Los expertos explicaron por qué la fibra es clave para la salud y cuáles son los 12 alimentos que ayudan a incorporarla

Frutas, verduras, legumbres y cereales integrales concentran gran parte del aporte diario recomendado de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El consumo de fibra vuelve a ocupar un lugar central en las recomendaciones nutricionales. Según la información difundida en el podcast ZOE, apenas uno de cada diez adultos alcanza la cantidad diaria recomendada, aunque una investigación vinculó una mayor ingesta con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer, demencia y mortalidad.

La nutricionista y profesora Sarah Berry junto al chef Hugh Fearnley-Whittingstall profundizaron en los mitos y realidades de la fibra, así como en los alimentos que la aportan en mayor cantidad.

PUBLICIDAD

La experta subrayó el resurgimiento del interés por la fibra, un componente tradicionalmente menospreciado y frecuentemente desplazado por el furor de las proteínas. El enfoque del debate se centró en cómo la fibra no solo aporta beneficios digestivos, sino que interviene en mecanismos metabólicos fundamentales para la prevención de enfermedades crónicas.

Qué es la fibra y cómo actúa en el organismo

La fibra se encuentra de forma exclusiva en los alimentos de origen vegetal. Integra dos categorías principales: soluble e insoluble. La primera alimenta la microbiota intestinal y da lugar a la formación de ácidos grasos de cadena corta.

PUBLICIDAD

La fibra se encuentra solo en alimentos de origen vegetal y se divide en fibra soluble y fibra insoluble, con funciones distintas en el organismo (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Berry explicó que “tienen muchísimas funciones diversas en nuestro cuerpo, desde influir en la inflamación hasta influir en nuestras señales de hambre”. En cambio, la fibra insoluble aporta volumen a las heces y mejora el tránsito intestinal.

Los expertos en el podcast ZOE remarcaron que el efecto de la fibra va más allá del aparato digestivo. Además de mantener la sensación de saciedad y regular la absorción de azúcares, su consumo diario se vincula con la reducción del riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y diversos tipos de cáncer.

PUBLICIDAD

Berry destacó que, aunque la fibra se asocia generalmente a la regularidad intestinal, su función en la salud metabólica y cerebral resulta cada vez más evidente según los estudios recientes.

Consumo recomendado y advertencias sobre el déficit

En el Reino Unido, la recomendación oficial es de 30 gramos de fibra al día. En Estados Unidos, la cifra varía entre 25 y 40 gramos según la ingesta calórica. Sin embargo, recientes investigaciones citadas sugirieron que una cantidad óptima podría situarse cerca de los 40 o 50 gramos diarios, siempre que el aumento sea gradual.

PUBLICIDAD

Un guiso con legumbres y verduras concentra múltiples fuentes naturales de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chef Hugh Fearnley-Whittingstall advirtió que un incremento brusco puede provocar molestias digestivas, por lo que recomienda sumar fibra “poco a poco”. Además, Berry puntualizó que “es fundamental consumir suficiente agua, ya que la fibra absorbe el agua. De lo contrario, puede sufrirse estreñimiento y otros síntomas gastrointestinales”.

Derribando mitos: la fibra no es aburrida ni difícil de consumir

Contrario a la creencia extendida de que la fibra es aburrida o difícil de incorporar, los expertos de ZOE sostienen que su presencia es amplia y accesible en la dieta cotidiana. Fearnley-Whittingstall destacó que “el mito más común sobre la fibra es que es aburrida, difícil o ambas cosas, y no es ninguna de las dos”.

PUBLICIDAD

Lejos de requerir productos exóticos o costosos, la fibra se encuentra en alimentos que suelen estar presentes en la despensa doméstica. Fearnley-Whittingstall subrayó que “los mejores ingredientes que puedes tener en tu cocina son aquellos que aportan fibra de forma natural: verduras, frutas, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales“.

Variedad y preparación: la clave para aprovechar los beneficios

Los expertos consultados por el podcast ZOE remarcaron que la diversidad es fundamental. No basta con consumir un único tipo de fruta o vegetal. Berry explicó que “diferentes microbios se alimentan preferentemente de diferentes tipos de fibra, y que la variedad de fuentes contribuye a una microbiota intestinal más saludable y robusta".

PUBLICIDAD

Verduras, frutas, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales aportan fibra de forma natural, y la variedad junto con distintas formas de preparación favorece una microbiota intestinal más saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la forma de preparación puede modificar el aporte nutricional. Por ejemplo, Berry puntualizó que si se cocina, se libera mucho betacaroteno en el caso de la zanahoria, facilitando su absorción. Por otro lado, los guisos congelados, frecuentemente considerados de menor valor, pueden ser incluso más nutritivos que los frescos, según los expertos.

Los 12 alimentos ricos en fibra recomendados por los especialistas

El chef Fearnley-Whittingstall compartió en el podcast una lista de alimentos cotidianos que se destacan por su alto contenido de fibra y fácil acceso.

Guisos

Zanahorias

Maíz dulce

Champiñones

Brócoli

Repollo

Tomates

Chauchas

Lentejas

Legumbres variadas

Frutas frescas

Cereales integrales

Consejos para sumar fibra sin complicaciones

Los expertos recomendaron priorizar platos en los que las verduras y legumbres sean el componente principal, no solo una guarnición. Incluir variedad de alimentos, alternar entre preparaciones crudas y cocidas, y optar por técnicas sencillas como el asado con aceite y especias son estrategias sugeridas para potenciar tanto el sabor como la calidad nutricional.

PUBLICIDAD

La integración de estos alimentos en guisos, ensaladas o como base de sopas permite alcanzar los niveles recomendados de fibra de forma práctica y accesible, según las recomendaciones de Berry y Fearnley-Whittingstall.