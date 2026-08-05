Bancos lanzan campañas de cuentas de ahorro en agosto: Hasta 9,7% de TREA para tres meses

Las cuenta de ahorro de Scotiabank ofrece 9,7% de tasas de interés, pero solo para un plazo de tres meses. - Crédito Composición Infobae/Andina/Scotiabank

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En julio los trabajadores en Perú recibieron el pago de su gratificación, que equivale en la mayoría de casos a un sueldo entero —para la media planilla de las MYPEs, es la mitad de este monto—, y ahora los bancos buscan captar ese dinero.

Como se sabe, una parte de estos usuarios señalaron que usaría su dinero para ahorro, el cual podría significar interés en guardarlos en cuentas en el sistema financiero —cuentas de ahorros, depósitos a plazo fijo o hasta inversiones en la Bolsa de Valores de Lima o en fondos mutuos—.

Ante esto, ya los bancos han impulsado campañas para captar ese dinero. Por un lado el BBVA empezó una campaña para los usuarios de su tarjeta Visa Signature que gasten S/500 cada semana de agosto y les daría 5.000 puntos; por otro Compartamos Banco sacó su campaña con cuenta de ahorro a 4,60% de tasas de interés, con montos desde solo S/500. Pero la más resaltante es la que sacó Scotiabank, con una cuenta de ahorro digital con tasa (TREA) de 9,7% a un plazo de solo tres meses.

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Scotiabank ofrece 9,7% de TREA

Como se sabe, los productos de cuenta de ahorros ofrecen tasas más altas que cuentas normales en los bancos, no inmovilizan el dinero como un depósito a plazo fijo, pero permiten un número limitados de retiros al mes.

En el caso del producto de cuenta de ahorro de Scotiabank, este ofrece una TREA de 9,7%. Pero se debe explicar que la TREA es una Tasa de Rentabilidad Efectiva Anual, que calcula el valor de tu dinero durante un año.

En el caso del 9,7% de Scotiabank, según los términos del contrato, este se ofrece por un monto desde S/500 y un máximo de S/3.000, pero la aplicación de la TREA de 9,7% solo será válida para tres meses. Es decir, que si uno mantiene su dinero durante un año, no aplicará el cálculo del 9,7%. Solo será proporcional esta tasa para los tres meses.

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Conoce las tasas más altas para cuentas de ahorro en agosto. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Difusión

Un ejemplo: si colocas S/2.000 a una TREA de 9,7%, en un año obtendrías S/194 extra. Pero esto es si aplicaras las TREA a todo el año. En el caso del producto de Scotiabank, esto solo aplica para tres meses, lo que hace que el resultado a los tres meses sea de aproximadamente S/46,75. Asimismo, esto aplicará para la primera cuenta digital creada por el usuario; es decir, clientes nuevos.

Como detalla Scotiabank, esta es una TREA promocional por esos tres meses. Para su cuenta digital, para un saldo promedio mensual de S/1.000 sin movimientos durante 12 meses aplica una TREA de 0% calculada con una TEA de 0%; con un interés anual de S/0, y un saldo mínimo de equilibrio de S/ 0″.

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Revisa las condiciones de los productos financieros y pregunta todo antes de contratarlos. - Crédito Difusión

Otras tasas de interés de ahorros

Para un saldo promedio de S/1.000, en moneda de soles, en Lima y Callao y en bancos se ofrecen las siguiente tasas de interés para cuentas de ahorros:

Ahorros Plus de Banco Ripley

Tasa: 4,80%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0.

Campaña Cuenta WOW Digital de Compartamos Banco

Tasa: 4,60%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0

TREA del 4,6% para cualquier monto, apertura 100% digital, sin montos mínimos.

Cuenta Imparable de Financiera CrediScotia

Tasa: 4,60%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 8,00

Monto mínimo: S/ 5.000.

Cuenta Full Ahorro de Mibanco

Tasa: 4,50%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0

Retiros sin costo en cajeros BCP a nivel nacional y primera tarjeta de débito Visa gratis.

AhorroMeta Digital de Alfin Banco

Tasa: 4,50%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 1,00

Monto mínimo: S/ 100.

Cuenta Ahorro Rolando de Banco GNB Perú

Tasa: 4,50%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0.

Cuenta de Ahorros Digital de Efectibank

Tasa: 4,50%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0

Cuenta Ahorro Clásico de Banco Falabella Perú

Tasa: 4,00%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0

Monto mínimo de S/ 500 para mantenimiento S/ 0.

Cuenta Ahorro Digital de Banbif

Tasa: 4,00%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0

Apertura 100% digital, sin costo de mantenimiento ni monto mínimo.

AhorraMás de Financiera OH

Tasa: 4,00%

Garantía: FSD

Mantenimiento: S/ 0,00

Monto mínimo: S/ 0.