Dolor, miedo y postergación: la silenciosa crisis de salud bucal que golpea a los adultos

Muchos adultos postergan sus controles odontológicos porque creen que solo deben acudir cuando aparece dolor, lo que permite que enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis avancen sin diagnóstico temprano

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El miedo al dolor, la falta de tiempo y la falsa percepción de que solo es necesario acudir al dentista cuando aparece una molestia figuran entre las principales razones por las que muchos adultos retrasan sus controles odontológicos, una decisión que, según especialistas, permite que enfermedades como la caries, la gingivitis y la periodontitis avancen sin ser detectadas a tiempo.

La postergación de la atención odontológica continúa siendo un desafío en un país donde los problemas de salud bucal mantienen una alta prevalencia. De acuerdo con el Ministerio de Salud, alrededor del 90 % de los peruanos presenta enfermedades bucodentales, entre ellas caries y afecciones de las encías, consideradas algunos de los principales problemas sanitarios relacionados con la cavidad oral.

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Para el odontólogo Alexis Temoche, de COE Dental, una de las principales causas está vinculada a una cultura de atención tardía. Muchos pacientes, explica, esperan hasta que el dolor aparece para buscar ayuda profesional, cuando algunas enfermedades ya pueden encontrarse en etapas avanzadas.

“Uno de los mayores problemas es que las personas creen que, si no sienten dolor, no tienen ningún problema. La realidad es que muchas enfermedades dentales comienzan de manera silenciosa y pueden avanzar durante meses o años antes de generar síntomas evidentes”, señaló.

Los controles periódicos permiten detectar lesiones a tiempo, reducir tratamientos complejos y proteger la salud integral, especialmente en adultos mayores

El especialista explicó que la caries dental puede desarrollarse progresivamente hasta comprometer estructuras internas del diente, mientras que las enfermedades periodontales pueden afectar los tejidos que sostienen las piezas dentales y provocar movilidad o pérdida dental si no reciben tratamiento oportuno.

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El temor al odontólogo es otro factor que influye en la decisión de postergar una consulta. Temoche indicó que esta reacción suele estar asociada a experiencias negativas previas, principalmente durante la infancia, o al desconocimiento sobre los avances actuales en los tratamientos.

“Todavía existe la idea de que ir al dentista significa necesariamente pasar por procedimientos dolorosos. Hoy existen técnicas, tecnología y protocolos que permiten brindar una atención mucho más cómoda y segura para el paciente”, afirmó.

A esta situación se suma la falta de tiempo. Las extensas jornadas laborales, los compromisos familiares y la prioridad que muchas personas dan a otras actividades hacen que la salud bucal quede relegada. “Muchas veces el paciente no viene porque siente que no tiene tiempo, pero una evaluación preventiva puede evitar tratamientos más largos, complejos y costosos en el futuro”, sostuvo.

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Según el Ministerio de Salud, las enfermedades bucodentales continúan siendo altamente prevalentes en el país, con la caries y las afecciones de las encías entre los principales problemas

El problema también adquiere relevancia por el envejecimiento de la población. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024 los adultos mayores de 60 años representaban cerca del 14 % de la población nacional, un grupo en el que el cuidado dental es fundamental para mantener una adecuada alimentación y calidad de vida.

El portafolio advierte que enfermedades como la gingivitis y la periodontitis pueden avanzar si no son tratadas oportunamente. Entre las señales de alerta se encuentran el sangrado de encías, inflamación, mal aliento persistente, acumulación de sarro y movilidad dental.

Además, la salud bucal está relacionada con el estado general del organismo. Ante este escenario, Temoche recomienda incorporar los controles odontológicos dentro de los chequeos habituales y no esperar hasta la aparición del dolor.

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“La prevención empieza antes de que exista una urgencia. Una visita a tiempo permite detectar problemas pequeños y resolverlos de una manera más sencilla. Cuidar la boca también es cuidar la salud integral”, concluyó.