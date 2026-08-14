Extrabajador de Del Barrio Producciones podría recibir hasta 17 años de prisión: abogado explica el peso de los dos delitos

El abogado laboralista Mario Pinatte explicó qué medidas puede tomar una persona frente a una situación de acoso sexual y qué valor tienen las grabaciones, audios, mensajes e indicios durante una investigación. ATV Noticias.

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El caso de Patricia Villarreal, quien denunció públicamente un presunto casting irregular que, según su testimonio, terminó generándole incomodidad y temor, abrió una serie de interrogantes sobre los límites de este tipo de propuestas y las herramientas legales que tienen las personas que atraviesan situaciones de presunto acoso u hostigamiento sexual.

La joven, quien además de desempeñarse como ingeniera industrial busca abrirse camino en la actuación, contó en ‘Magaly TV La Firme’ que conoció a Erick García Vilca a través de actividades relacionadas con Del Barrio Producciones, empresa liderada por la productora Michelle Alexander. Según su relato, esta referencia fue uno de los motivos por los que inicialmente confió en la propuesta que recibió.

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Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

A raíz de la denuncia expuesta públicamente en televisión, un abogado laboralista fue convocado para explicar, desde el punto de vista jurídico, cómo se puede denunciar el acoso sexual, qué elementos pueden ayudar a demostrar una situación de este tipo y cuáles son las responsabilidades que existen en el ámbito laboral.

El abogado Mario Pinattei comenzó diferenciando las obligaciones que tienen las empresas frente a situaciones de acoso. Explicó que, en materia laboral, existen mecanismos específicos de prevención y atención para este tipo de conductas.

“A ver, en materia laboral, eh, las empresas están obligadas, a partir de veinte trabajadores, a contar con políticas de prevención del acoso y tener un comité”, señaló. Según explicó, dicho comité debe tener una composición equilibrada entre las partes involucradas dentro del centro de trabajo. “Un comité que se conforma de manera paritaria, quiere decir, equilibrada entre propuestas del empleador y los trabajadores, y ellos deben revisar este tipo de conductas y tomar medidas. Eso en materia laboral”, agregó en ATV Noticias.

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Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

¿Cuándo un casting puede convertirse en acoso sexual?

Durante la entrevista para ATV Noticias se hizo referencia al relato de Patricia Villarreal, quien aseguró que durante el encuentro el supuesto productor le habría planteado que debía quitarse el brasier para interpretar una escena.

Ante la consulta sobre si una propuesta de esa naturaleza podría considerarse acoso sexual, Pinatte respondió que el escenario podría tener una connotación penal y que debía analizarse la conducta y el mecanismo utilizado para ejercer presión.

“Sí, acoso sexual, pero aquí sería una... material penal. El... la conducta podría entenderse como un hostigamiento”, explicó. El especialista puso especial énfasis en la existencia de una oferta de trabajo como posible mecanismo de presión.

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Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

“La herramienta de presión sería la oferta de trabajo para, eh, doblegar la voluntad de la persona, en este caso mayor de edad, y estaríamos hablando de acoso, acoso sexual en connotación penal”, sostuvo.

La explicación del abogado fue planteada a partir del escenario descrito durante el programa y no como una determinación judicial sobre el caso de Patricia Villarreal. La calificación definitiva de una conducta corresponde a las autoridades competentes luego de analizar los hechos, las pruebas y las circunstancias particulares de cada investigación.

El caso, sin embargo, permitió abrir una discusión sobre los límites que pueden existir en procesos de selección relacionados con la actuación. Si bien un casting puede implicar la interpretación de escenas y diferentes indicaciones para los postulantes, el especialista señaló que también deben considerarse las circunstancias en las que se realizan dichas propuestas y si existe algún mecanismo destinado a presionar la voluntad de una persona.

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Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

Abogado explica qué valor tienen los videos y audios

Otro de los puntos abordados durante la entrevista estuvo relacionado con las grabaciones realizadas durante el encuentro. Según lo expuesto en el programa, Patricia Villarreal contaba con cámaras en su vivienda y el supuesto productor se habría percatado de su existencia durante el encuentro. La conductora preguntó al abogado qué implicancias podría tener esta situación en una eventual investigación.

Pinatte explicó que existe normativa relacionada con la protección de datos y el registro de imágenes, por lo que cada caso debe ser evaluado de acuerdo con sus circunstancias específicas. Sin embargo, también destacó que el hecho de que el encuentro se hubiera producido en un espacio privado podía tener relevancia al momento de analizar cómo ocurrieron los hechos.

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Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

“Eh, por un lado, hay un, una normativa especial sobre la protección de datos que implica también el, el acceso a, a, a tomar imágenes y registrarlas”, explicó. Luego precisó que, de acuerdo con la información que había recibido durante la entrevista, el encuentro habría ocurrido en el departamento de la joven.

“Pero digamos que ella está en, en... entiendo que fue en su departamento”, indicó. La conductora confirmó este punto y el abogado continuó con su explicación. “Está en un ambiente, eh, privado y es una circunstancia que luego genera la posibilidad de, de probar lo que sucedió. Me imagino que hay audio y video, no he visto el detalle”, manifestó.

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La conductora señaló entonces que esas grabaciones podrían convertirse en un elemento de convicción para la presunta víctima. Pinatti coincidió con esa apreciación. “Sí, claro. Y va, va, va a utilizar es-esos medios. Estaba en su, en su residencia, diferente que fuera en un centro laboral”, explicó.

El especialista hizo una distinción entre una grabación realizada dentro de un espacio privado y otra que pudiera producirse en un centro laboral o en otro ambiente sujeto a una regulación distinta. “O fuera en otro ambiente donde, eh, existe normativa que las personas que están filmadas también pueden ejercer una defensa”, agregó.

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Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

¿Puede justificarse una propuesta diciendo que era parte de un casting?

Otro de los cuestionamientos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con una eventual defensa basada en la naturaleza del trabajo actoral. La conductora preguntó si el supuesto productor podría argumentar que en el mundo de la actuación es habitual realizar castings y recrear escenas como justificación de lo ocurrido.

“Puede decir muchas cosas, pero es poco creíble, ¿no?”, respondió Pinatte. La conductora Ely Yutronic volvió entonces sobre el hecho de que la persona habría sido grabada sin que, aparentemente, conociera inicialmente la existencia de las cámaras.

El abogado respondió señalando que, en el escenario planteado, eran dos las personas que participaban en el encuentro y que una de ellas era precisamente quien realizó la grabación.

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“Están participando los-- dos personas. Una de que quienes participa es quien graba. No hay un tercero”, señaló.

La conversación permitió establecer que el análisis jurídico no depende únicamente de la existencia de un video, sino de las circunstancias completas que rodean la obtención y el contenido de ese material.

Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

¿Qué pruebas sirven para denunciar acoso sexual?

Más allá del caso que motivó la entrevista, una de las principales dudas planteadas al abogado fue qué debe hacer una persona que atraviesa una situación de acoso sexual y qué elementos puede presentar si decide denunciar.

La conductora preguntó si era necesario contar con una cámara, conversaciones de WhatsApp o algún otro tipo de registro para demostrar lo ocurrido. Pinatte explicó que cualquier denuncia debe someterse a un análisis probatorio, pero aclaró que las pruebas no necesariamente tienen que limitarse a un único elemento.

“Sí, eh, siempre el, el, cualquier circunstancia que, que se impute merece, eh, el análisis probatorio”, sostuvo. El especialista explicó que también pueden utilizarse indicios para construir una determinada conclusión dentro de una investigación.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero los medios probatorios también, eh, pueden configurarse a partir de, de indicios”, señaló. En ese sentido, habló de los denominados sucedáneos de los medios probatorios.

“Se denominan sucedáneos los medios probatorios, que son, eh, un-una cantidad de indicios suficientes que pueden permitir, eh, constituir una prueba”, explicó.

La respuesta resulta especialmente importante en casos de presunto acoso, debido a que algunas situaciones pueden ocurrir sin testigos directos. En ese contexto, videos, audios, mensajes y otros elementos podrían ser evaluados por las autoridades como parte del conjunto probatorio, dependiendo de las circunstancias concretas del caso.

Empresas tienen obligaciones frente al hostigamiento sexual

El especialista también recordó que las responsabilidades frente al hostigamiento sexual en el ámbito laboral no recaen exclusivamente en quien denuncia. Las empresas también tienen obligaciones vinculadas con la prevención y atención de este tipo de conductas.

Como parte de su explicación, reiteró que las empresas con 20 trabajadores o más deben contar con políticas de prevención y con un comité conformado de manera paritaria. La conductora resaltó la importancia de que quienes atraviesen este tipo de situaciones conozcan sus derechos y procuren contar con elementos que puedan contribuir a una eventual investigación.

“Bien, entonces tenerlo en cuenta para quienes estén padeciendo estas situaciones tan incómodas y más cuando se trata de su centro de labores, eh, conseguir esos elementos, tener algo probatorio para poder continuar y siempre denunciar, que no queden impunes”, expresó.

La recomendación se dio en el contexto del caso de Patricia Villarreal, pero fue planteada como una orientación general para cualquier persona que pueda encontrarse en una situación de acoso u hostigamiento.

Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.

Abogado explica las posibles consecuencias penales

Durante la parte final de la entrevista, Pinatte también fue consultado sobre las consecuencias penales que pueden existir en casos de naturaleza sexual. Fue entonces cuando mencionó un caso anterior que se había hecho público y explicó cómo pueden acumularse determinadas conductas delictivas.

“Sí, las, las penas son, son graves. En el caso anterior que se hizo público, eh, concurren dos delitos, el de, eh, tocamientos indebidos y el acoso sexual”, manifestó al citado medio. El abogado explicó que, en el Perú, cuando existe un concurso real de delitos, una misma conducta puede generar diferentes delitos y las penas correspondientes pueden acumularse.

“Y en el Perú, cuando hay un concurso real de delitos, eso quiere decir que una misma conducta genera varios delitos, se suman”, detalló. A continuación, planteó un escenario en el que pudiera existir un agravante relacionado con la materia laboral. “O sea, eh, si, si vemos que hay un agravante de materia laboral, eh, podríamos estar hablando de hasta diecisiete años”, afirmó.

Patricia Villarreal denunció presunto casting irregular: abogado explica cómo probar un caso de acoso sexual. Captura: ATV Noticias.