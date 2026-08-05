Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: fixture, rivales, formato, clasificación y todo lo que debes conocer del torneo

Perú debutará este jueves 6 de agosto en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

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La selección peruana Sub 17 de vóley femenino ya tiene todo listo para afrontar uno de los retos más importantes de la temporada. La ‘bicolor’ será parte del Campeonato Mundial de la categoría, que reunirá a 24 equipos y se disputará en Chile, donde las dirigidas por Marcello Bencardino buscarán competir al más alto nivel frente a las principales potencias juveniles.

Perú fue ubicado en el Grupo B del torneo junto a China, México, Filipinas, Túnez y Venezuela. La zona tendrá un alto nivel de exigencia para las dirigidas por Bencardino, que deberán disputar una fase de grupos intensa para conseguir uno de los cuatro boletos disponibles a los octavos de final.

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El debut de la selección nacional será ante Túnez, en un encuentro que marcará el inicio del camino mundialista para las jóvenes voleibolistas peruanas. Luego afrontarán sus siguientes compromisos frente a los demás integrantes de su grupo, con la misión de sumar la mayor cantidad de victorias posibles y avanzar en la competencia.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El campeonato contará con cuatro zonas de seis equipos cada una. Así quedaron distribuidas las selecciones participantes:

Grupo A: Chile, República Checa, Egipto, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.

Grupo B: China, México, Perú, Filipinas, Túnez y Venezuela.

Grupo C: Argentina, Brasil, Croacia, España, Japón y Polonia.

Grupo D: Argelia, República Dominicana, Italia, Corea del Sur, Puerto Rico y China Taipéi.

Con esta distribución, Perú tendrá una primera fase exigente frente a rivales que buscarán el mismo objetivo: avanzar a la siguiente instancia del torneo mundialista.

Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

El plantel peruano para el Mundial Sub 17

Marcello Bencardino definió la lista oficial de 14 jugadoras que defenderán la camiseta peruana en territorio chileno. La capitana Marcela Manrique será una de las principales referentes del equipo, mientras que Susana García se sumó a la convocatoria tras reemplazar a Mireya Maldonado, quien quedó fuera del torneo por lesión.

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La delegación nacional está conformada de la siguiente manera:

Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Susana García.

Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva.

Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe.

Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin.

Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen.

Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 tras un pequeño ajuste. Crédito: FPV

¿Cómo se jugará el Mundial Sub 17 de vóley?

La competencia contará con una primera fase de grupos en la que las 24 selecciones estarán divididas en cuatro zonas de seis equipos. Cada equipo jugará contra los demás integrantes de su grupo y buscará ubicarse entre los primeros lugares para continuar en carrera por el título.

Los equipos que finalicen en las cuatro mejores posiciones de cada zona avanzarán a los octavos de final. En esa instancia comenzará la etapa de eliminación directa, donde cada partido será decisivo para continuar en la lucha por el campeonato.

Los ocho ganadores de los octavos de final clasificarán a los cuartos de final. Posteriormente, los vencedores de esa ronda disputarán las semifinales y, finalmente, la gran final del torneo. Los equipos eliminados continuarán participando en partidos de definición para establecer sus posiciones finales en el campeonato.

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Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

Jueves 6 de agosto (16:00 horas): Perú vs Túnez

Viernes 7 de agosto (13:00 horas): Perú vs Venezuela

Sábado 8 de agosto (13:00 horas): Perú vs México

Lunes 10 de agosto (16:00 horas): Perú vs Filipinas

Martes 11 de agosto (19:00 horas): Perú vs China

¿Dónde ver a Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley?

Los hinchas peruanos podrán seguir el camino de la selección Sub 17 en el Campeonato Mundial de Vóley 2026 a través de dos señales que tendrán la cobertura del torneo. Los partidos de la ‘bicolor’ serán transmitidos por Latina Televisión en territorio nacional, mientras que también estarán disponibles mediante la plataforma internacional VBTV (Volleyball World TV).

Además, en Infobae Perú se realizará una cobertura completa de la participación del equipo dirigido por Marcello Bencardino en territorio chileno. Los aficionados podrán encontrar las previas de cada encuentro, seguimiento en vivo, incidencias, resultados, tabla de posiciones actualizada y todos los detalles de la campaña peruana en la máxima competencia internacional de la categoría.

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Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Entradas para acompañar a Perú en Chile

Los hinchas peruanos que quieran acompañar a la selección nacional durante su participación en el Mundial Sub 17 podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial TicketPro Chile.

Los partidos correspondientes al Grupo B, donde se encuentra Perú, se disputarán en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, sede que albergará todos los encuentros de esta zona durante la fase inicial.

El precio de la entrada será de 4.600 pesos chilenos por jornada, monto equivalente aproximadamente a 18 soles peruanos. El ticket permitirá acceder a los tres partidos programados para ese día en el recinto deportivo.

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Con la ilusión de representar al país y la expectativa de una nueva generación que busca dejar huella, Perú afrontará el Mundial Sub 17 con el objetivo de competir, sumar experiencia y demostrar el crecimiento del vóley femenino nacional en una de las principales vitrinas internacionales de la categoría.