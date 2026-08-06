Empresarios prevén más inversión y contratación: expectativas mejoraron en julio, revela el BCRP

Según el BCRP, las expectativas empresariales mejoraron, destacando el avance de la percepción sobre la economía a 3 meses, que subió de 55,5 a 62,3 puntos, y a 12 meses, de 68,6 a 72,1 puntos. Foto: Senda Inmobiliaria

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La confianza del sector empresarial mostró una evolución favorable en julio del 2026, con una mejora en la mayoría de indicadores de expectativas y situación actual, de acuerdo con la última nota semanal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ente emisor informó que 16 de los 18 indicadores evaluados se ubicaron en el tramo optimista durante el pasado mes, mientras que todos los indicadores vinculados a las expectativas empresariales alcanzaron niveles superiores al umbral neutral.

Empresarios elevan sus perspectivas sobre la economía y sus negocios

A partir de la evaluación del BCRP, las expectativas empresariales registraron avances en distintos horizontes de medición. La percepción sobre la economía a 3 meses aumentó de 55,5 a 62,3 puntos, mientras que la correspondiente a 12 meses pasó de 68,6 a 72,1 puntos.

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En tanto, la expectativa sobre el sector económico a 3 meses subió de 56 a 58,6 puntos. Para un plazo de 12 meses, este indicador tuvo una ligera reducción al pasar de 68,4 a 67,8 puntos. Por otro lado, la visión sobre la situación de la empresa a 3 meses mejoró de 58,6 a 60,8 puntos, aunque a 12 meses descendió de 70,3 a 69,9 puntos.

Mayor confianza impulsa planes de contratación e inversión

Entre los indicadores con mejor desempeño también destacó la expectativa vinculada a la demanda de productos. Para los próximos tres meses, este indicador avanzó de 62 a 62,7 puntos, mientras que para un periodo de 12 meses registró una leve caída de 71,3 a 71,1 puntos.

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Resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, evidenciando que la mayoría de los indicadores de expectativas empresariales a 3 y 12 meses aumentaron sostenidamente entre mayo y julio de 2026. Foto: BCRP

Asimismo, los empresarios mostraron una mayor disposición para incrementar la contratación de personal. La expectativa a tres meses pasó de 54,6 a 56,6 puntos, mientras que la de 12 meses subió de 63 a 64,4 puntos, reflejando una mejora en la percepción sobre el mercado laboral.

De igual manera, las perspectivas sobre la inversión empresarial continuaron en terreno favorable. El indicador a tres meses creció de 57,5 a 59,2 puntos, mientras que el de 12 meses aumentó ligeramente de 67,2 a 67,3 puntos.

Indicadores mantienen tendencia optimista desde mayo

El BCRP señaló que las seis expectativas empresariales medidas a tres meses muestran una mejora sostenida desde mayo del 2026, ubicándose en todos los casos por encima de los 50 puntos, nivel considerado como el punto neutral de referencia.

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De acuerdo con el criterio utilizado por el organismo monetario, una lectura superior a los 50 puntos refleja que la confianza empresarial se encuentra en el tramo optimista, mientras que un resultado inferior indica una percepción pesimista.

Designan a nuevos miembros del directorio del BCRP

El Poder Ejecutivo oficializó la incorporación de Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mediante la Resolución Suprema Nº 250-2026-PCM. Con estas designaciones, el presidente del ente emisor, Julio Velarde, completa la conformación del equipo directivo para el nuevo periodo constitucional.

El Ejecutivo oficializó la designación de Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como nuevos integrantes del BCRP. Foto: Bloomberg

Los tres economistas cuentan con experiencia previa en el máximo órgano del BCRP. Palomino preside el Instituto Peruano de Economía (IPE) y tiene trayectoria en finanzas y banca de inversión; Yamada es vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico y especialista en economía laboral y políticas sociales; mientras que Choy es funcionaria de carrera del Banco Central y continuará como integrante del Directorio para el periodo 2026-2031.

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Con la permanencia de Julio Velarde al frente del BCRP, quien fue ratificado para continuar liderando la institución, el Directorio queda integrado por siete miembros. El presidente del Banco Central es propuesto por el Poder Ejecutivo y debe ser ratificado por el Senado, mientras que otros directores son elegidos por el Ejecutivo o por la cámara alta del Congreso bajo el nuevo esquema bicameral.