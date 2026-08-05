Rafael López Aliaga estrena logo ‘Porky vuelve’ tras renuncia de Luis Rubio y es presentado como “futuro alcalde de Lima”

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, apareció este martes en una actividad partidaria con un nuevo logo denominado ‘Porky vuelve’, tras la renuncia del médico Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima por esa agrupación política.

La nueva identidad fue estrenada durante un evento de campaña en el distrito de Chaclacayo, donde participó el candidato de esa juridiscción, Carlos Isla, y en la que fue presentado ante los internautas con expresiones como “nuestro Porky” —apodo con el que el propio líder suele identificarse— y “nuestro futuro alcalde de Lima”.

El cambio de imagen se produce después de que Rubio anunciara su retiro de la carrera municipal, pues ambos compartían la marca de campaña ‘Por Lima’, utilizada como parte de su estrategia electoral.

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