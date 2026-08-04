Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras presunto acoso y hablar con los dueños de la orquesta: “Me dijeron que tenía que superarlo”

Salen a la luz pruebas contundentes del acoso sufrido por Naldy Saldaña. La cantante no solo ofrece su testimonio, sino también videos que evidencian los tocamientos indebidos por parte de un miembro de la orquesta 'La Bella Luz', destapando un escándalo en el mundo de la cumbia. ATV/ Magaly TV La Firme

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La reciente salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz tomó por sorpresa a miles de seguidores de la agrupación de cumbia. Sin embargo, la cantante decidió romper su silencio y explicar que su renuncia no obedeció a motivos artísticos ni a nuevos proyectos profesionales, sino a una situación que, según afirma, marcó por completo su experiencia dentro de la orquesta.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante una entrevista concedida a Magaly TV La Firme, la artista reveló que presentó una denuncia contra César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, un caso que actualmente viene siendo investigado por la Fiscalía.

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Pero más allá de la denuncia, lo que más le dolió —según contó— fue la falta de respaldo que sintió por parte de la agrupación, pese a haber informado lo ocurrido a sus superiores.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante asegura que nunca quiso abandonar la agrupación

Con visible emoción, Naldy Saldaña confesó que jamás estuvo entre sus planes dejar La Bella Luz, ya que formó parte del crecimiento de la orquesta desde sus primeros años.

La intérprete recordó que permaneció durante tres años en la agrupación y fue testigo del crecimiento artístico que hoy la posiciona como una de las más populares del país.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

“Vi varias etapas, de hecho, de la orquesta, cuando recién se inició con los conciertos grandes. He visto muchas etapas de la orquesta.”

Además, recordó que fue una de las primeras voces femeninas del grupo y que interpretó algunos de los temas que marcaron el inicio del éxito de la agrupación. Precisamente por el cariño que sentía hacia el proyecto musical, asegura que tomó la decisión de permanecer incluso después de denunciar los presuntos hechos.

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Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta”

Durante la entrevista, Naldy Saldaña explicó que, luego de denunciar lo ocurrido, decidió seguir trabajando durante un mes más con la esperanza de que la situación cambiara.

Sin embargo, sostiene que el ambiente laboral continuó siendo el mismo y que nunca sintió que se adoptaran medidas concretas.

Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más ahí. A pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar que yo no me sentí respaldada.”

La cantante explicó que cada presentación se convirtió en una situación difícil de afrontar porque debía compartir el mismo espacio con la persona a la que había denunciado. “Me siento sola y no puedo verlo. No soporto verlo. O sea, no cambiaba nada.”

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Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña asegura que habló varias veces con los dueños de La Bella Luz

Otro de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista fue la revelación de que la artista habría informado personalmente lo sucedido a los propietarios de la agrupación.

Según explicó, esperaba que se adoptaran medidas para garantizar un ambiente laboral seguro. Sin embargo, afirma que eso nunca ocurrió. “Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada.”

La cantante sostuvo que mantuvo varias conversaciones buscando una solución, pero la respuesta siempre fue la misma. “Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’.”

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Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

La denuncia ya es investigada por la Fiscalía

Durante el reportaje emitido por Magaly TV La Firme, Naldy Saldaña confirmó que la denuncia presentada contra César Sánchez Chavesta continúa su curso legal.

La artista aseguró que el denunciado ya fue citado dentro del proceso. “La denuncia está desde ese día y procede aún. De hecho, lo han citado. No, no ha ido. Ya está en Fiscalía.”

Asimismo, reveló que entregó videos que, según su versión, registran parte de lo ocurrido y que actualmente forman parte de las diligencias que realizan las autoridades. Hasta el momento, el caso continúa en investigación.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

La artista afirma que el presunto acoso no ocurrió una sola vez

La cantante también aseguró que el episodio denunciado no fue un hecho aislado. Según relató, durante varios meses habría soportado comportamientos inapropiados por parte del director musical.

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“Sí, él en algún momento me dijo que yo le gustaba, que igual nadie se va a enterar.”

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Después agregó: “No, no es la primera vez. Incluso en ese mes yo evitaba ir al baño.” Según su relato, incluso modificó su rutina dentro de la agrupación para evitar cruzarse con el denunciado. “Él está intermedio más o menos del bus. Yo pasaba y él siempre me metía la mano.”

Cuando el reportero le preguntó por qué no reaccionaba, respondió con sinceridad. “Yo pasaba rápido.”

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña asegura que el miedo marcó su reacción

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando explicó por qué, según ella, volvió a acercarse al denunciado durante el incidente registrado en video.

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La cantante confesó que el miedo influyó completamente en su comportamiento. “Yo logro soltarme y él me llama. Yo ahora veo el video y ni siquiera entiendo cómo... Debe ser por el miedo. Estaba asustada.”

Luego continuó su relato. “Yo regreso porque pensé que él me iba a decir algo, no sé, que me iba a gritar. Me vuelve a agarrar incluso más fuerte. Empieza a meter la mano por todos lados y yo empiezo a forcejear para querer soltarme.”

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la falta de respaldo dentro de La Bella Luz

Tras escuchar el testimonio, Magaly Medina lamentó que, según la versión de la cantante, la agrupación no haya tomado medidas inmediatas.

La conductora recordó que el presunto denunciado ocupaba un cargo jerárquico dentro de la orquesta. “Ella dice que esta denuncia también le fue hecha al propietario de esta agrupación, que sin duda alguna debió por lo menos hacer algo al respecto.”

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Más adelante insistió en que ningún ambiente laboral debería permitir este tipo de situaciones. “Ella conversó con los dueños, pero no pasó nada de ahí. Se supone que este tipo de acoso y este tipo de tocamientos indebidos por parte de alguien que está en tu ambiente laboral y que tiene además un cargo jerárquico dentro de esta agrupación musical, pues es algo que las mujeres no se pueden permitir.”

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.