Una familia peruana comparte una comida saludable y nutritiva con platos ricos en hierro como lentejitas, tortilla de verduras con caballa y mousse de sangrecita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anemia afecta de manera sostenida a un sector importante de la población infantil en el Perú, según alertas recientes de entidades oficiales. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la carencia de hierro en la dieta diaria, sumada a condiciones económicas y sociales adversas, mantiene la prevalencia de esta condición en niñas y niños menores de cinco años.

La anemia se caracteriza por una disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre, lo que reduce la capacidad del organismo para transportar oxígeno a los tejidos. El déficit de hierro es la causa principal entre la población infantil nacional, y la situación reviste especial gravedad porque puede generar efectos negativos en el desarrollo físico y cognitivo, así como en el desempeño escolar y el bienestar a largo plazo.

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Causas y contexto: factores sociales, económicos y alimentarios

Las causas de la anemia en el Perú se encuentran en la alimentación deficiente en fuentes de hierro de fácil absorción, la escasa variedad en la dieta y los obstáculos sociales que enfrentan muchas familias. El acceso limitado a carnes, vísceras, legumbres y vegetales verdes, junto con la falta de educación nutricional, incrementa el riesgo en los hogares más vulnerables.

De acuerdo con una encuesta reciente, el 14,2% de niñas y niños peruanos menores de cinco años presenta retraso en el crecimiento relacionado con desnutrición crónica, un indicador estrechamente vinculado a la anemia. Las instituciones destacaron que la falta de recursos económicos y la desinformación sobre una dieta equilibrada contribuyen a mantener elevada la prevalencia de este problema.

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Una disposición de ingredientes peruanos ricos en hierro sobre una mesa de madera ilustra opciones para combatir la anemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y campañas para la prevención de la anemia

El Ministerio de Salud impulsa campañas de prevención y educación que buscan mejorar la alimentación infantil y reducir la prevalencia de anemia. Estas iniciativas incluyen charlas informativas en comunidades, entrega de suplementos nutricionales y difusión de recetas sencillas, elaboradas con ingredientes locales, para fortalecer el consumo de hierro.

Las recomendaciones resaltan la importancia de incorporar alimentos ricos en hierro en la dieta diaria de niñas, niños y familias. Los centros de salud del país brindan controles periódicos del crecimiento y ofrecen orientación nutricional a quienes lo requieran, como parte de una estrategia integral para enfrentar la anemia.

Estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga presentan GOMICUY, innovadoras gomitas a base de cuy desarrolladas con apoyo del Ministerio de la Producción para combatir la anemia y conquistar nuevos mercados. (Foto: Ministerio de Producción)

Lentejitas bebé con sangrecita: una opción rica en hierro

Ingredientes para una porción:

3 cucharadas de lentejita bebé

2 cucharadas de sangrecita

Hongo y laurel

Hojas de hierbabuena

1/2 cucharada de cebolla picada

1/4 de tomate pequeño

1 hoja de espinaca

1 cucharadita de aceite vegetal

Preparación: La lentejita se cocina en agua con hongo y laurel. Paralelamente, la sangrecita se precocina con hojas de hierbabuena y se aplasta junto a la espinaca picada. Se pica la cebolla y se ralla el tomate. En una sartén se sofríen la cebolla y el tomate, luego se añade la sangrecita y la lentejita, mezclando hasta obtener una textura homogénea antes de servir.

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Este platillo puede servirse como entrada en el almuerzo o como desayuno, aportando hierro, proteínas y fibra, elementos esenciales para la prevención de la anemia infantil en el Perú.

Manos de adulto y niño preparan lentejitas con sangrecita en un bol blanco sobre una mesada de madera clara, rodeado de ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tortilla de verduras con caballa: combinación saludable y fácil de preparar

Ingredientes para una porción:

1/2 huevo de gallina

1 cucharada de brócoli precocido y picado

1 cucharada de tomate picado

1 cucharada de espinaca picada

1 cucharada de agua

1 cucharada de harina de trigo

1 cucharadita de zanahoria rallada

1/4 de filete de caballa

1 cucharadita de aceite

Preparación: La caballa se cocina previamente y se desmenuza. En un recipiente se bate la harina con el agua, luego se integra el huevo, la caballa, la zanahoria, el tomate, el brócoli y la espinaca, agregando una pizca de sal. La mezcla se fríe en una sartén con aceite y se sirve acompañada de ensalada de verduras y arroz cocido.

Esta receta permite incorporar pescado y vegetales, reforzando el aporte de hierro y vitaminas para niñas, niños y adultos.

Mousse de sangrecita: postre nutritivo para cualquier momento del día

Ingredientes para una porción:

3 cucharadas de sangrecita

1 cucharada de cacao en polvo

1 cucharada de leche condensada

2 cucharadas de agua

2 unidades de galleta de vainilla

1/2 raja de canela

Preparación: La sangrecita se cocina con la canela y se deja enfriar. En un recipiente se mezcla la leche condensada, el cacao en polvo, la sangrecita y una galleta molida. Se bate a mano hasta lograr una textura uniforme y luego se sirve sobre una base de galleta molida, dejando enfriar antes de consumir.

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El mousse de sangrecita ofrece una alternativa dulce y saludable, rica en hierro y apta para toda la familia.

Recomendaciones finales y canales oficiales de consulta

El Ministerio de Salud recordó la importancia de consultar siempre los canales oficiales ante cualquier duda sobre documentos, compras o solicitudes. Para reportar sospechas de fraude o solicitar orientación sobre nutrición y prevención de la anemia, las personas pueden escribir al correo oficial de la institución.

El combate contra la anemia en el Perú requiere de la colaboración entre autoridades, familias y comunidades, promoviendo una alimentación variada y accesible que fortalezca la salud infantil y reduzca los riesgos asociados a esta condición.

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