Por qué deberías comer menestras al menos dos veces por semana según Minsa: estos son sus beneficios para la salud

Un bowl abundante con garbanzos, brócoli, queso feta, semillas y vegetales frescos descansa sobre una mesada de madera clara en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las menestras son uno de los alimentos más tradicionales de la cocina peruana y, al mismo tiempo, uno de los más completos desde el punto de vista nutricional. Aunque suelen estar presentes en los almuerzos familiares, especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) recuerdan que su consumo frecuente puede aportar importantes beneficios para el organismo gracias a su contenido de proteínas vegetales, fibra, hierro, vitaminas y minerales.

Desde los frejoles, lentejas y garbanzos hasta los pallares, estos alimentos representan una alternativa económica y saludable para personas de todas las edades. Por ello, el sector Salud recomienda incorporarlos de manera habitual en la alimentación semanal y acompañarlos con otros productos que potencien su valor nutricional, como cereales, verduras o alimentos de origen animal.

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¿Cuáles son los beneficios de consumir menestras con frecuencia?

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De acuerdo con especialistas del Minsa, las menestras destacan por ser una de las principales fuentes de proteínas de origen vegetal, un nutriente esencial para la formación y reparación de tejidos, así como para el adecuado funcionamiento del organismo.

La licenciada Norma Huaraka, nutricionista de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, explicó que incluir estos alimentos dentro de una alimentación balanceada permite mejorar la calidad nutricional de las comidas diarias.

“Las menestras son una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra. Su consumo favorece una alimentación balanceada, genera mayor sensación de saciedad y, combinadas con cereales como el arroz o la quinua, mejoran la calidad nutricional de las comidas”, indicó la especialista.

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Uno de los principales aportes de estos alimentos es su elevado contenido de fibra, que ayuda a prolongar la sensación de llenura después de las comidas. Esto puede contribuir a evitar el consumo excesivo de alimentos durante el día y favorecer el mantenimiento de un peso saludable como parte de una alimentación equilibrada.

Además, la fibra también cumple un papel importante en la salud digestiva, ya que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), un adecuado consumo de fibra también contribuye a disminuir los niveles de colesterol y forma parte de las estrategias para reducir el riesgo de algunas enfermedades relacionadas con el aparato digestivo.

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Las menestras también contienen cantidades importantes de hierro de origen vegetal, un mineral necesario para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno en la sangre. Para mejorar su absorción, los especialistas recomiendan acompañarlas con alimentos ricos en proteínas animales, como huevo, pescado, pollo, carne de res o vísceras, además de frutas con vitamina C.

Otro de sus aportes corresponde a las vitaminas del complejo B, entre ellas las vitaminas B1, B2 y B3, que participan en la producción de energía y en el correcto funcionamiento de las células del organismo.

A ello se suman otros minerales esenciales que ayudan al adecuado funcionamiento del cuerpo y convierten a las legumbres en un alimento recomendado para personas de diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores.

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¿Cuántas veces a la semana recomienda el Minsa consumir menestras?

Lentejas, arroz con lentejas, menestra - Perú - 04 de agosto (Arroz SOS)

El Ministerio de Salud aconseja incorporar las menestras al menú familiar entre dos y tres veces por semana, como parte de una alimentación variada y equilibrada.

La nutricionista Norma Huaraka señaló que una de las mejores formas de consumirlas es durante el almuerzo, acompañadas de una porción de verduras y cereales como arroz o quinua. Dependiendo de las necesidades nutricionales de cada persona, también pueden combinarse con alimentos de origen animal para obtener una preparación más completa.

La especialista también recomendó moderar el uso de sal durante su preparación y evitar acompañarlas con grandes cantidades de embutidos o alimentos fritos, ya que estas prácticas pueden disminuir los beneficios de una alimentación saludable.

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“Las menestras son una alternativa nutritiva y económica que puede formar parte de la alimentación de toda la familia. Consumirlas con frecuencia ayuda a mejorar la calidad de la dieta y aporta nutrientes esenciales para la salud”, resaltó.

Otro aspecto destacado por el INS es su practicidad. Las menestras secas pueden almacenarse durante largos periodos sin perder sus propiedades nutricionales. Asimismo, una vez cocidas, pueden conservarse refrigeradas para utilizarlas en distintas preparaciones, facilitando la organización de las comidas y reduciendo el desperdicio de alimentos.

Su versatilidad permite incorporarlas en una amplia variedad de recetas, desde guisos tradicionales hasta ensaladas, sopas, cremas y purés, lo que facilita aumentar su consumo sin repetir siempre las mismas preparaciones.

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El Minsa también recuerda que mantener una alimentación saludable implica combinar distintos grupos de alimentos, controlar las porciones y priorizar productos frescos. Dentro de ese esquema, las menestras ocupan un lugar importante por su aporte nutricional y por ser una opción accesible para miles de familias peruanas, motivo por el cual continúan formando parte de las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Peruana.