Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

Kenji Fujimori expresó sus deseos de que el país tenga un buen rumbo durante el gobierno de Keiko Fujimori, tras su asunción a la Presidencia para el periodo 2026-2031

Guardar

El excongresista Kenji Fujimori, actualmente alejado de la actividad política y dedicado a un podcast, afirmó que espera un rumbo favorable para el país tras la asunción de su hermana, Keiko Fujimori, a la Presidencia para el periodo 2026-2031.

“Nosotros como ciudadanos deseamos el bien del país (...) porque tendríamos que ser mentecatos pensar o desear que la situación vaya adversa”, declaró en un programa digital conducido por el actor Cristian Rivero y difundido este lunes.

El menor de la familia, quien descartó que exista alguna “bronca” con sus hermanos, sostuvo que “cada quien” debe continuar desde su propio ámbito y trabajar por sus objetivos. “Pase lo que pase, uno tiene que seguir remando para adelante”, afirmó.

PUBLICIDAD

Además, aseguró que mantenerse alejado de la política le ha dado una “sensación de calma, de ataraxia, de paz total”, similar a la que experimentó en uno de sus viajes recientes, donde practicó esnórquel y observó especies marinas junto a su esposa, Erika Muñoz.

El exparlamentario, elegido en 2011 y reelegido en 2016, reconoció que regresar al escenario político implicaría asumir nuevamente un alto nivel de exposición, algo que no está dispuesto a afrontar por ahora. “Totalmente”, respondió cuando se le planteó que volver al ruedo político significaría sacrificar nuevamente esa tranquilidad.

El excongresista descartó conflictos familiares y afirmó que cada integrante de la familia Fujimori debe seguir su propio camino, al señalar que todos deben avanzar “desde su propia trinchera”

Durante la conversación también recordó la etapa posterior a su salida del Congreso en 2018, cuando fue suspendido por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo, cohecho genérico y tráfico de influencias.

PUBLICIDAD

Desde que ingresó a la política, el principal objetivo de Kenji fue lograr la liberación de su padre, Alberto Fujimori, lo que consiguió en 2017 con el indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, una medida que inicialmente fue anulada por la Justicia y posteriormente confirmada por la exmandataria Dina Boluarte.

En junio de 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la condena de cuatro años y medio de cárcel en su contra por tráfico de influencias, aunque no ingresará a un penal debido a que se aplicó la figura de la prisión suspendida.

PUBLICIDAD

De esta manera, la sala confirmó la decisión adoptada el 15 de noviembre de 2022 por el intento de negociar de manera ilícita el respaldo de legisladores para evitar la destitución de Kuczynski, quien posteriormente indultó al padre del exparlamentario.

Kenji aseguró que mantenerse alejado de la política le permitió recuperar tranquilidad y estabilidad personal, por lo que no contempla regresar al escenario político debido al nivel de exposición que implicaría

El menor de los Fujimori, uno de los grandes ausentes en la investidura de la lideresa de Fuerza Popular, también señaló que su hermano Hiro vive en Japón junto a su familia y trabaja como consultor financiero, mientras que Sachi, arquitecta, mantiene una vida entre Perú y Alemania junto a su esposo.

“Ya cada uno va forjando sus propios caminos”, afirmó días después de que su hermana inaugurara el retorno del movimiento que fundó su padre, casi 26 años después de que él dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción durante su administración.

PUBLICIDAD

Keiko ha llegado a Palacio después de perder frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas fraude.