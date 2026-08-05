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Campaña de DNI gratis en Lima y 18 regiones: conoce los distritos, fechas y horarios de atención

Las brigadas itinerantes priorizarán la atención de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas o en situación de vulnerabilidad

Múltiples pilas de Documentos Nacionales de Identidad de Perú atados con cuerdas y etiquetas de papel sobre una mesa de madera
Múltiples Documentos Nacionales de Identidad (DNI) se encuentran apilados y listos para ser entregados durante las campañas gratuitas de documentación del Reniec en Perú. (Andina Noticias )
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará campañas gratuitas de documentación hasta el 9 de agosto en Lima y otras 18 regiones del país, con el objetivo de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad de miles de ciudadanos que viven en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.

Según informó Andina Noticias, las brigadas itinerantes llegarán a caseríos, comunidades campesinas y nativas, así como a sectores urbanos con población en situación de pobreza, donde ofrecerán diversos trámites sin costo relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Trámites gratuitos y población beneficiaria

Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán acceder gratuitamente a la inscripción por primera vez, renovación, rectificación, duplicado y entrega del Documento Nacional de Identidad. Las campañas buscan facilitar el acceso a estos servicios en localidades donde existen mayores dificultades geográficas, económicas o tecnológicas.

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Las intervenciones estarán dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas u originarios, ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema y personas afectadas por emergencias. Reniec señaló que estas acciones buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos mediante el acceso oportuno a un documento de identidad.

¿Tramitaste tu DNI gratis? Reniec anuncia jornadas de entrega en Rímac y Villa El Salvador
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DNI gratis en 19 regiones: horario y fecha

Las campañas de documentación se desarrollarán en los siguientes departamentos:

Amazonas

  • Bagua – Bagua: Plaza de Armas (Municipalidad). 8 y 9 de agosto (08:30-17:00).
  • Condorcanqui – Nieva:
    • CC. NN. Urakuza: 4 de agosto (08:30-13:00).
    • CC. NN. Tunats: 4 de agosto (14:00-17:00).
    • Tuutin: 7 de agosto (08:30-17:00).
    • Ipacuma: 8 de agosto (08:30-17:00).
    • Cuzumatac: 9 de agosto (08:30-17:00).

Áncash

  • Casma:
    • AH. Villa Hermosa: 4 de agosto (08:30-15:00).
    • Municipalidad de Casma: 5 de agosto (08:30-15:00).
  • Huarmey:
    • Huarmey: 4 de agosto (09:00-14:00).
    • Culebras: 5 de agosto (09:00-14:00).
  • Huaylas – Pueblo Libre:
    • C.P. Acoyo / Huanayo: 6 de agosto (08:30-16:00).
    • Municipalidad: 7 de agosto (08:30-16:00).
  • Recuay – Ticapampa:
    • C.P. Cayac: 8 de agosto (08:30-16:00).
    • Municipalidad: 9 de agosto (08:30-16:00).

Apurímac

  • Grau – Curasco: 6 de agosto (09:00-16:00).

Arequipa

  • Cayma: 5 de agosto (09:15-13:00).
  • José Luis Bustamante y Rivero: 4 de agosto (10:30-13:00).
  • Yura: 5 de agosto (09:15-13:00).

Cajamarca

  • Cajabamba – Sitacocha:
    • Luchubamba: 4 y 7 de agosto (09:00-14:00).
    • C.P. Santa Rosa: 5 y 6 de agosto (09:00-14:00).
  • Cajamarca:
    • Cochapampa: 5 de agosto (09:00-14:00).
    • Chetilla: 6 y 7 de agosto (09:00-14:00).
    • Magdalena: 5 al 7 de agosto (09:00-14:00).
  • Chota – Chota: 4 de agosto (09:30-16:20).
  • Contumazá:
    • Contumazá: 4 y 5 de agosto (09:00-16:00).
    • Caserío Esterillas: 6 de agosto (09:00-16:00) y 7 de agosto (09:00-14:00).
  • San Marcos – José Sabogal:
    • Tinyayoc: 4 de agosto (09:00-16:00).
    • Matibamba: 5 de agosto (09:00-16:00).
    • Tingo La Palla: 6 de agosto (09:00-16:00).
    • José Sabogal: 7 de agosto (09:00-14:00).
  • San Miguel – El Prado:
    • El Prado: 4 de agosto (09:00-16:00).
    • Caserío El Huayo: 5 de agosto (09:00-16:00).
    • Caserío La Mascota: 6 de agosto (09:00-16:00).
    • Quinden: 7 de agosto (09:00-14:00).

Cusco

  • Canchis:
    • Checacupe: 7 de agosto (09:00-16:00).
    • Pitumarca: 7 de agosto (09:00-16:00).
  • Cusco – San Jerónimo: 5 de agosto (08:50-16:00).

Huancavelica

  • Huancavelica – Yauli (Ccollpaccasa): 7 de agosto (08:30-17:00).

Huánuco

  • Ambo – San Francisco: 6 de agosto (08:30-15:00).
  • Marañón – Cholón:
    • Villa Rica de Chonas: 4 de agosto (08:30-16:00).
    • San Pedro de Chonta: 5 de agosto (08:30-17:00).
    • Lucmabamba: 6 de agosto (08:30-15:00).
    • San Antonio de Padua: 7 de agosto (08:30-15:00).
    • Paraíso: 8 de agosto (08:30-17:00).
  • Pachitea:
    • Piruro: 4 de agosto (08:30-16:00).
    • Yuragmarca: 5 de agosto (08:30-16:00).
    • Chaglla: 6 de agosto (08:30-16:00).
    • Molinos: 7 de agosto (08:30-16:00).

Ica

  • Ica:
    • Los Aquijes: 7 de agosto (09:00-15:00).
    • Pachacútec: 7 de agosto (09:00-16:00).
    • Santiago: 5 de agosto (09:00-16:00).
    • Tate: 5 de agosto (09:00-16:00).

Junín

  • Concepción – Andamarca:
    • C.P. Pucacocha: 10 de agosto (08:45-16:00).
    • Andamarca: 11 de agosto (08:45-16:00).
  • Jauja – Marco:
    • Marco: 7 de agosto (08:45-16:00).

Lima

  • Callao – Callao:
    • Feria Multisectorial: 4 de agosto (09:30-13:00).
  • Huarochirí:
    • San Mateo de Otao: 7 de agosto (10:00-17:00).
    • Sangallaya (Caserío Coranche – Anexo Huancata): 8 y 9 de agosto (09:00-17:00).
  • Lima Metropolitana:
    • Ancón: 4 de agosto (09:30-13:00).
    • Carabayllo (Estadio Ricardo Palma): 4 de agosto (09:30-13:00).
    • Carabayllo (Agencia Municipal San Pedro): 5 de agosto (09:30-13:00).
    • Carabayllo (Local Comunal El Progreso): 5 de agosto (09:30-13:00).
    • Independencia: 5 de agosto (09:30-13:00).
    • Los Olivos: 4 de agosto (09:30-13:00).
    • San Juan de Lurigancho: 7 de agosto (09:30-13:00).
    • San Juan de Miraflores: 4 de agosto (09:30-13:00).
    • Villa El Salvador: 7 de agosto (09:30-13:00).
    • Villa María del Triunfo: 5 de agosto (09:30-13:00).

Loreto

  • Loreto – Andoas:
    • Soplín: 3 al 6 de agosto (08:00-17:30).
    • San Fernando: 7 al 9 de agosto (08:00-17:30).
  • Loreto – Urarinas:
    • Reforma: 4 de agosto (07:00-16:00).
    • Caimituyo: 5 y 6 de agosto (07:00-16:00).
    • Nuevo Progreso / 08 de Octubre: 7 de agosto (07:00-16:00).
    • Nuevo Santa Rosa: 8 y 9 de agosto (07:00-16:00).

Madre de Dios

  • Tambopata – Tambopata:
    • Tambopata: 5 de agosto (09:00-13:00).

Moquegua

  • Mariscal Nieto:
    • Samegua: 4 de agosto (08:30-12:30).
    • Moquegua: 5 de agosto (08:30-12:30).

Pasco

  • Pasco – Huachón:
    • C.P. Lucma: 4 de agosto (08:30-15:00).
    • C.P. Quiparacra: 5 de agosto (08:30-15:00).
    • Municipalidad de Huachón: 6 de agosto (08:30-16:00).
    • Ninacaca: 7 de agosto (08:30-15:00).
  • Oxapampa:
    • C.P. Cañachacra (Pozuzo): 5 de agosto (08:30-15:00).
    • Caserío Osomayo: 6 de agosto (08:30-15:00).
    • Pozuzo: 7 y 8 de agosto (08:30-17:00).
    • C.P. Mallampampa (Huancabamba): 9 de agosto (08:30-16:00).

Piura

  • Huancabamba – El Faique:
    • C.P. Higerón / Calangla: 4 de agosto (08:30-16:00).
    • El Faique: 5 de agosto (08:30-16:00).
  • Paita:
    • C.P. Viviate: 4 de agosto (08:30-16:00).
    • Paita (C.P. Viviate): 5 de agosto (08:30-16:00).

Tumbes

  • Contralmirante Villar – Canoas de Punta Sal:
    • Canoas de Punta Sal: 5 de agosto (09:00-15:00).
  • Tumbes – San Juan de la Virgen:
    • San Juan de la Virgen: 7 de agosto (08:30-16:00).
  • Zarumilla – Matapalos:
    • Matapalos: 4 de agosto (09:00-15:00).

Ucayali

  • Coronel Portillo:
    • Campo Verde (Capital Distrital): 5 y 6 de agosto (08:45-16:30).
    • Manantay (Capital Distrital): 5 de agosto (08:30-13:00).

Link de puntos de atención

Además de Lima, las campañas del Reniec se realizarán en diversas regiones del país, donde las brigadas itinerantes atenderán en comunidades nativas, caseríos y centros poblados. El cronograma completo con las fechas y lugares de atención puede consultarse en el siguiente enlace: campaña DNI

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El Reniec recordó que estas campañas son gratuitas y buscan reducir la indocumentación, facilitando el acceso de la población a derechos y servicios como la educación, la salud y los programas sociales.

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