberg, y Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

mano con dolares en Perú
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez
Guardar

Precio del dólar hoy jueves 13 de agosto en Perú. El tipo de cambio ha cerrado retrocediendo en su caída anterior y se colocó a S/3,3660, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Como se recuerda, la moneda estadounidense había abierto esta mañana con tendencia al alza a S/3,3613, según Bloomberg.

Sobre el cierre anterior, en el ámbito local, especialista Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, señaló que la atención estará puesta en los datos de balanza comercial anualizada a junio y en la decisión del BCRP prevista para este jueves. Añadió que los fondos de pensiones y corporativos registraron oferta neta, compensada parcialmente por demanda extranjera e intervención del BCR. El volumen negociado alcanzó los US$ 189 millones, con un rango de volatilidad entre S/3,362 y S/3,366.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 14 de agosto en Perú
Así cerró el dólar. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,355
  • Venta: S/3,370.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio en casas de cambio digitales está a :

  • Compra: S/3,302
  • Venta: S/3,382.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

PUBLICIDAD

Captura del BCRP con el precio del dólar del 12 de agosto en Perú
Así cerró el dólar. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,361
  • Venta: S/3,371.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 14 de agosto

  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) CD BCRP S/ 1 775,4 millones, (b) Repo de Valores S/ 300 millones y (c) Depósitos BCRP S/ 1 000 millones.

Expectativa del valor del dólar

Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron. A fines de junio, así espera el tipo de cambio para fin del 2026 el mercado peruano:

  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,43 en abril y S/ 3,50 en mayo).
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,46 en mayo).
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,44 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,46 en mayo).

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesdólar en PerúBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tragedia en la Costa Verde: mujer falleció al partirse en dos el auto en que viajaba tras chocar contra un poste

Las autoridades investigan si la víctima y el conductor participaban en carreras clandestinas difundidas por redes sociales en ese tramo vial, donde no existen cámaras de seguridad

Tragedia en la Costa Verde: mujer falleció al partirse en dos el auto en que viajaba tras chocar contra un poste

BCR deja tasa de referencia en 4,25% y ya van 12 meses que se mantiene

El Banco Central de Reserva del Perú decidió nuevamente mantener su tasa de interés de referencia, la que afecta a todas las que se usan en el sistema financiero

BCR deja tasa de referencia en 4,25% y ya van 12 meses que se mantiene

Sismos en Perú: el misterio del olor a “huevo podrido” que podría salvar a tu familia si vives en Lima y Callao

Alerta silenciosa. Los sismos son cada vez más frecuentes en todo el territorio y los hogares deben reforzar sus medidas de seguridad para evitar situaciones de riesgo

Sismos en Perú: el misterio del olor a “huevo podrido” que podría salvar a tu familia si vives en Lima y Callao

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Se definieron a los ocho selecciones que siguen en carrera rumbo al título mundial. Perú sigue en competencia y se medirá con Argentina por los puestos del 9° al 16°

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Luego de aplastante victoria del ‘papá’, los diarios brasileños no tuvieron piedad con el ‘fogao’. Lanzaron duras críticas y calificaron el 6-1 como “vergüenza”

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

Diputados ratifican presencialidad obligatoria en pleno y comisiones: cuatro excepciones permitirán conexión remota

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

Patricia Villareal afirma que Eric García Vilca nunca le dijo que el casting era independiente: “No me especificó nada”

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y la organización ya busca a su reemplazo para Miss Universo

Extrabajador de Del Barrio Producciones podría recibir hasta 17 años de prisión: abogado explica el peso de los dos delitos

DEPORTES

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Kevin Becerra tras el 6-1 de Cienciano: “Hay que tener la personalidad para irlo a jugar allá como si fuéramos cero a cero”

Matías Succar tras su hat-trick en la goleada de Cienciano ante Botafogo: “El fútbol me pagó cada lágrima, cada noche sin dormir y cada gol fallado”