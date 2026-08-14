II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 evaluará respuesta ciudadana y cultura de prevención ante desastres como sismo y tsunami

Este video presenta una cobertura noticiosa sobre el simulacro nacional en Perú. Se observa una mochila de emergencias identificada con el texto "MOCHILA PARA EMERGENCIAS" y el logotipo de INDECI. Una persona con chaleco de seguridad demuestra el uso de la mochila, destacando la importancia de la prevención ante sismos.

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Hoy viernes 14 de agosto, Perú realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 desde las 15:00 pm, un ejercicio que busca medir y fortalecer la preparación de la población y las instituciones ante un posible sismo de gran magnitud. El evento, coordinado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), convoca a la ciudadanía a participar en un ensayo de terremoto de magnitud 8,8 con epicentro frente a la costa central de Lima y Callao.

La jornada nacional se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad regional, pocos días después del sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el 10 de agosto, con más de 200 víctimas mortales y daños graves en diversas zonas. De acuerdo con voceros del IGP, la proximidad geográfica y la intensidad registrada en Colombia han incrementado la atención de autoridades y población en Perú respecto al riesgo sísmico.

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El simulacro no se limitará al escenario de un terremoto. También contemplará posibles consecuencias como tsunami y aluvión, estableciendo protocolos diferenciados para cada uno. Según información de Indeci, la meta es que la ciudadanía se ejercite en procedimientos claros: qué hacer antes, durante y después de una emergencia, y cómo ejecutar evacuaciones seguras en función del tipo de amenaza.

Cientos de ciudadanos y personal de emergencia participan en un simulacro de evacuación por sismo en una plaza del centro de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolo: resguardo interno y evacuación ordenada

El ejercicio nacional iniciará a las 15:00 con la activación de sirenas, bocinas, campanas o alertas emitidas por el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe). Según detallaron autoridades del IGP, este primer aviso representará el inicio del sismo simulado. Durante los dos minutos siguientes, la población deberá ubicarse en zonas seguras internas, previamente identificadas en viviendas, oficinas o centros educativos.

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Una vez transcurrido ese periodo, se procederá a la evacuación hacia zonas externas o puntos de reunión establecidos con antelación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil, este es el procedimiento central que se busca instalar en la cultura de prevención: primero, resguardo interno; después, salida ordenada y segura al exterior.

Las autoridades insisten en la importancia de la participación organizada. “La capacidad de respuesta depende del entrenamiento y la disciplina colectiva”, indicó un vocero de Indeci en mensajes difundidos esta semana. El objetivo es que la población reaccione con rapidez y sin improvisaciones ante amenazas naturales o de origen humano.

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Un agente de defensa civil con el logo de INDECI dirige a personas con un megáfono durante un simulacro de evacuación en una ciudad costera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la preparación y el conocimiento científico

El jefe del IGP, Hernando Tavera, subrayó que los terremotos no pueden predecirse, pero la ciencia sí permite identificar zonas de mayor riesgo. “Los estudios científicos nos permiten conocer áreas de acoplamiento sísmico, donde se acumula energía por el desplazamiento de las placas tectónicas”, explicó Tavera en una reciente rueda de prensa. “Podemos estimar la magnitud de un posible evento, aunque no el momento exacto en que ocurrirá”.

Por ese motivo, la convocatoria al simulacro busca transformar el conocimiento técnico en acciones concretas de autoprotección. Según el IGP, la práctica sistemática de protocolos y la familiarización con los procedimientos de emergencia son herramientas clave para mitigar el impacto de un desastre real.

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El ejercicio también servirá para evaluar las medidas de seguridad vigentes en viviendas, centros de trabajo, instituciones educativas y otros espacios públicos y privados. Las autoridades buscan que cada participante revise y, de ser necesario, mejore sus planes de contingencia.

Hernando Tavera, presidente del IGP. | Andina

La mochila de emergencia: elementos básicos y recomendaciones

Durante la etapa de evacuación, Indeci recomienda portar una mochila de emergencia, preparada para cubrir necesidades básicas durante al menos 24 horas. El contenido sugerido incluye agua, alimentos enlatados, botiquín de primeros auxilios y una radio para recibir información oficial.

El material difundido por las autoridades especifica que la mochila no debe superar los 8 kilogramos y debe contemplar la cantidad suficiente para todos los integrantes de la familia, incluidas las mascotas. Además, se aconseja incluir un litro de agua por persona, prendas de abrigo, linterna, cuchillo multiusos y silbato. Este último resulta fundamental para facilitar la localización en caso de quedar atrapado.

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En situaciones de tsunami, la instrucción es alejarse del litoral y dirigirse a zonas de evacuación previamente identificadas. Frente al riesgo de aluvión, la consigna es abandonar de inmediato las áreas expuestas y trasladarse a lugares seguros en zonas altas. Las alertas para ambos escenarios se emitirán mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) y sirenas locales.

Una mochila de emergencia abierta sobre una mesa exhibe sus elementos esenciales junto a un folleto del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evacuación diferenciada según el tipo de peligro

La respuesta esperada ante un sismo, tsunami o aluvión varía en función del peligro. De acuerdo con el protocolo oficial, durante el simulacro, la evacuación ante un sismo prioriza la salida ordenada hacia puntos de encuentro seguros, mientras que ante un tsunami, la población ubicada en zonas costeras debe desplazarse hacia áreas elevadas alejadas del mar.

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En caso de aluvión, la recomendación es abandonar de inmediato los espacios en riesgo y no regresar hasta recibir autorización de las autoridades. El Indeci insiste en que el cumplimiento estricto de estos procedimientos puede marcar la diferencia en la supervivencia y el resguardo de la integridad física.

“La prevención es la única herramienta efectiva frente a emergencias que no pueden preverse en el tiempo con exactitud”, afirmó el jefe del IGP en declaraciones recogidas en materiales oficiales. La jornada del 14 de agosto representa una oportunidad para convertir la preparación en un hábito colectivo.

Conjuntos de edificios residenciales en Lima que exhiben daños estructurales y escombros en sus alrededores, con polvo en el aire, tras un evento sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto regional y la importancia de la participación

El reciente terremoto en Colombia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad compartida por los países de la región andina ante fenómenos sísmicos. Las autoridades peruanas han reforzado la convocatoria al simulacro, destacando la necesidad de una preparación constante y coordinada.

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Según el IGP, la zona central de Perú presenta condiciones propicias para la acumulación de energía sísmica, lo que justifica la realización periódica de ejercicios como el del 14 de agosto. La participación ciudadana es considerada fundamental para evaluar la capacidad de respuesta del país y detectar oportunidades de mejora.

Una zona urbana de Perú enfrenta la posibilidad de un movimiento telúrico, con ondas sísmicas rojas superpuestas que ilustran el riesgo, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se presenta como un ejercicio de alcance nacional, concebido para fortalecer la cultura de prevención y la resiliencia ante desastres. Las autoridades reiteran que “el entrenamiento salva vidas” y exhortan a toda la población a sumarse activamente a la jornada.