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Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

El excongresista informó el fallecimiento de su padre y solicitó autorización para abandonar temporalmente el penal Ancón I y acompañar a su familia en las exequias

Guillermo Bermejo
Guillermo Bermejo comunicó el fallecimiento de su padre y pidió a las autoridades autorización para salir temporalmente del penal y asistir a su funeral
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El excongresista Guillermo Bermejo, condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista, comunicó este jueves el fallecimiento de su padre y pidió a las autoridades que le permitan salir del penal para asistir a su funeral.

“Me acabo de enterar con profunda tristeza del fallecimiento de mi padre don Guillermo Bermejo Asencios. Esta patraña en mi contra cobra una nueva víctima y derrumba mi sueño de volver abrazar a mi viejo en libertad”, escribió en su plataforma de X, antes Twitter.

El exlegislador sostuvo que busca despedirse de su pariente y reclamó que se respete su derecho a acudir a las exequias. “Exijo a las autoridades que se cumpla mi derecho de asistir”, agregó.

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En octubre del año pasado, la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional encontró acreditado el delito imputado a Bermejo, a raíz de las coordinaciones que mantuvo con dirigentes de los remanentes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una de las principales zonas de cultivos ilícitos de hoja de coca del país.

Guillermo Bermejo
El excongresista cumple una condena de 15 años de prisión por afiliación o pertenencia a una organización terrorista y permanece recluido en el penal Ancón I

Desde entonces, permanece recluido en el penal de máxima seguridad Ancón I, luego de que el tribunal emitiera la condena a partir de diversas declaraciones de testigos que lo identificaron por su apelativo de ‘Che’ durante reuniones de coordinación y adoctrinamiento con integrantes de la célula del Comité de Apoyo de Sendero en Huanta, Ayacucho.

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Los jueces afirmaron que su participación en esos encuentros está “plenamente probada” y corroborada con fotografías y videos. La sentencia se cumplirá en 2040 y, a partir de esa fecha, correrá un impedimento para ejercer cargos públicos durante dos años.

El pasado 28 de julio, el exparlamentario comunicó que había presentado un pedido de gracia presidencial al entonces jefe de Estado interino José María Balcázar, quien, según su versión, prometió liberarlo.

“Cuando mis abogados presentaron el pedido de gracia presidencial lo hicieron bajo la premisa de que Balcazar había dado su palabra de que liberaría a los presos políticos. Pero, hoy retiramos el pedido pues un hombre sin palabra es un hombre sin honor”, afirmó.

Guillermo Bermejo se pronuncia tras la detención de un trabajador de su despacho
Bermejo cuestionó nuevamente su condena y afirmó que el proceso en su contra representa una “patraña”. También exigió que se respete su derecho a asistir a las exequias de su padre

Bermejo se disponía a participar en las elecciones generales de 2026 con una alianza izquierdista, tras renunciar a Perú Libre poco después de su elección en 2021 y sumarse a otra bancada. En 2022, había sido absuelto del cargo por otra sala. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esa decisión y mantuvo su pedido de 20 años de prisión por afiliación a una organización terrorista.

El excongresista fue acusado de desplazarse a los campamentos de los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM para recibir adoctrinamiento ideológico y político, además de buscar contactos en el extranjero para difundir la ideología de esa organización.

Sendero Luminoso está considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable de la mayoría de las más de 69.000 muertes que dejó el conflicto interno entre 1980 y 2000. La organización armada maoísta fue fundada por Abimael Guzmán, el mayor asesino del país.

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