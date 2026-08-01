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Precios aumentaron en julio: inflación incrementó y estos fueron los productos más afectados

El encarecimiento del pollo, los pasajes y diversos alimentos impulsó el resultado del mes, mientras que la reducción en las tarifas de electricidad y del gas doméstico ayudó a moderar el avance del índice de precios, según el INEI

El alza de alimentos, transporte y restaurantes fue parcialmente compensada por menores precios en electricidad, gas doméstico y algunos productos agrícolas y pesqueros.
El alza de alimentos, transporte y restaurantes fue parcialmente compensada por menores precios en electricidad, gas doméstico y algunos productos agrícolas y pesqueros. Foto: difusión
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La inflación volvió a acelerarse en julio. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un incremento mensual de 0,29%, con lo que la variación acumulada entre enero y julio llegó a 4,09%. En tanto, la inflación anual, correspondiente al periodo entre agosto de 2025 y julio de 2026, alcanzó 4,07%, ligeramente por encima del 4% reportado en junio.

El comportamiento de los precios estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de alimentos, servicios de transporte y restaurantes, aunque parte de estas alzas fue compensada por menores tarifas de electricidad, una reducción en el precio del gas doméstico y el descenso de algunos productos agrícolas y pesqueros.

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Alimentos, transporte y restaurantes impulsaron la inflación

Según explicó el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, el mayor impacto provino de la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, debido al incremento en los precios de la carne de pollo, los huevos, así como de frutas como la manzana, la palta y la uva, además de hortalizas como el ají amarillo escabeche, el tomate, el zapallo y el choclo.

A ello se sumó el aumento en Transporte, influido por el alza de los pasajes interprovinciales y de los vuelos nacionales e internacionales durante las celebraciones por Fiestas Patrias. Asimismo, la división de Restaurantes y hoteles reflejó mayores precios en desayunos, menús, pollo broster, pizzas, bebidas calientes, gaseosas y cerveza servida. En contraste, la reducción de las tarifas eléctricas y del gas doméstico moderó parcialmente el avance del índice.

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El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que el alza estuvo impulsada principalmente por la carne de pollo, huevos, frutas y algunas hortalizas.
El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que el alza estuvo impulsada principalmente por la carne de pollo, huevos, frutas y algunas hortalizas. Foto: BM Editores

Las divisiones que más subieron y las que retrocedieron

El informe técnico del INEI indica que la mayor variación mensual correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%), seguida por Muebles y artículos para el hogar (0,44%), Comunicaciones (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,24%), Recreación y cultura (0,22%), Prendas de vestir y calzado (0,21%), Transporte (0,20%) y Restaurantes y hoteles (0,18%).

La única división que presentó una caída fue Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una disminución de 0,12%, debido principalmente al menor precio del gas propano doméstico (-1,1%) y de la electricidad residencial (-0,3%), luego de la aplicación del nuevo pliego tarifario desde el 4 de julio.

Pollo, pasajes y tomate lideraron las alzas

De los 586 productos que integran la canasta familiar, un total de 325 elevaron sus precios en julio, mientras que 117 disminuyeron y 144 permanecieron sin cambios.

Los mayores incrementos correspondieron al ají amarillo escabeche (47,04%), el pasaje en ómnibus interprovincial (18,68%), el pasaje aéreo nacional (15,47%), el pollo eviscerado (13,32%), el tomate (10,25%), las alas de pollo (8,55%), la pechuga de pollo (7,90%) y la vainita verde americana (6,98%).

Con 47,04%, el ají amarillo escabeche fue el producto que más subió de precio.
Con 47,04%, el ají amarillo escabeche fue el producto que más subió de precio. Foto: difusión

Por el contrario, entre los productos que más redujeron sus precios destacaron los arándanos (-16,23%), la papaya (-13,00%), el bonito (-11,34%), el pepino (-8,80%), el poro (-8,41%), la espinaca (-6,96%), la cebolla de cabeza (-6,67%) y la papa color (-5,61%).

Inflación nacional también avanzó y todas las ciudades registraron alzas

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,30% durante julio. Con este resultado, la inflación acumulada llegó a 3,71% y la anualizada se ubicó en 3,70%. El comportamiento fue similar al observado en Lima, impulsado principalmente por Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, mientras que los gastos vinculados a alojamiento y servicios básicos mostraron una ligera reducción.

Las 26 ciudades donde se calcula el indicador registraron incrementos en sus precios. Las mayores variaciones se observaron en Chimbote (0,72%), Ica (0,64%), Tacna (0,54%), Ayacucho (0,53%) y Huancavelica (0,53%). En el otro extremo se ubicaron Tarapoto y Puno (0,01%), Cajamarca (0,02%), Abancay (0,04%) e Iquitos (0,08%).

Precios mayoristas crecieron, mientras bajaron materiales de construcción

El Índice de Precios al Por Mayor aumentó 0,55% en julio, impulsado por el encarecimiento de productos nacionales como el petróleo diésel, el gas licuado de petróleo, el gasohol, la carne de pollo, los alimentos para ganado, el cemento y los ladrillos. También se registraron aumentos en algunos bienes importados, entre ellos resinas plásticas, aceites lubricantes, trigo, algodón y ordenadores portátiles.

El Índice de Precios al Por Mayor subió 0,55% en julio, debido al aumento de precios del diésel, gasohol, carne de pollo, cemento y otros productos
El Índice de Precios al Por Mayor subió 0,55% en julio, debido al aumento de precios del diésel, gasohol, carne de pollo, cemento y otros productos. Foto: ComexPerú

En contraste, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana disminuyó 0,16% respecto al mes previo. La reducción respondió principalmente a menores precios en vidrios, productos metálicos, suministros eléctricos y agregados, aunque algunos materiales, como cemento, ladrillos, tubos de PVC y estructuras de concreto, mostraron incrementos durante el mismo periodo.

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