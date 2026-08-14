Perú
Agregar Infobae enGoogle

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

El Gobierno de Keiko Fujimori sigue convocando a cuestionadas figuras de gestiones anteriores para ocupar importantes cargos en el Estado

Midagri - Ángel Manero
Ángel Manero. (Andina)
Guardar

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó al ingeniero agroindustrial Ángel Manero, exministro de Dina Boluarte, como nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

La designación se oficializó mediante la resolución suprema 013-2026-VIVIENDA publicada hoy viernes 14 de agosto. El documento lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Texto de resolución suprema que designa a Ángel Manuel Manero Campos como Superintendente Nacional de Bienes Estatales y es firmada por Keiko Fujimori y Mauricio Arnillas
Una resolución suprema oficializa el nombramiento de Ángel Manuel Manero Campos como Superintendente Nacional de Bienes Estatales, refrendada por la Presidenta de la República y el Ministro de Vivienda.

Previamente, a través de la resolución suprema 012-2026-VIVIENDA, se aceptó la renuncia de José Felisandro Mas Camus, quien se desempeñaba como jefe de la SBN desde octubre del año pasado.

Entre las atribuciones exclusivas de la SBN figuran formular políticas y expedir directivas sobre adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de bienes estatales, así como gestionar el portafolio inmobiliario del Estado para optimizar su uso y valor. También le corresponde aprobar y ejecutar actos sobre los predios bajo su competencia, incluida la transferencia en dominio fiduciario de bienes inmuebles de dominio privado.

PUBLICIDAD

En materia de control y transparencia, la SBN administra el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), registro único y obligatorio al que todas las entidades públicas deben reportar sus predios, y conduce el catastro nacional de propiedades inmobiliarias del Estado. Además, supervisa los actos que ejecuten las entidades del SNBE, resuelve en última instancia administrativa los conflictos entre entidades sobre bienes estatales, y capacita a servidores de los tres niveles de gobierno en gestión patrimonial.

Cuestionamientos

El 7 de agosto de 2024, en conferencia de prensa, Manero cuestionó un informe de la FAO que estimaba que 17 millones de peruanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y afirmó: “En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente”.

PUBLICIDAD

Ángel Manero Campos desmiente informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria en Perú, afirmando que la falta de calidad alimentaria no implica hambre. (TVPerú)

Al intentar aclarar sus palabras, añadió: “Yo, por ejemplo, no ceno. Y estaría catalogado por la FAO como inseguridad alimentaria grave”. Un grupo de parlamentarios presentó una moción de interpelación y la Comisión Agraria del Congreso lo convocó. Manero pidió disculpas si ”ofendió a alguien", pero insistió en que ”el país no es de hambrientos". El premier Gustavo Adrianzén reconoció haberle sugerido que se disculpara con la población.

En septiembre de 2024, la ingeniera forestal y directora de la ONG Kené, Lucila Pautrat, lo denunció ante el Ministerio Público por aprobar la Resolución Ministerial 0309-2024-MIDAGRI, que creaba la ”Constancia de Libre Deforestación". La denuncia lo acusó de otorgamiento ilegal de derechos y de avocamiento indebido, al actuar fuera del ámbito de sus competencias. Ante la presión, Manero anuló la resolución por recomendación de la propia Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio.

Una investigación de Salud con Lupa reveló que la esposa de Manero, Silvia Wong Wu, es accionista y gerente comercial de Sunshine Export, empresa exportadora de mangos y paltas integrante de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el grupo empresarial más influyente del sector agroexportador. Manero nunca se pronunció sobre ese posible conflicto de interés ni explicó los alcances de la reforma que impulsó en la Autoridad Nacional del Agua, la cual, según la misma investigación, debilitó la capacidad fiscalizadora del organismo y alineó su funcionamiento con los intereses de las empresas que más agua consumen.

Temas Relacionados

Ángel ManeroSBNKeiko FujimoriMinisterio de Viviendaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Zona de evacuación en Santa Rosa es una bomba de tiempo, advierten técnicos y vecinos

El área destinada para huir en caso de sismo no puede albergar ni al uno por ciento de los residentes, mientras la población reclama obras urgentes que permitan reducir el peligro

Zona de evacuación en Santa Rosa es una bomba de tiempo, advierten técnicos y vecinos

Simulacro Nacional Multipeligro INDECI EN VIVO: actividades de prevención en Lima y regiones se realizan hoy viernes 14 de agosto

Durante el ejercicio, la población deberá mantener la calma, ubicarse en una zona segura interna y evacuar después hacia el punto de reunión establecido

Simulacro Nacional Multipeligro INDECI EN VIVO: actividades de prevención en Lima y regiones se realizan hoy viernes 14 de agosto

II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 evaluará respuesta ciudadana y cultura de prevención ante desastres como sismo y tsunami

Miles de peruanos participan en un ejercicio que pone a prueba la preparación ante terremotos y emergencias, con protocolos diferenciados para sismos, tsunamis y aluviones, tras la reciente tragedia en Colombia

II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 evaluará respuesta ciudadana y cultura de prevención ante desastres como sismo y tsunami

Fenómeno de El Niño en Perú: Senamhi advierte lluvias, frío, fuertes vientos y eleva alerta por El Niño hasta abril de 2027

El organismo meteorológico de Perú anticipa precipitaciones y bajas temperaturas en agosto, mientras un cronograma oficial prevé un incremento del riesgo climático con impacto máximo en febrero del próximo año

Fenómeno de El Niño en Perú: Senamhi advierte lluvias, frío, fuertes vientos y eleva alerta por El Niño hasta abril de 2027

Lo que El Niño arrastró: Una inesperada especie aparece en la costa norte del Perú y el gobierno no la quiere dejar ir

Tras el calentamiento de las aguas, el Ministerio de la Producción de Perú aprobó hasta 2027 un régimen especial para la captura de esta especie. ¿De cuál se trata?

Lo que El Niño arrastró: Una inesperada especie aparece en la costa norte del Perú y el gobierno no la quiere dejar ir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

Diputados ratifican presencialidad obligatoria en pleno y comisiones: cuatro excepciones permitirán conexión remota

Ciudadana de Tumbes grita a Keiko Fujimori y se arrodilla: “Ninguna autoridad nos ha escuchado, le ruego que nos ayude”

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

Patricia Villareal afirma que Eric García Vilca nunca le dijo que el casting era independiente: “No me especificó nada”

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y la organización ya busca a su reemplazo para Miss Universo

Extrabajador de Del Barrio Producciones podría recibir hasta 17 años de prisión: abogado explica el peso de los dos delitos

DEPORTES

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Kevin Becerra tras el 6-1 de Cienciano: “Hay que tener la personalidad para irlo a jugar allá como si fuéramos cero a cero”

Matías Succar tras su hat-trick en la goleada de Cienciano ante Botafogo: “El fútbol me pagó cada lágrima, cada noche sin dormir y cada gol fallado”

Horacio Melgarejo tras el 6-1 de Cienciano a Botafogo: “Lo peor que podemos hacer es festejar el paso”

DT de Botafogo tras el 6-1 ante Cienciano: “Es un día que nos avergüenza y quedará marcado para siempre”