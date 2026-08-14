Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

Patricia Villareal contó en ‘Magaly TV, La Firme’ cómo se ganó su confianza Eric García Vilca y qué ocurrió cuando, según su versión, le propuso realizar una escena de cama durante el supuesto casting. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Patricia Villareal respondió en vivo a Eric García Vilca luego de que el extrabajador de Del Barrio Producciones difundiera un comunicado en el que expresó su posición sobre la denuncia realizada por la joven actriz y anunció que tomaría acciones legales si ella no se rectificaba. Lejos de retroceder, la intérprete mantuvo su versión de los hechos y aseguró que está dispuesta a afrontar las consecuencias legales que pudieran derivarse de sus declaraciones.

La controversia se originó después de que Villareal relatara públicamente un presunto casting irregular que, según su testimonio, terminó generándole incomodidad y temor. La joven contó que había acudido a un encuentro en su vivienda luego de mantener conversaciones previas con García Vilca y que durante esa reunión se le habría planteado realizar una escena que consideró inapropiada para una prueba de actuación.

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Tras hacerse pública su denuncia, García Vilca emitió un comunicado para rechazar las acusaciones y explicar su versión de lo ocurrido. Posteriormente, anunció que evaluaría acciones legales si la actriz no se retractaba de sus afirmaciones.

La respuesta de Villareal no tardó en llegar. Durante su intervención televisiva, fue consultada directamente sobre la posibilidad de retirar lo que había declarado y respondió de manera contundente. “No, que lo haga, yo no me voy a rectificar. Yo no pienso rectificarme de nada”, afirmó.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Patricia Villareal responde a Erick García Vilca y asegura que no se retractará

La respuesta de la joven se produjo en un momento de creciente atención sobre el caso. Luego de la difusión del comunicado de García Vilca, una de las principales interrogantes era si Villareal modificaría alguna de sus declaraciones o si mantendría su denuncia.

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La actriz optó por lo segundo. En lugar de retractarse, manifestó que está preparada para que el extrabajador adopte las medidas legales que considere correspondientes. “No, que lo haga”, expresó inicialmente, antes de reiterar: “Yo no me voy a rectificar. Yo no pienso rectificarme de nada”.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Patricia Villareal cuenta cómo terminó el encuentro en su vivienda

Durante su relato, la joven actriz también explicó cómo terminó el encuentro con García Vilca. Según su versión, la situación llegó a un punto en el que ella decidió no acceder a las condiciones que se le habrían planteado durante el supuesto casting.

Villareal contó que el hombre terminó retirándose después de comprobar que ella no aceptaría trasladarse a otro lugar ni realizaría la escena que le había propuesto.

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La joven explicó que, ante la situación, optó por poner un límite y comunicarle que consideraba que no encajaba con el personaje que supuestamente debía interpretar. De acuerdo con su relato, fue entonces cuando recibió una respuesta que recordó durante su aparición televisiva.

Según Villareal, García Vilca le dijo: “Uy, qué pena, a mí me hubiera gustado que fueras tú”. La actriz interpretó aquel comentario dentro del contexto de la conversación que habían mantenido y de la situación que, según su versión, se había generado durante el encuentro. Después de ello, el hombre se habría dispuesto a retirarse de la vivienda.

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Sin embargo, antes de salir habría reparado en la existencia de cámaras de seguridad instaladas en el inmueble. Este detalle también fue explicado por Villareal durante su testimonio, debido a que, según contó, García Vilca le preguntó por los dispositivos.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

La explicación que Patricia dio sobre las cámaras

Villareal relató que, cuando García Vilca se percató de las cámaras, ella decidió responderle que había contratado una compañía de seguros para protegerla.

La actriz explicó que esa afirmación no correspondía exactamente con la realidad, pues las cámaras eran dispositivos domésticos conectados a su teléfono celular.La joven sostuvo además que había realizado una grabación de toda la conversación y que conservaba ese material. “Yo tengo grabada toda la conversación”, explicó en referencia al encuentro.

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La actriz precisó que, hasta el momento en que brindó sus declaraciones, la Policía todavía no le había solicitado el material. Por ello, indicó que esperaba que posteriormente la Fiscalía especializada pudiera requerir las pruebas que asegura tener en su poder.

La joven también dejó entrever que su intención es entregar el material por los canales correspondientes si la autoridad competente se lo solicita.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Qué pasó cuando Patricia Villareal informó el caso?

Otro de los aspectos que Patricia Villareal decidió contar públicamente fue lo que ocurrió después del encuentro. Según su relato, no acudió inmediatamente a Del Barrio Producciones, sino que primero buscó orientación de una persona de confianza dentro de su entorno académico.

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La actriz contó que se acercó a un profesor y le pidió ayuda para comunicarse con Michelle Alexander, productora vinculada a Del Barrio Producciones.

Villareal explicó que le mostró al docente parte de las pruebas que tenía y que, después de conocer la situación, el profesor decidió llevar el caso ante la productora para que pudieran escuchar directamente su versión. Este paso, según la joven, fue importante porque buscaba que la empresa conociera lo ocurrido y pudiera adoptar alguna medida.

La actriz señaló que posteriormente una persona encargada de los talleres se comunicó inicialmente con ella. En principio, el contacto tenía otro propósito: ofrecerle una masterclass en la que participarían integrantes de Telemundo. Sin embargo, durante esa comunicación, la situación tomó otro rumbo.

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Según Villareal, la encargada le confirmó que ya había recibido información sobre el caso y que conocía las pruebas que la joven había enviado. La actriz relató que, a partir de ese momento, volvió a explicar detalladamente lo que había ocurrido durante el supuesto casting.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Patricia pidió que se tomen medidas para evitar otro caso

Durante la conversación, Villareal aseguró que uno de sus pedidos principales fue que la persona involucrada fuera separada, con el objetivo de evitar que una situación similar pudiera repetirse con otra persona que buscara una oportunidad en el mundo de la actuación.

La joven explicó que su preocupación no estaba centrada únicamente en lo que ella había vivido, sino también en la posibilidad de que alguien más pudiera atravesar una experiencia parecida.

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Según su testimonio, comunicó lo sucedido y mostró parte de los elementos que tenía disponibles para respaldar su versión. La conversación, sin embargo, no terminó con una respuesta definitiva en ese momento. Villareal contó que el diálogo sobre el caso quedó programado para otro momento.

De acuerdo con su versión, primero recurrió a un profesor, luego recibió comunicación de una persona vinculada con los talleres y finalmente volvió a explicar los hechos ante la persona que tomó contacto con ella.

Patricia Villareal no se retracta y contradice versión de Eric García Vilca sobre supuesto casting: “Nunca me especificó nada”. Captura: Magaly Tv La Firme.