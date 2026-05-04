La inflación de Perú en 2026 quedará fuera del rango meta, con o sin Julio Velarde al frente del BCRP

El prolongado liderazgo de Julio Velarde en el Banco Central entra en revisión ante el inminente cambio político en el país.

La inflación anual en Perú se encamina a superar el rango meta fijado por el Banco Central de Reserva (BCRP), en un escenario marcado por la incertidumbre política y económica, y con la continuidad de Julio Velarde al frente de la entidad bajo revisión tras el próximo cambio gubernamental.

El índice de precios al consumidor (IPC) en Perú subió 0,64% en abril de 2026, según el INEI, acumulando una variación de 3,53% en los primeros cuatro meses y una tasa anualizada de 3,73%. En Lima Metropolitana, la inflación ya alcanza el 3,72 % en lo que va del año, mientras que la tasa anual se sitúa en 4,01%.

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El repunte de la inflación desafía la meta oficial del BCR

Aunque la expectativa oficial, tanto del máximo ente emisor como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejada en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, es que la inflación cierre 2026 en torno a 3,0%, la tendencia actual y las cifras del primer cuatrimestre anticipan mayores presiones.

Solo el BCRP proyecta que la inflación pueda converger gradualmente hacia la segunda mitad del año, apoyado en una recuperación económica que llevaría el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,0% a 3,2%.

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Otras entidades como Scotiabank, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Macroconsult también revisaron al alza sus proyecciones de crecimiento para 2026, ubicando la estimación del PBI en 3,2%, fuera totalmente de la meta.

La volatilidad del tipo de cambio, con un alza superior al 3% en abril, incrementa los riesgos para la economía peruana.

¿La volatilidad cambiaria complicará el control de precios?

Sin embargo, para el economista Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, la situación dista de ser controlada.

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Odar advierte que, si bien la inflación anualizada mostró una moderación en su ritmo mensual respecto a los picos de 2022 y 2023, las presiones persisten y la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año anticipa que el cierre de 2026 estará por encima de la meta.

El especialista señala que el sesgo inflacionario sigue siendo alcista en el corto plazo, aunque la velocidad del incremento podría ser menor en los próximos meses.

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El Banco Central de Reserva sostiene la tasa de interés de referencia en 4,25% mientras analiza señales de la inflación y el tipo de cambio.

Destaca además que la evolución del tipo de cambio, que subió más de 3% solo en la segunda mitad de abril, y el ambiente de incertidumbre electoral, añaden riesgos adicionales para la trayectoria de los precios.

Según Odar, la tasa anual del IPC podría descender a menos de 4%, pero lograrlo dependerá de factores externos y de la respuesta del BCR en el mercado cambiario. Pero el directorio también deberá sortear la tensión política.

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Por ahora, la autoridad monetaria mantiene estática su tasa de interés de referencia en 4,25%, esperando señales más claras sobre la evolución de la inflación.

2026 podría ser el último año de Julio Velarde

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, aborda la incógnita sobre su sucesión. En declaraciones, reveló que aún no hay una decisión oficial, aunque mencionó a Adrián Armas y Paul Castillo como posibles reemplazos y no descartó su permanencia en el cargo.

Julio Velarde cumple 20 años al mando del BCR, tras haber asumido la presidencia en septiembre de 2006. Bajo su gestión, la inflación promedio anual se mantuvo en torno a 2,7% y el país atravesó episodios de crisis internacionales sin salir del rango meta por lapsos prolongados.

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Velarde es reconocido por organismos multilaterales y medios especializados como uno de los principales responsables de que Perú registre, en 2025, una inflación de apenas 1,5 % en Lima Metropolitana, la cifra más baja en 8 años.

A pesar del reconocimiento a su liderazgo y desempeño, los problemas actuales, como la inflación anualizada que supera el 4%, la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política, podrían trascender su figura y poner a prueba la solidez institucional del banco en los próximos años.

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