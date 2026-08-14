Tragedia en la Costa Verde: mujer falleció al partirse en dos el auto en que viajaba tras chocar contra un poste

Las imágenes muestran un vehículo oscuro gravemente dañado, dividido en dos partes, junto a un poste en una vía. Oficiales de policía uniformados y personal forense con trajes blancos examinan la escena del accidente, la cual está acordonada con cinta amarilla. Se observa un tramo de la Costa Verde en San Miguel donde ocurrió el suceso. La cobertura se presenta en vivo con gráficos de noticias.

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Una mujer murió y un hombre quedó con pronóstico reservado tras un violento accidente en la Costa Verde de Lima que partió un automóvil en dos, a la altura del distrito de San Miguel, cerca de la medianoche del jueves. El vehículo, con características propias de un auto modificado para carreras de velocidad, perdió el control, chocó contra un sardinel y terminó impactando a gran velocidad contra un poste de la berma central, cuya fuerza de impacto concentró el daño en el lado del copiloto, donde viajaba la víctima.

El conductor, quien llevaba puesto un casco de motocicleta, fue trasladado con vida a una clínica cercana, donde permanece en observación. Sus familiares llegaron al lugar poco después del accidente. Los parientes de la mujer fallecida también se hicieron presentes, aunque optaron por no dar declaraciones a la prensa. El cuerpo de la víctima fue retirado de entre los restos del vehículo con ayuda de equipos especiales de bomberos, luego de que el Ministerio Público realizara el levantamiento del cadáver.

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Los peritos llegaron al lugar cerca de las 4 de la madrugada, aproximadamente cuatro horas después de que se produjera el choque. El parte de la municipalidad registró el accidente a las 12:20 de la madrugada. La Policía Nacional del Perú (PNP) tardó varias horas en acordonar el área, mientras que los primeros en auxiliar al conductor fueron personas que llegaron en motos y autos desde una zona próxima al Callao, a menos de cinco minutos del lugar.

Tragedia en la Costa Verde: mujer muere al partirse en dos el auto en que viajaba tras chocar contra un poste

Según los testigos, el vehículo circulaba de sur a norte —en dirección desde Chorrillos hacia el Callao— cuando intentó esquivar una moto, momento en que el conductor perdió el control, golpeó el sardinel y continuó a toda velocidad hasta impactar contra el poste de la berma central. El impacto fue tan violento que la carrocería quedó partida en dos —y luego en tres, al mover las piezas para rescatar el cuerpo—, con autopartes esparcidas sobre el asfalto.

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Los testigos señalaron que los primeros en acercarse al vehículo accidentado habrían sido participantes de los mismos piques ilegales que se realizan en esa zona. Esas personas trasladaron al conductor a la clínica antes de que llegaran las autoridades, lo que alertó a vecinos del sector, quienes llamaron a la PNP.

Un vehículo modificado para la velocidad

Las características del automóvil suscitaron la atención de los periodistas que cubrieron el hecho desde las primeras horas de la madrugada. El auto presentaba llantas y motor con modificaciones visibles, propias de unidades preparadas para soportar altas velocidades en competencias no oficiales. Además, entre los restos del vehículo se encontró una calcomanía de un establecimiento donde se realizan carreras.

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El uso del casco de motocicleta por parte del conductor refuerza la hipótesis de la PNP de que ambos ocupantes participaban en los piques ilegales que, según los vecinos del sector, se concentran habitualmente en esa franja de la Costa Verde, entre los límites de San Miguel y el Callao. Las autopartes halladas en el lugar también corresponden a componentes que aumentan el sonido del motor, habituales en vehículos acondicionados para este tipo de competencias clandestinas.

Piques ilegales en la Costa Verde

La zona donde ocurrió el accidente es conocida por los vecinos como un punto de encuentro frecuente para quienes practican carreras ilegales, especialmente durante las noches de jueves y las madrugadas de viernes. Según los testimonios recogidos en el lugar, filas de vehículos suelen estacionarse en ese tramo de la vía a la espera de iniciar las competencias. Estas carreras son organizadas y difundidas a través de TikTok y otras plataformas digitales.

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El canal Latina Noticias, que cubrió el accidente en vivo, ha denunciado en anteriores oportunidades la práctica de estos piques en la Costa Verde. El tramo donde ocurrió el siniestro, a la altura de la subida hacia San Miguel, no cuenta con restricción vehicular nocturna ni con señalización especial que advierta sobre el peligro de esta actividad en la zona.

Peligro en la Costa Verde del Callao: conductores enfrentan vía abandonada y sin señalización - Latina Noticias

Sin cámaras de seguridad en el tramo

Uno de los obstáculos que enfrentará la investigación es la ausencia de cámaras de seguridad en el punto exacto del accidente. Los peritos recurrieron a fotografías, mediciones y al testimonio de los testigos presentes para reconstruir la secuencia del siniestro. La falta de videovigilancia en ese tramo de la Costa Verde dificulta tanto la identificación de los responsables como el esclarecimiento de las circunstancias exactas del choque.

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Los peritos de la PNP trabajaron en el lugar durante las primeras horas de la mañana del viernes para documentar las evidencias. Las identidades del conductor y de la mujer fallecida se encontraban, al cierre del reporte, en proceso de verificación por parte de las autoridades. La investigación también deberá determinar si otras personas que estuvieron presentes en el lugar momentos después del accidente tienen vinculación con las carreras ilegales que se habrían desarrollado esa noche.

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