Jesús Castillo parte con ilusión hacia el Espérance Sportive, su nueva aventura en Túnez: “Voy a un fútbol más competitivo”

Jesús Castillo, acompañado de su agente, con destino al Esperance Sportive. - Crédito: @MickyJnr__

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Jesús Castillo ha puesto rumbo hacia el Espérance Sportive, club que ha hecho un importante esfuerzo para que sea su refuerzo de élite en el mediocampo con miras al inicio de la Championnat de Ligue Profesionelle 1.

Antes de abordar su avión con destino al territorio africano, Castillo Molina compartió sus sensaciones de su nuevo desafío: “Estoy contento, muy ilusionado, porque se ha dado todo muy rápido desde mi vuelta. Los peruanos siempre queremos ir al extranjero. Voy a un fútbol más competitivo, quiero seguir mejorando, aprendiendo y, por qué no, llegar algún día a las grandes ligas”.

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Jesús Castillo, dispuesto a abandonar Universitario. - Crédito: Difusión

Al hilo mencionó que “vengo aprendiendo día a día, tratando de ser mejor. Esta oportunidad me encuentra en un buen momento, he venido jugando, tengo ritmo y estoy preparado para ir allá”.

Con referencia a su periplo por Universitario, con el que ganó un título nacional inolvidable, admitió que marcharse “fue una decisión difícil”. “Es un gran club y jugar en el Monumental, con el apoyo de su hinchada, fue algo muy especial”, zanjó.

Castillo, rumbo a Túnez

La búsqueda de un club extranjero del entorno empresarial de Jesús Castillo ha dado resultados. El Espérance Sportive se interesó por el peruano, transmitió su deseo al jugador de incorporarlo y este dio el visto bueno para cristalizar un traspaso.

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La situación no ha sorprendido en Universitario, dado que desde hace semanas conocía la intención de salida del futbolista. Tal es así que le abrió las puertas siempre y cuando la operación dejase un monto económico adecuado en las arcas.

Jesús Castillo rumbo a Espérance de Túnez. - Crédito: Composición Infobae

La suma económica de la negociación no ha trascendido. Aunque en L1MAX han indicado que la venta, dicho sea de paso, alargada algunos días debido a la demora del cierre de flecos de la transacción, supera el medio millón de euros, algunos medios tunecinos dan cuenta que el dinero invertido por Castillo apenas supera los 400.000 mil dólares.

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En cualquier caso, no existe ninguna incomodidad en la ‘U’ por esa cuestión; más bien se ha instalado un clima de tranquilidad, ya que con ese músculo económico se puede aprovechar para acudir al mercado de transferencias y acordar el último refuerzo solicitado por Héctor Cúper.

Espérance Sportive, preparación óptima

El Esperance Sportive ha puesto en marcha una pretemporada exigente de la que viene obteniendo conclusiones más que favorables. Sus tres encuentros de preparación acabaron en triunfos, lo que supone que la configuración tunecina se encuentra preparada para el arranque del Campeonato de la Liga Profesional Uno.

El último testeo acabó con una victoria 2-1 frente al Sportive de Carthage. Con anterioridad, el elenco ‘taraji’ desmarcó sin mayores dificultades al Etoile du Sahel (2-0) y al Sakiet Eddaier (3-1), oponentes que midieron el nivel de uno de los clubes más grandes de Túnez que luchará por el título.

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El calendario de preparación del Espérance Sportive cuenta con otros enfrentamientos más. Al frente estarán Al-Hazm, FC San Pedro y Marsa FC. Se estima que en los dos últimos envites pueda presenciarse a Jesús Castillo, aunque la decisión cumbre pasará por el entrenador Laurențiu Reghecampf.

El club de Bab Souika, aunque golpeado por la salida de varios referentes y piezas capitales, se ha propuesto a salir campeón en todos los frentes que toque disputar, pero la obsesión mayor es levantar el título de la Liga de Campeones de África, esquiva desde hace una década apróximadamente.

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