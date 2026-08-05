Dos reportes de murciélagos movilizan al Serfor en Cajamarca: especialistas rescatan un ejemplar y evalúan otro encontrado sin vida

Serfor atendió dos reportes de murciélagos registrados en la ciudad de Cajamarca. Difusión

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La presencia de fauna silvestre en zonas urbanas continúa generando intervenciones de las autoridades ambientales en distintas regiones del país. En Cajamarca, dos reportes ciudadanos permitieron activar los protocolos de atención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) ante el hallazgo de murciélagos en lugares poco habituales.

Las acciones se desarrollaron en distintos momentos y con resultados diferentes. Uno de los ejemplares pudo ser rescatado tras una evaluación técnica, mientras que el otro fue encontrado sin vida dentro de un vehículo que regresó desde una zona rural. Ambos casos quedaron bajo la atención de especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cajamarca.

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El Serfor, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que la comunicación oportuna de ciudadanos e instituciones permitió responder con rapidez a las alertas. La entidad recordó que este tipo de reportes facilita la evaluación de cada situación y la aplicación de medidas acordes con el estado de los animales.

Los especialistas también resaltaron la importancia ecológica de los murciélagos, debido a las funciones que cumplen en los ecosistemas, especialmente las especies frugívoras. Esa labor resulta relevante para la conservación de los bosques y de diversas especies vegetales.

Rescate de un murciélago en un colegio de Cajamarca

El primer reporte correspondió a un murciélago localizado en las instalaciones del colegio San Andrés, en la ciudad de Cajamarca. Personal de la institución detectó la presencia del ejemplar y comunicó el caso a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Cajamarca para solicitar la intervención especializada.

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Tras la llegada del equipo del Serfor, los especialistas realizaron la evaluación del animal y confirmaron que se trataba de un murciélago frugívoro adulto. Según la entidad, el ejemplar presentaba un estado de conservación regular, condición que permitió ejecutar las acciones de rescate correspondientes.

La intervención formó parte de las actividades de respuesta que desarrolla el Serfor frente a reportes relacionados con fauna silvestre en espacios urbanos, especialmente cuando existe la posibilidad de proteger a los animales sin poner en riesgo a la población.

Segundo caso ocurrió dentro del motor de un vehículo

Un murciélago frugívoro fue rescatado en un colegio de Cajamarca, mientras que otro ejemplar apareció sin vida dentro del motor de un automóvil que regresó del valle de Condebamba. Difusión

Pocos días después, la ATFFS Cajamarca recibió una nueva comunicación relacionada con otro murciélago encontrado en una vivienda de la ciudad. Durante la inspección, el personal confirmó que el ejemplar permanecía sin vida en el compartimiento del motor de un automóvil.

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De acuerdo con la información proporcionada por los propietarios de la unidad, el vehículo había retornado del valle de Condebamba antes del hallazgo. El Serfor indicó que existe la posibilidad de que el animal ingresara al automóvil durante el desplazamiento o mientras permanecía estacionado en esa zona.

El organismo precisó que ambos episodios fueron atendidos por especialistas en fauna silvestre, quienes verificaron las condiciones de cada caso conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

El Serfor explicó que los murciélagos cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas. En particular, las especies frugívoras participan en la dispersión de semillas, proceso que favorece la regeneración natural de los bosques y contribuye a la conservación de diferentes especies vegetales.

La entidad señaló que esa función ecológica permite mantener procesos naturales relacionados con la recuperación de áreas boscosas y la permanencia de la diversidad vegetal en distintos ambientes.

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Esta labor convierte a los murciélagos en especies de importancia para el equilibrio ambiental, motivo por el cual las autoridades impulsan acciones orientadas a su protección cuando aparecen en espacios donde requieren atención especializada.

Serfor solicita reportar la presencia de fauna silvestre

Las intervenciones fueron realizadas por especialistas en fauna silvestre, quienes reiteraron que estos animales cumplen un papel clave en la regeneración de los bosques y pidieron reportar su presencia. Difusión

El coordinador y especialista en Fauna Silvestre de la ATFFS Cajamarca, Luis Huamán Yopla, pidió a la población actuar con precaución frente a este tipo de situaciones. “Ante la presencia de fauna silvestre es importante mantener la calma y evitar manipular a los ejemplares. El reporte oportuno permite que los especialistas evalúen cada caso y determinen las acciones más adecuadas para garantizar el bienestar de los animales y la seguridad de las personas”, señaló.

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El Serfor reiteró que la colaboración de ciudadanos e instituciones facilita la atención de incidentes relacionados con fauna silvestre. Según la entidad, la comunicación inmediata permite movilizar al personal especializado para evaluar cada situación y aplicar las medidas que correspondan de acuerdo con las características de cada caso.