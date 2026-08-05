Campaña de DNI gratis en Lima y 18 regiones: conoce los distritos, fechas y horarios de atención

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará campañas gratuitas de documentación hasta el 9 de agosto en Lima y otras 18 regiones del país, con el objetivo de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad de miles de ciudadanos que viven en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.
Según informó Andina Noticias, las brigadas itinerantes llegarán a caseríos, comunidades campesinas y nativas, así como a sectores urbanos con población en situación de pobreza, donde ofrecerán diversos trámites sin costo relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Trámites gratuitos y población beneficiaria
Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán acceder gratuitamente a la inscripción por primera vez, renovación, rectificación, duplicado y entrega del Documento Nacional de Identidad. Las campañas buscan facilitar el acceso a estos servicios en localidades donde existen mayores dificultades geográficas, económicas o tecnológicas.
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Las intervenciones estarán dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas u originarios, ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema y personas afectadas por emergencias. Reniec señaló que estas acciones buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos mediante el acceso oportuno a un documento de identidad.
DNI gratis en 19 regiones: horario y fecha
Las campañas de documentación se desarrollarán en los siguientes departamentos:
Amazonas
- Bagua – Bagua: Plaza de Armas (Municipalidad). 8 y 9 de agosto (08:30-17:00).
- Condorcanqui – Nieva:
- CC. NN. Urakuza: 4 de agosto (08:30-13:00).
- CC. NN. Tunats: 4 de agosto (14:00-17:00).
- Tuutin: 7 de agosto (08:30-17:00).
- Ipacuma: 8 de agosto (08:30-17:00).
- Cuzumatac: 9 de agosto (08:30-17:00).
Áncash
- Casma:
- AH. Villa Hermosa: 4 de agosto (08:30-15:00).
- Municipalidad de Casma: 5 de agosto (08:30-15:00).
- Huarmey:
- Huarmey: 4 de agosto (09:00-14:00).
- Culebras: 5 de agosto (09:00-14:00).
- Huaylas – Pueblo Libre:
- C.P. Acoyo / Huanayo: 6 de agosto (08:30-16:00).
- Municipalidad: 7 de agosto (08:30-16:00).
- Recuay – Ticapampa:
- C.P. Cayac: 8 de agosto (08:30-16:00).
- Municipalidad: 9 de agosto (08:30-16:00).
Apurímac
- Grau – Curasco: 6 de agosto (09:00-16:00).
Arequipa
- Cayma: 5 de agosto (09:15-13:00).
- José Luis Bustamante y Rivero: 4 de agosto (10:30-13:00).
- Yura: 5 de agosto (09:15-13:00).
Cajamarca
- Cajabamba – Sitacocha:
- Luchubamba: 4 y 7 de agosto (09:00-14:00).
- C.P. Santa Rosa: 5 y 6 de agosto (09:00-14:00).
- Cajamarca:
- Cochapampa: 5 de agosto (09:00-14:00).
- Chetilla: 6 y 7 de agosto (09:00-14:00).
- Magdalena: 5 al 7 de agosto (09:00-14:00).
- Chota – Chota: 4 de agosto (09:30-16:20).
- Contumazá:
- Contumazá: 4 y 5 de agosto (09:00-16:00).
- Caserío Esterillas: 6 de agosto (09:00-16:00) y 7 de agosto (09:00-14:00).
- San Marcos – José Sabogal:
- Tinyayoc: 4 de agosto (09:00-16:00).
- Matibamba: 5 de agosto (09:00-16:00).
- Tingo La Palla: 6 de agosto (09:00-16:00).
- José Sabogal: 7 de agosto (09:00-14:00).
- San Miguel – El Prado:
- El Prado: 4 de agosto (09:00-16:00).
- Caserío El Huayo: 5 de agosto (09:00-16:00).
- Caserío La Mascota: 6 de agosto (09:00-16:00).
- Quinden: 7 de agosto (09:00-14:00).
Cusco
- Canchis:
- Checacupe: 7 de agosto (09:00-16:00).
- Pitumarca: 7 de agosto (09:00-16:00).
- Cusco – San Jerónimo: 5 de agosto (08:50-16:00).
Huancavelica
- Huancavelica – Yauli (Ccollpaccasa): 7 de agosto (08:30-17:00).
Huánuco
- Ambo – San Francisco: 6 de agosto (08:30-15:00).
- Marañón – Cholón:
- Villa Rica de Chonas: 4 de agosto (08:30-16:00).
- San Pedro de Chonta: 5 de agosto (08:30-17:00).
- Lucmabamba: 6 de agosto (08:30-15:00).
- San Antonio de Padua: 7 de agosto (08:30-15:00).
- Paraíso: 8 de agosto (08:30-17:00).
- Pachitea:
- Piruro: 4 de agosto (08:30-16:00).
- Yuragmarca: 5 de agosto (08:30-16:00).
- Chaglla: 6 de agosto (08:30-16:00).
- Molinos: 7 de agosto (08:30-16:00).
Ica
- Ica:
- Los Aquijes: 7 de agosto (09:00-15:00).
- Pachacútec: 7 de agosto (09:00-16:00).
- Santiago: 5 de agosto (09:00-16:00).
- Tate: 5 de agosto (09:00-16:00).
Junín
- Concepción – Andamarca:
- C.P. Pucacocha: 10 de agosto (08:45-16:00).
- Andamarca: 11 de agosto (08:45-16:00).
- Jauja – Marco:
- Marco: 7 de agosto (08:45-16:00).
Lima
- Callao – Callao:
- Feria Multisectorial: 4 de agosto (09:30-13:00).
- Huarochirí:
- San Mateo de Otao: 7 de agosto (10:00-17:00).
- Sangallaya (Caserío Coranche – Anexo Huancata): 8 y 9 de agosto (09:00-17:00).
- Lima Metropolitana:
- Ancón: 4 de agosto (09:30-13:00).
- Carabayllo (Estadio Ricardo Palma): 4 de agosto (09:30-13:00).
- Carabayllo (Agencia Municipal San Pedro): 5 de agosto (09:30-13:00).
- Carabayllo (Local Comunal El Progreso): 5 de agosto (09:30-13:00).
- Independencia: 5 de agosto (09:30-13:00).
- Los Olivos: 4 de agosto (09:30-13:00).
- San Juan de Lurigancho: 7 de agosto (09:30-13:00).
- San Juan de Miraflores: 4 de agosto (09:30-13:00).
- Villa El Salvador: 7 de agosto (09:30-13:00).
- Villa María del Triunfo: 5 de agosto (09:30-13:00).
Loreto
- Loreto – Andoas:
- Soplín: 3 al 6 de agosto (08:00-17:30).
- San Fernando: 7 al 9 de agosto (08:00-17:30).
- Loreto – Urarinas:
- Reforma: 4 de agosto (07:00-16:00).
- Caimituyo: 5 y 6 de agosto (07:00-16:00).
- Nuevo Progreso / 08 de Octubre: 7 de agosto (07:00-16:00).
- Nuevo Santa Rosa: 8 y 9 de agosto (07:00-16:00).
Madre de Dios
- Tambopata – Tambopata:
- Tambopata: 5 de agosto (09:00-13:00).
Moquegua
- Mariscal Nieto:
- Samegua: 4 de agosto (08:30-12:30).
- Moquegua: 5 de agosto (08:30-12:30).
Pasco
- Pasco – Huachón:
- C.P. Lucma: 4 de agosto (08:30-15:00).
- C.P. Quiparacra: 5 de agosto (08:30-15:00).
- Municipalidad de Huachón: 6 de agosto (08:30-16:00).
- Ninacaca: 7 de agosto (08:30-15:00).
- Oxapampa:
- C.P. Cañachacra (Pozuzo): 5 de agosto (08:30-15:00).
- Caserío Osomayo: 6 de agosto (08:30-15:00).
- Pozuzo: 7 y 8 de agosto (08:30-17:00).
- C.P. Mallampampa (Huancabamba): 9 de agosto (08:30-16:00).
Piura
- Huancabamba – El Faique:
- C.P. Higerón / Calangla: 4 de agosto (08:30-16:00).
- El Faique: 5 de agosto (08:30-16:00).
- Paita:
- C.P. Viviate: 4 de agosto (08:30-16:00).
- Paita (C.P. Viviate): 5 de agosto (08:30-16:00).
Tumbes
- Contralmirante Villar – Canoas de Punta Sal:
- Canoas de Punta Sal: 5 de agosto (09:00-15:00).
- Tumbes – San Juan de la Virgen:
- San Juan de la Virgen: 7 de agosto (08:30-16:00).
- Zarumilla – Matapalos:
- Matapalos: 4 de agosto (09:00-15:00).
Ucayali
- Coronel Portillo:
- Campo Verde (Capital Distrital): 5 y 6 de agosto (08:45-16:30).
- Manantay (Capital Distrital): 5 de agosto (08:30-13:00).
Link de puntos de atención
Además de Lima, las campañas del Reniec se realizarán en diversas regiones del país, donde las brigadas itinerantes atenderán en comunidades nativas, caseríos y centros poblados. El cronograma completo con las fechas y lugares de atención puede consultarse en el siguiente enlace: campaña DNI
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El Reniec recordó que estas campañas son gratuitas y buscan reducir la indocumentación, facilitando el acceso de la población a derechos y servicios como la educación, la salud y los programas sociales.
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