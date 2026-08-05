Baruj Ocharán y Fiorella Castillo dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo respaldan a Naldy Saldaña. IG

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Baruj Ocharán y Fiorella Castillo, exintegrantes de ‘La Bella Luz’, se pronunciaron en redes sociales para expresar su apoyo a Naldy Saldaña, luego de que la cantante revelara que su salida de la orquesta no fue una decisión artística, sino consecuencia de una denuncia presentada ante la Fiscalía contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

En sus publicaciones, ambos excompañeros de Saldaña afirmaron que intentaron advertir sobre situaciones internas y que, cuando lo hicieron, no fueron escuchados. En ese marco, Ocharán sostuvo: “Nos llamaron malcriados y mal agradecidos”. Castillo, en tanto, recordó conversaciones previas con la cantante y aseguró que, con su denuncia, “se hará justicia”.

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El caso de Naldy Saldaña y la repercusión en redes

La denuncia de Naldy Saldaña continuó generando reacciones dentro y fuera del entorno de ‘La Bella Luz’. Según su testimonio, la cantante presentó una denuncia ante la Fiscalía contra César Sánchez Chavesta, director musical de la orquesta, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

En ese contexto, Baruj Ocharán y Fiorella Castillo difundieron mensajes en los que no solo respaldaron a Saldaña, sino que también vincularon su caso con lo que describieron como un clima de hostigamiento y mal ambiente laboral en la agrupación.

Salen a la luz pruebas contundentes del acoso sufrido por Naldy Saldaña. La cantante no solo ofrece su testimonio, sino también videos que evidencian los tocamientos indebidos por parte de un miembro de la orquesta 'La Bella Luz', destapando un escándalo en el mundo de la cumbia. ATV/ Magaly TV La Firme

Baruj Ocharán: “Por quienes fuimos víctimas de hostigamiento”

Antes de su mensaje principal, Baruj Ocharán compartió un video en el que se le ve junto a Naldy Saldaña y Fiorella Castillo. En ese contenido, agregó el siguiente texto: “Por nuestra amiga, por quienes fuimos víctimas de hostigamiento y por la verdad. La justicia llegó. Hay verdades que nunca fueron un secreto, solo hubo quienes prefirieron ignorarlas. No todo lo que brilla es oro...”.

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Baruj Ocharán asegura que él junto a Fiorella Castillo fueron víctimas de hostigameinto laboral por miembros de 'La Bella Luz'. IG

Luego, en una publicación posterior, Ocharán amplió su postura con un mensaje en el que recordó cómo reaccionaron cuando él intentó alertar sobre situaciones dentro de la orquesta.

“Nos llamaron malcriados y mal agradecidos, y ahora que dirán? Intenté advertir sobre lo que se vive dentro, llamaron a mi señor padre loco, mal hablado y metido”, escribió.

En el mismo texto, afirmó que, a su juicio, aún hay responsabilidades por esclarecer: “Ahora al fin la verdad sale a la luz, pero aún falta que caigan otras personas. Personas que apañaron la verdad, personas que hostigaron y provocaron un mal ambiente laboral”.

Ocharán también cuestionó el discurso interno de unidad que, según su versión, se sostenía públicamente. “Personas que salían a decir públicamente que somos una familia y que todos los problemas se resuelven internamente, es hora de que se conozca la verdad de esta supuesta familia...”, concluyó.

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“Intenté advertir”: Baruj Ocharán se pronuncia por el caso de Naldy Saldaña y apunta a un “mal ambiente laboral”. IG

El mensaje de Fiorella Castillo: “Hablamos de las injusticias que estabas viviendo”

Fiorella Castillo también publicó contenido vinculado a Naldy Saldaña. Compartió un video junto a la cantante y añadió: “Jamás olvidaré esa tarde en la que con lágrimas hablamos de las injusticias que estabas viviendo. Tenías el arma más proderosa, y gracias a tu valentía se hará justicia, te queremos Ñañita”.

Fiorella Castillo apoya a Naldy Saldaña y recuerda “injusticias” mientras crece la repercusión por la denuncia. IG

En otras historias, Castillo dejó otro mensaje breve: “Ahora pues ¿Qué dirán?“.

Después, amplió su reflexión con un texto en el que mencionó la idea de “justicia divina” frente a quienes, según escribió, “hacen daño” y por un tiempo “caminan tranquilas”. “Justicia divina. Hay personas que hacen daño y durante un tiempo caminan tranquilas, celebran, se burlan, hasta creen que salieron ganando. Pero la vida tiene memoria y Dios no olvida ninguna deuda, porque cuando llega la hora de pagar, la justicia divina no pide permiso no deja nada fuera de la cuenta”, compartió en sus historias.

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Fiorella Castillo comparte mensaje sobre la justicia divina luego de la denuncia de acoso de Naldy Saldaña contra director musical de La Bella Luz. IG

Los videos mostrados en televisión y la reacción de Magaly Medina

El caso también tuvo un espacio central en ‘Magaly TV La Firme’, donde, durante la emisión del 3 de agosto, se mostraron videos entregados por Naldy Saldaña y se cuestionó la presunta falta de reacción de la agrupación.

En el programa, Magaly Medina explicó que buscaron la versión de los involucrados antes de difundir el informe, aunque no obtuvieron respuesta a tiempo. “Hubiéramos querido escuchar qué es lo que tienen que decir en su descargo. Sin embargo, no es recién hasta iniciado este programa que el abogado de la agrupación La Bella Luz recién se comunicó con nuestro reportero. Esperamos mañana escuchar la otra parte”.

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Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, está junto a una imagen de videovigilancia que la muestra en una interacción con el director musical, tras su denuncia de acoso sexual.

Luego, al referirse al contenido de los videos, la conductora afirmó: “Los videos que nos ha dado Naldy Saldaña, excantante de esta agrupación, son bastante evidentes, asquerosos, indignantes desde todo punto de vista.”

Medina también mencionó que, según la denuncia, el presunto agresor ocupaba un cargo jerárquico dentro de la orquesta. “O sea, el director musical, un hombre de cincuenta y un años, acosando, tocando a la cantante, una de las cantantes de esta agrupación.”

En su análisis, agregó que, de confirmarse la versión de Saldaña sobre haber comunicado lo sucedido al propietario, la situación debió atenderse con mayor rapidez. “Ella dice que esta denuncia también le fue hecha al propietario de esta agrupación, que sin duda alguna debió por lo menos hacer algo al respecto.”

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La conductora remarcó que la producción buscaría incluir la versión de los señalados en una emisión posterior. “Nosotros mañana trataremos de escuchar la versión contraria, la otra parte, que lo refute y, si es posible, vamos a hablar nuevamente con Naldy Saldaña.”

Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.