Más de 125 mil niños en Perú presentan conductas sedentarias tras la pandemia, según el INS

La niñez peruana en un parque urbano utiliza teléfonos móviles y tabletas, en tanto algunos de sus compañeros observan el ambiente sin interactuar con pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del tiempo que los menores pasan inactivos continúa siendo una preocupación en el país. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Salud (INS), más de 125 mil niños y niñas de entre 8 y 11 años presentan conductas sedentarias luego de la pandemia de covid-19, una situación que refleja un cambio sostenido en los hábitos de actividad física en la población infantil, informó Andina Noticias.

El estudio, elaborado por el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (Cenan) del INS, detalla que de un total de 254.816 menores evaluados, el 49.3 % presenta conductas sedentarias. Esto significa que permanecen más de cinco horas al día sentados o acostados, sin considerar el tiempo de sueño.

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Según el reporte, esta tendencia evidencia una reducción en las actividades de juego al aire libre y en la práctica de ejercicio físico, factores clave en el desarrollo saludable durante la infancia.

Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tendrá jornada gratis de detección de cáncer de mama. (Foto: INSN)

50% de escolares son sedentarios

El informe del INS precisa que el sedentarismo infantil se ha incrementado tras la pandemia, consolidando hábitos de inactividad desde edades tempranas. La entidad advierte que esta situación está asociada a un mayor uso de dispositivos electrónicos y al incremento del tiempo frente a pantallas.

De acuerdo con los datos recogidos, tres de cada cuatro niños han aumentado el tiempo que pasan frente a pantallas luego del periodo de emergencia sanitaria. Este comportamiento ha contribuido a reducir las horas destinadas a la actividad física, la recreación y el juego activo.

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El INS, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), señaló que esta tendencia requiere atención debido a su impacto en la salud y el desarrollo de la población infantil.

Alumnos de una escuela en Perú permanecen sentados en sus pupitres, algunos con la cabeza apoyada en sus brazos y otros con la mirada perdida, lo que indica un patrón de inactividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento del uso de pantallas

El informe también detalla que el incremento del uso de pantallas ha sido uno de los principales factores asociados al sedentarismo infantil. Esta situación ha llevado a que muchos menores disminuyan significativamente su participación en actividades físicas regulares.

Según el estudio, la permanencia prolongada frente a dispositivos digitales se ha convertido en un hábito frecuente, lo que limita el tiempo destinado a actividades recreativas activas. Esta realidad se presenta en distintos contextos urbanos del país.

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El INS advierte que esta combinación de inactividad y mayor exposición a pantallas puede consolidar patrones de comportamiento sedentario desde la niñez.

Niños peruanos en un interior urbano utilizan celulares, tablets y computadoras, mientras la luz tenue de sus pantallas ilumina sus rostros, con un parque visible al exterior a través de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja actividad física en adultos

El reporte difundido por Andina Noticias señala que el problema del sedentarismo no se limita a la población infantil. En el caso de los adultos, los niveles de actividad física también son preocupantes.

Solo el 3.1 % de los adultos alcanza niveles altos de actividad física, mientras que el 60 % realiza actividad ligera o insuficiente. La situación es más frecuente entre las mujeres y las personas que viven en zonas urbanas, según el INS.

Esta realidad evidencia una tendencia generalizada hacia estilos de vida poco activos en la población peruana.

Residentes de una ciudad peruana transitan en la vía pública, utilizan el transporte o trabajan en oficinas, mientras algunos optan por la actividad física al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sedentarismo: riesgos para la salud

El informe del INS advierte que el sedentarismo está estrechamente relacionado con el aumento de la obesidad y el exceso de peso en el país. Actualmente, el exceso de peso afecta al 34.1 % de escolares, a más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 años y al 78.5 % de los adultos de 30 a 59 años.

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El documento señala que la combinación de una alimentación inadecuada y la falta de actividad física incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

Sedentarismo infantil en Perú afecta a más de 125.000 menores. (Foto: Agencia Andina)

Ante este escenario, el Minsa recomendó fortalecer la actividad física en el entorno familiar, promover el juego al aire libre, limitar el tiempo frente a pantallas y fomentar hábitos saludables desde la infancia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.