“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

La dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Guardar

Cienciano vivió una noche de alto impacto futbolístico al derrotar con claridad a Botafogo por 6-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño no tardó en imponer su ritmo y, en pocos minutos, construyó una diferencia que lo acerca a los cuartos de final.

La magnitud del resultado no solo le otorga una ventaja decisiva para el encuentro de vuelta, sino que también establece un registro histórico para la institución. La actuación de Matías Succar, clave con tres goles, fue determinante en una noche que ya se inscribe entre las mayores victorias internacionales del club, especialmente ante un adversario brasileño.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la prensa brasileña tras goleada histórica a Botagofo en manos de Cienciano?

La contundente goleada de Cienciano sobre Botafogo generó un fuerte impacto en Brasil, donde la prensa calificó el resultado como una auténtica “vergüenza” para el conjunto visitante. Diversos medios señalaron el partido como un episodio para el olvido y coincidieron en las críticas hacia el rendimiento del equipo carioca.

La derrota por 6-1 en Cusco fue recibida con sorpresa y desilusión por los seguidores y periodistas brasileños, quienes no esperaban un marcador tan abultado en esta instancia internacional. En sus coberturas, resaltaron la superioridad del cuadro cusqueño y la dificultad que ahora enfrenta Botafogo para revertir la serie en el partido de vuelta.

PUBLICIDAD

- Lance: “Un día de terror para Botafogo en Cusco, Perú. La noche del jueves (13), en el Estadio Garcilaso de la Vega, el equipo dirigido por Franclim Carvalho fue aplastado por Cienciano con un marcador de 6-1 y sufrió una gran humillación como visitante en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los equipos volverán a enfrentarse el próximo jueves (20) en Nilton Santos. Para avanzar a la siguiente fase, Glorioso deberá ganar por seis goles en tiempo reglamentario”.

Así informó Lance la goleada que sufrió Botafogo por Cienciano.

- O´Globo: “Catástrofe, desastre o cualquier término similar describe acertadamente la noche que vivió el Botafogo este jueves ante el Cienciano. Si el objetivo era minimizar los daños en la altitud de Cusco, Perú, el ‘alvinegro’ regresa a Río de Janeiro con su campaña en la Copa Sudamericana en serio peligro. La histórica goleada de 6-1 —liderada por el delantero Matías Succar, autor de un triplete— deja al equipo prácticamente eliminado”.

PUBLICIDAD

O´Globo calificó como "humillante" la dura derrota de Botafogo.

- Gazeta Esportiva: “Botafogo fue goleado 6-1 por Cienciano en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en la ciudad peruana de Cusco, a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves a las 21:30 (hora de Brasilia) en el Estadio Nilton Santos. Con ventaja en el marcador, el equipo peruano puede perder por hasta cuatro goles y aun así clasificarse para los cuartos de final”.

Portada de Gazeta Esportiva tras goleada de Cienciano sobre Botafogo.

- ESPN Brasil: “”Un día que nos avergüenza y que quedará grabado para siempre en nuestra memoria". Asídescribió el entrenador Franclim Carvalho la derrota del Botafogo por 6-1 ante el Cienciano de Perú el pasado jueves en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador portugués lamentó el resultado e hizo hincapié en la dificultad de jugar en Cusco, a una altitud de más de 3.300 metros".

PUBLICIDAD