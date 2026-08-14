Matías Succar tras su hat-trick en la goleada de Cienciano ante Botafogo: “El fútbol me pagó cada lágrima, cada noche sin dormir y cada gol fallado”

Matías Succar retirándose la máscara de protección facial tras concretar su memorable triplete contra Botafogo. - Crédito: Paloma del Solar

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El delantero marcó su primer hat-trick internacional en la goleada 6-1 sobre Botafogo y vivió una noche soñada junto a su familia en el Cusco. Succar confesó que llevaba años esperando una actuación así, pero pidió humildad para afrontar el partido de vuelta en Brasil.

Matías Succar vivió una noche que nunca olvidará. El delantero de Cienciano fue la gran figura de la goleada 6-1 sobre Botafogo de Brasil, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, al marcar un espectacular hat-trick que no solo encaminó al conjunto cusqueño hacia una ventaja enorme en la serie, sino que también significó la realización de un sueño que llevaba años persiguiendo.

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Después del pitazo final en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Succar todavía parecía no poder dimensionar lo que acababa de suceder. El atacante miró hacia arriba y dedicó sus goles a personas muy importantes en su vida. Cuando le preguntaron qué pasaba por su cabeza en ese momento, resumió sus sensaciones en una palabra: “Una locura”.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their first goal REUTERS/Martin Fonseca

Y no era para menos. El delantero acababa de marcar tres goles en un partido internacional, frente a un rival brasileño de jerarquía, en una noche en la que Cienciano consiguió una de las goleadas más contundentes de su historia en la Copa Sudamericana.

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“Todavía me lo asimilo, es una locura. Y que estén acá todos ustedes, no, ni soñado”, confesó Succar, visiblemente emocionado.

“Hoy el fútbol me pagó cada entrenamiento”

El hat-trick no fue simplemente una actuación individual brillante. Para Succar, los tres goles representan la recompensa a un largo proceso de trabajo, sacrificios y momentos difíciles.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their sixth goal with Cristian Souza REUTERS/Martin Fonseca

El atacante reconoció que detrás de aquella noche hubo entrenamientos, lágrimas, noches sin dormir, goles fallados y muchas situaciones que tuvo que soportar para continuar adelante en su carrera.

“Creo que hoy el fútbol me pagó cada entrenamiento, cada aguante, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada gol fallado, todo lo que ha habido que aguantar”, expresó.

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Succar no solo estaba celebrando haber marcado tres veces; estaba viviendo la recompensa de un camino en el que, según sus propias palabras, nunca dejó de insistir.

En medio de la celebración, el delantero también tuvo presente a su familia, a la que considera fundamental para haber podido superar los momentos complicados.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

“Con la familia siempre todo fue mucho más fácil y, bueno, se los dediqué. En todo momento se los he dedicado a todos”, sostuvo.

Su emoción fue tan grande que incluso confesó que quiso ir directamente hacia la tribuna para abrazar a quienes estaban acompañándolo en una noche que terminó convirtiéndose en una de las más especiales de su carrera.

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Su primera gran noche internacional

El partido contra Botafogo tenía un significado especial para Succar incluso antes de convertir su primer gol. El delantero reveló que todavía tenía una cuenta pendiente en torneos internacionales: marcar en la Copa.

La espera terminó de la manera más espectacular posible.

El delantero marcó de cabeza el primero de los cusqueños por el torneo internacional - Crédito: ESPN

“No había hecho gol en Copa todavía, era una cuenta pendiente que tenía”, explicó.

Y no marcó uno. Marcó tres.

Succar abrió su cuenta en la noche cusqueña y posteriormente volvió a aparecer para completar el triplete. Sus tres tantos fueron fundamentales para que Cienciano construyera una diferencia de cinco goles sobre Botafogo y quedara a un paso de los cuartos de final.

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“Yo lo único que puedo decir es un sueño, es un sueño por lo que he trabajado tantos años”, manifestó.

El delantero, sin embargo, sabe que el resultado no significa que la historia haya terminado. A pesar del 6-1, evitó cualquier exceso de confianza y recordó que Cienciano todavía deberá disputar el partido de vuelta en Brasil.

El delantero aprovechó error de despeje del portero y aumentó el marcador - Crédito: ESPN.

“Hay que seguir, hay que seguir porque falta la vuelta. Tenemos una linda oportunidad de seguir soñando, pero hay que ser muy humildes para ir a Brasil”, advirtió.

Una noche soñada con su familia presente

La emoción de Succar aumentó por la presencia de algunos de sus familiares en el estadio. Su padre estuvo en las tribunas y su hermano Alex, quien se encontraba en Líbano, apareció de manera inesperada para acompañarlo en una noche que terminó siendo inolvidable.

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“Mi papá, mi mamá, Alexito, que ayer fue su cumpleaños”, contó el delantero.

Succar aprovechó la ocasión para dedicarle un reconocimiento especial a su hermano, a quien considera una de las personas que marcó su camino y que estuvo presente durante diferentes etapas de su carrera.

El delantero volvió a marcar de cabeza y celebró a todo pulmón en el Garcilaso de Cusco - Crédito: ESPN.

“Él me marcó el camino, aguantó muchas balas por mí y gracias en gran parte yo estoy aquí parado gracias a él”, manifestó con emoción.

La presencia de su familia convirtió el hat-trick en algo todavía más significativo. No se trataba únicamente de tres goles y una victoria histórica. Para Succar, era también la posibilidad de compartir con las personas que estuvieron a su lado durante los momentos buenos y malos.

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Después del partido, cuando le preguntaron por qué había mirado hacia arriba durante la celebración, Succar explicó que se trataba de una dedicatoria especial.

“Para Ram”, respondió.

También recordó a “Tata”, personas a quienes considera importantes y que, según sus palabras, siempre estuvieron apoyándolo.

“Siempre han estado ahí y, bueno, yo creo que debe estar superfeliz”, expresó.

La escena de Succar mirando al cielo después de sus goles se convirtió así en uno de los momentos más emotivos de la noche. El delantero no olvidó a quienes considera parte de su historia y quiso compartir con ellos, desde la cancha, una actuación que tardó años en llegar.

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El sueño era marcar un gol, pero terminó haciendo tres

Succar también contó que la noche anterior había imaginado cómo podía ser el partido ante Botafogo. Sus expectativas eran mucho más modestas que lo que finalmente ocurrió.

El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

“Soñaba con hacer un buen partido, por ahí hacer un gol, pero tres es una locura”, reveló.

El delantero consiguió su primer triplete en una competencia internacional. En el torneo local ya había logrado marcar tres goles con Deportivo Municipal, pero esta era la primera vez que conseguía una actuación de estas características en una competición continental.

“En copa internacional, sí. En el torneo local ya había convertido con Muni. Ahora mis primeros goles en copa y tres, tres seguidos”, explicó.

Para cualquier futbolista, marcar un hat-trick en una competición internacional representa un momento especial. Para Succar, además, llegó en una instancia decisiva, ante un rival brasileño y en una noche en la que Cienciano consiguió una ventaja que lo acerca considerablemente a los cuartos de final.

Matías Succar, una tromba contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

El balón firmado por todos

Como recuerdo de una noche histórica, Succar terminó con el balón del partido, pero no quiso considerarlo únicamente suyo.

El atacante mostró la pelota y explicó que estaba firmada por los integrantes del equipo. Para él, los tres goles no fueron producto exclusivo de su actuación.

“Firmada por todos los actores, todos los que se lo merecen, porque sin ellos no hubiera sido posible hacer los goles”, señaló.

El gesto refleja nuevamente la personalidad que mostró durante sus declaraciones. A pesar de haber sido el protagonista principal del 6-1, Succar insistió en que la victoria fue consecuencia del trabajo colectivo.

Cienciano marcó seis goles, pero también presionó, defendió y jugó con intensidad durante los 90 minutos. El propio Succar entiende que su hat-trick fue posible gracias al funcionamiento del equipo.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their sixth goal with teammate Maximiliano Amondarain REUTERS/Martin Fonseca

La noche perfecta tuvo que terminar y, con ella, la celebración. Succar sabe que el 6-1 ya es parte de la historia, pero que todavía hay objetivos por alcanzar.

“Ya está, es historia, como siempre dice el profe. Así que hay que pensar en lo que viene”, sostuvo.

El próximo desafío será el clásico cusqueño ante Deportivo Garcilaso, antes de viajar a Brasil para afrontar el partido de vuelta frente a Botafogo.

La ventaja conseguida en el Cusco es enorme, pero Cienciano quiere evitar cualquier relajación. Succar comparte esa idea: la clasificación todavía debe cerrarse en la cancha.

Por ahora, el delantero puede disfrutar de una noche que llevaba años esperando. Tres goles, una goleada histórica, su primer hat-trick internacional, su familia en las tribunas y un estadio entero celebrando su nombre.

Matías Succar convirtió una cuenta pendiente en una noche inolvidable. El fútbol, como él mismo dijo, finalmente le pagó cada entrenamiento, cada lágrima, cada noche sin dormir y cada gol fallado. Y lo hizo de la manera más espectacular: con tres goles que dejaron a Cienciano a las puertas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.