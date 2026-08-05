Federico Girotti recordó la agresión de barristas al plantel de Alianza Lima: “Le pegaban entre ocho o nueve personas a uno solo”

El delantero argentino Federico Girotti evocó el momento en que barristas de Alianza Lima ingresaron al estadio Alejandro Villanueva y agredieron a sus compañeros. Crédito: YouTube COTA TV.

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Federico Girotti volvió a recordar uno de los episodios más tensos que atravesó Alianza Lima durante la primera parte de la temporada 2026. El delantero argentino, quien había llegado al conjunto ‘blanquiazul’ como uno de los principales refuerzos para este año, relató cómo vivió el momento en que un grupo de barristas acudió a increpar y agredir a integrantes del plantel. Aunque aseguró que no fue atacado directamente, reconoció que la situación lo impactó por la violencia ejercida contra sus compañeros.

El hecho se produjo en el inicio de la temporada, en un contexto de creciente malestar entre los hinchas. Una denuncia por violación había generado indignación y terminó elevando la tensión alrededor de la institución. En medio de ese escenario, un grupo de malos aficionados decidió trasladar su protesta hacia los futbolistas y protagonizó un lamentable episodio de violencia.

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Girotti, quien recién se incorporaba al plantel de Alianza Lima, explicó que algunos de los presentes le pidieron que no interviniera porque su llegada al club era reciente y no tenía relación con los acontecimientos que habían provocado el descontento.

Federico Girotti narró la condenable agresión de presuntos hinchas de Alianza Lima a jugadores del plantel. Crédito: YouTube COTA TV.

“Sí, era la primera vez que me pasaba que los hinchas vinieran a buscar a los jugadores. La verdad es que fue duro. Por suerte no me hicieron nada porque yo recién llegaba”, contó el atacante de 27 años en diálogo con ‘COTA TV’.

El delantero argentino recordó que algunos hinchas incluso intentaron tranquilizarlo durante el incidente. “‘Quedate tranquilo, vos recién llegás, no tenés nada que ver’, me decían”, relató.

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Sin embargo, la situación cambió cuando Girotti observó que algunos de sus compañeros estaban siendo golpeados. El atacante reconoció que tuvo la intención de intervenir para defenderlos, pero fue detenido por otras personas que se encontraban en el lugar.

“Cuando vi que le estaban pegando a mis compañeros, quise reaccionar e ir a buscarlos. Me frenaron y me dijeron: ‘No te metas, vos no tenés nada que ver’”, explicó.

Esto sucedió luego de conocerse la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

La escena que presenció terminó siendo especialmente impactante para el argentino. “Daba mucha impotencia ver cómo le pegaban entre ocho o nueve personas a uno solo; fue una imagen muy fea”, añadió Girotti, quien de esta manera volvió a referirse a uno de los capítulos más controversiales que protagonizó el entorno de Alianza Lima durante el año.

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El ínfimo aporte de Federico Girotti

Con el paso de los meses, Alianza Lima consiguió dejar atrás aquella etapa de turbulencia y enderezó su camino deportivo hasta convertirse en ganador del Torneo Apertura. El conjunto ‘íntimo’ encontró regularidad y terminó imponiéndose en la primera parte del campeonato, con Eryc Castillo como una de las principales figuras gracias a su extraordinaria racha goleadora.

La situación de Federico Girotti, sin embargo, ha sido bastante diferente. El atacante argentino llegó a Matute con la expectativa de convertirse en una pieza determinante para el ataque, pero no ha conseguido mostrar la contundencia que se esperaba de él frente al arco.

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El delantero argentino falló una clara ocasión para anotar en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, pero todo quedó invalidado por fuera de juego de la 'Culebra'. (Video: L1 MAX)

Hasta el momento, el ‘Tanque’ apenas ha conseguido marcar dos goles durante la temporada, una cifra que está lejos de las expectativas que acompañaron su contratación. Su aporte ofensivo también estuvo condicionado por las dificultades que encontró para consolidarse dentro del esquema del equipo.

Girotti quiso dejar Alianza Lima

Precisamente, uno de los principales obstáculos que encontró Girotti durante su adaptación a Alianza Lima estuvo relacionado con su relación futbolística con Pablo Guede. El delantero argentino reconoció que tuvo algunos desencuentros con el entrenador y que estos terminaron afectando su continuidad dentro del equipo.

“Sí, tuve algunas discusiones con Pablo Guede. Habíamos arrancado bien el año, pero por ciertas cosas, discusiones y peleas, la verdad que quedé muy relegado”, confesó.

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El 'Tanque' abordó los conflictos con el técnico argentino y cómo se llevan en la actualidad en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Al Volante)

La situación llegó a su punto más complicado en la previa del clásico frente a Universitario de Deportes. Girotti quedó fuera de la convocatoria para aquel encuentro después de haber tenido una discusión con el técnico durante la semana.

Incluso, el argentino reconoció que llegó a considerar la posibilidad de abandonar Alianza Lima. “Sí, se me pasó por la cabeza querer irme. Hablé con los Navarro, pero ellos me tranquilizaron, me bajaron un poco”, contó.