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II Simulacro Nacional Multipeligro INDECI EN VIVO: así se realizan las actividades de prevención en Lima y regiones este viernes 14 de agosto

Durante el ejercicio, la población deberá mantener la calma, ubicarse en una zona segura interna y evacuar después hacia el punto de reunión establecido

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El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en distintas zonas del país. Visuales IA
El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en distintas zonas del país. Visuales IA

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrolla este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en distintas zonas del país, con ejercicios orientados a reforzar la respuesta frente a sismos y otros peligros asociados. La jornada incluye la participación de instituciones públicas y privadas, organizaciones, familias y ciudadanía.

El ejercicio es organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y forma parte de las acciones de preparación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). La actividad también recuerda el sismo ocurrido en Pisco en 2007, uno de los eventos sísmicos considerados dentro de la preparación nacional ante emergencias.

En Apurímac, la jornada recibe la denominación de “Simulacro Vespertino ante Sismos y Peligros Asociados”. La actividad se realiza bajo las disposiciones establecidas en la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N.° 001-2025-PCM/SGRD y contempla una serie de pasos para poner a prueba los mecanismos de evacuación y coordinación.

El material difundido por INDECI establece que el ejercicio permite poner en práctica planes, protocolos y procedimientos previstos para una emergencia. También sirve para revisar las rutas de evacuación, las zonas seguras y los puntos de reunión definidos con anticipación por las familias, instituciones y comunidades.

04:27 hsHoy

Simulacro se realizará en todo el país

La actividad es organizada por el INDECI como parte de las acciones de preparación del SINAGERD. Indeci
La actividad es organizada por el INDECI como parte de las acciones de preparación del SINAGERD. Indeci

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 tiene como horario establecido las 3:00 p. m. del viernes 14 de agosto. En Lima y Callao, el escenario recreará un sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami. En la sierra se simularán movimientos en masa, como huaicos, mientras que en la selva las poblaciones deberán responder ante lluvias intensas y desborde de ríos, informó Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La convocatoria alcanza a entidades que forman parte del SINAGERD, instituciones públicas y privadas, organizaciones, familias y población en general. El objetivo señalado por INDECI es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante una posible situación de emergencia o desastre.

Durante el ejercicio se representa la ocurrencia de un sismo mediante señales previamente establecidas. Bocinas, campanas, silbatos, sirenas u otros mecanismos pueden marcar el inicio de la actividad, según los recursos disponibles en cada zona.

El material oficial precisa que las personas deben reconocer con anticipación los espacios seguros de sus viviendas, centros laborales o instituciones, además de identificar las rutas de evacuación y establecer puntos de reunión familiares.

04:24 hsHoy

¿Qué debe hacer la población durante el ejercicio?

El procedimiento contempla varios momentos. Tras la señal que representa el inicio del sismo, la población debe mantener la calma y ubicarse en una zona segura interna que fue identificada antes del simulacro.

Durante los primeros dos minutos, el material de INDECI indica que las personas deben permanecer en estos espacios seguros internos. Una vez que termina el movimiento simulado, corresponde iniciar la evacuación hacia una zona segura externa o hacia el punto de reunión establecido.

La evacuación debe realizarse de manera ordenada y con la Mochila para Emergencias. Las personas que se encuentren en sectores expuestos a deslizamientos, derrumbes u otros peligros asociados deben desplazarse hacia los lugares seguros que fueron definidos previamente.

Las instrucciones de autoridades y brigadistas deben seguirse durante todo el ejercicio. El simulacro también permite revisar si las rutas previstas resultan adecuadas y si los procedimientos establecidos son conocidos por quienes participan.

04:23 hsHoy

¿Qué debe contener una mochila de emergencia en caso de sismo?

Mochila de emergencia abierta sobre una mesa de madera con botiquín, dos linternas, radio, botella de agua, latas de comida, documentos y bandera de Perú.
Una mochila de emergencia abierta sobre una mesa de comedor en un hogar peruano muestra los elementos esenciales para afrontar contingencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un componente crucial en situaciones de emergencia, especialmente durante sismos, son las provisiones recomendadas por el Indeci.

Es fundamental llevarla durante la evacuación y asegurarse de que esté equipada con artículos esenciales que cubran diversas necesidades. Aquí te presentamos una lista detallada:

  • Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paños húmedos.
  • Ropa y abrigo: Prendas de vestir adicionales, mantas o sacos de dormir.
  • Bebidas y alimentos no perecibles: Agua embotellada, chocolate en barra, atún, comida enlatada.
  • Botiquín de primeros auxilios: Algodón, alcohol, vendas, termómetro.
  • Dinero en efectivo: De preferencia en monedas y billetes pequeños.
  • Productos para bebés e infantes: Pañales, alimentos para bebés, biberones.
  • Artículos para el adulto mayor: Medicamentos específicos, productos de higiene personal.
  • Artículos de uso femenino: Productos de higiene femenina.
  • Equipo de Comunicación: Linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales, silbato, agenda con contactos de emergencia, útiles para escribir.

La mochila debe tener un peso total de aproximadamente ocho kilos y estar equipada con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización. Indeci también aconseja revisar y renovar los artículos según su fecha de caducidad para mantenerlos en óptimas condiciones.

04:22 hsHoy

Evacuación cambia según el peligro representado

Antes del simulacro, la población debe identificar zonas seguras internas, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Antes del simulacro, la población debe identificar zonas seguras internas, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

El simulacro contempla escenarios distintos al movimiento sísmico. Si el ejercicio incorpora una alerta de tsunami, la población debe desplazarse hacia zonas altas o seguras y alejarse del litoral.

Ante una representación de aluvión, la evacuación debe evitar sectores expuestos al peligro y dirigirse hacia espacios seguros previamente identificados. El material señala que estas alertas pueden representarse mediante el sistema SISMATE y sirenas locales.

Para otros peligros asociados, la población debe reconocer la señal correspondiente, utilizar las rutas establecidas y llegar de forma ordenada a las zonas seguras externas. Las indicaciones de las autoridades y brigadistas forman parte del procedimiento previsto para el ejercicio.

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