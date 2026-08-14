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Zona de evacuación en Santa Rosa es una bomba de tiempo, advierten técnicos y vecinos

El área destinada para huir en caso de sismo no puede albergar ni al uno por ciento de los residentes, mientras la población reclama obras urgentes que permitan reducir el peligro

Este reportaje en vivo documenta la vulnerabilidad sísmica en Villa María del Triunfo distrito ubicado en Lima Sur. Un especialista en emergencias habló con ATV Noticias donde habla sobre la realidad ante un posible terremoto. La cobertura aborda la situación de las zonas de evacuación y los riesgos geográficos observados en el área.
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La zona de evacuación del asentamiento humano Santa Rosa, ubicada en un sector densamente poblado con aproximadamente 19.000 habitantes, enfrenta una seria controversia en materia de seguridad ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud. Según la cobertura televisiva reciente, el área designada para la evacuación carece de condiciones mínimas para proteger a la población: se encuentra junto a un desnivel, rodeada de piedras, tierra suelta y estructuras precarias. El espacio, de acuerdo con ese informe, apenas alcanzaría para reunir a no más de 50 personas, lo que pone en evidencia un marcado desbalance entre la capacidad del lugar y la cantidad de residentes expuestos.

El problema central se agudiza al considerar la topografía y los riesgos inmediatos del entorno. Durante la cobertura, el periodista advirtió que el punto de reunión presenta peligro tanto por la pendiente como por la acumulación de rocas en la parte más alta. Ante un movimiento telúrico fuerte, esas rocas podrían desprenderse y agravar la situación para quienes busquen refugio en el sitio señalado por las autoridades locales.

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Señal de evacuación con persona corriendo y ola, flecha ascendente. Dos bancos de bloques y tabla. Cerro con casas informales y explanada de tierra bajo cielo nublado.
Una señal de evacuación por riesgo de tsunami se alza sobre una explanada de tierra con bancos improvisados, ante un asentamiento informal de viviendas en la ladera de un cerro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonios vecinales y carencias de infraestructura

Entre los testimonios recogidos en la zona, destaca el de Alfredo, uno de los vecinos que manifestó en cámara su preocupación por la falta de seguridad. “No me siento seguro en ese punto”, sostuvo. Explicó que el peligro proviene tanto desde abajo, por el riesgo de deslizamiento, como desde arriba, por la posibilidad de caída de piedras. Añadió que, aunque en una emergencia podría intentar proteger su vida, la realidad es que la mayoría de los residentes permanece en una zona de alto riesgo.

Alfredo también señaló que en el sector se requiere la construcción urgente de muros de contención. Mencionó un proyecto vinculado al alcalde Eloy Chávez, el cual contempla la instalación de esa infraestructura en la calle Santa Rosa. Según su relato, el expediente ya estaría elaborado y los residentes esperan la ejecución de la obra, que consideran fundamental para mejorar sus condiciones de seguridad.

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La descripción del punto de reunión fue calificada por los propios habitantes como una “bomba de tiempo”. Esta percepción se sustenta en la precariedad de las condiciones físicas y la ausencia de obras que mitiguen el peligro ante un eventual desastre natural.

Pendiente rocosa con rocas y tierra suelta, una señal de advertencia triangular deteriorada con símbolo de caída y una cinta de seguridad naranja y blanca.
Una señal de advertencia para riesgo de derrumbe se ubica frente a una pendiente inestable con rocas y tierra suelta en un área de posible evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación técnica y responsabilidad compartida

La transmisión televisiva incluyó la opinión del ingeniero Denis Orué, quien abordó la problemática desde una perspectiva técnica. Orué sostuvo que en el caso de Santa Rosa existe una responsabilidad compartida entre el gobierno local y la población asentada en áreas peligrosas. Subrayó que el desafío no corresponde únicamente a este sector, sino que es común en otros asentamientos similares, donde la respuesta adecuada implica reducir el riesgo a través de infraestructura sólida.

El ingeniero explicó que la escasez de recursos en la zona ha llevado a que muchas intervenciones se realicen con pircas, estructuras improvisadas de piedra levantadas sin criterios técnicos. Precisó que lo necesario son muros de contención financiados con inversión pública, además de obras que permitan estabilizar taludes y terrenos en pendiente. Estas acciones resultarían decisivas para brindar mayor seguridad a las viviendas, incluso cuando se trata de edificaciones precarias.

Consultado sobre la viabilidad del lugar como zona de evacuación, Orué indicó que solo podría funcionar como punto de reunión si el entorno estuviera asegurado. Advirtió que las pircas existentes, por su construcción rústica y limitada solidez, podrían desplomarse en caso de un evento sísmico fuerte. “Puede colapsar y este punto de reunión puede ser un peligro, una bomba de tiempo”, afirmó el ingeniero, citado en la cobertura. Consideró que un muro de contención robusto permitiría transformar el área en un espacio más idóneo para la concentración de personas ante emergencias.

Círculo de rocas en suelo de tierra rodeado de sacos y desechos. Detrás, una ladera con rocas y viviendas precarias de láminas y madera.
Una zona de evacuación improvisada, delimitada por rocas, se extiende en un asentamiento urbano precario al pie de una ladera con riesgo de deslizamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos sistémicos y desafíos pendientes

La situación en Santa Rosa pone de relieve un desafío recurrente en los asentamientos humanos situados en zonas de alta vulnerabilidad. El déficit de infraestructura para la mitigación de riesgos afecta directamente la accesibilidad y estabilidad del entorno, incrementando la exposición de los residentes ante fenómenos naturales. Esta carencia, según la evaluación de especialistas, constituye el principal obstáculo para garantizar la seguridad de miles de personas que habitan en terrenos con pendientes pronunciadas y suelos inestables.

El ingeniero Orué remarcó que, además de las obras físicas, se requiere fortalecer las capacidades de la población. En su análisis, incluso quienes viven en zonas de riesgo deben conocer sus rutas de evacuación y saber cómo actuar ante la inminencia de un desastre. La formación comunitaria y los simulacros se presentan como herramientas complementarias para reducir el impacto de un sismo o deslizamiento.

La cobertura cerró con un llamado a la alerta y la prevención, ante la serie de movimientos sísmicos registrados en los últimos días en el país. El informe televisivo advirtió que la problemática de Santa Rosa podría replicarse en otros distritos del Perú, donde la falta de planificación urbana y de inversiones en infraestructura incrementa la vulnerabilidad de la población.

Villa María del Triunfo
Villa María del Triunfo es uno de los distritos más vulnerables ante un terremoto en Lima debido a su suelo

Perspectivas y expectativas de la comunidad

Para los habitantes de Santa Rosa, la expectativa de contar con un muro de contención y un área segura de evacuación persiste como una prioridad. La existencia de un expediente técnico y la presión vecinal hacia las autoridades buscan acelerar el inicio de las obras comprometidas. Mientras tanto, los residentes permanecen atentos a las señales de alerta sísmica, conscientes de que el actual punto de reunión no garantiza la protección necesaria.

La situación evidencia una brecha significativa entre la normativa de defensa civil y la realidad de los asentamientos periféricos. En zonas como Santa Rosa, la seguridad ante desastres depende de la coordinación entre autoridades locales, especialistas y vecinos, así como de la disponibilidad de recursos para realizar las obras requeridas.

Vecinos de Villa María del Triunfo refuerzan sus techos de calamina ante intensos vientos
Vecinos de Villa María del Triunfo refuerzan sus techos de calamina ante intensos vientos - Exitosa Radio

El caso de Santa Rosa ejemplifica la urgencia de una política de prevención y gestión de riesgos que priorice la vida y la integridad de los sectores más expuestos. La demanda de infraestructura adecuada y la capacitación comunitaria se mantienen como los ejes para enfrentar los desafíos que impone la geografía y la dinámica social de estos asentamientos.

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