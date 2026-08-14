II Simulacro Nacional Multipeligro INDECI EN VIVO: así se realizan las actividades de prevención en Lima y regiones este viernes 14 de agosto

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en distintas zonas del país. Visuales IA

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrolla este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en distintas zonas del país, con ejercicios orientados a reforzar la respuesta frente a sismos y otros peligros asociados. La jornada incluye la participación de instituciones públicas y privadas, organizaciones, familias y ciudadanía.

El ejercicio es organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y forma parte de las acciones de preparación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). La actividad también recuerda el sismo ocurrido en Pisco en 2007, uno de los eventos sísmicos considerados dentro de la preparación nacional ante emergencias.

En Apurímac, la jornada recibe la denominación de “Simulacro Vespertino ante Sismos y Peligros Asociados”. La actividad se realiza bajo las disposiciones establecidas en la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N.° 001-2025-PCM/SGRD y contempla una serie de pasos para poner a prueba los mecanismos de evacuación y coordinación.

El material difundido por INDECI establece que el ejercicio permite poner en práctica planes, protocolos y procedimientos previstos para una emergencia. También sirve para revisar las rutas de evacuación, las zonas seguras y los puntos de reunión definidos con anticipación por las familias, instituciones y comunidades.