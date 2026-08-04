Excantante de La Bella Luz denuncia presuntos tocamientos indebidos del director musical: “Me empieza a tocar e intenta besarme”

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Una grave denuncia sacudió el mundo de la cumbia peruana. Durante la edición del 3 de agosto de Magaly TV La Firme, Magaly Medina presentó el testimonio de Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, quien denunció haber sido víctima de presunto acoso sexual y tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.

Según explicó la conductora, el caso ya no solo se encuentra en manos de la Policía, sino también de la Fiscalía, entidad que viene investigando los hechos denunciados. Además, el programa mostró videos proporcionados por la propia cantante que, según indicó la producción, corresponderían al momento en que ocurrieron los presuntos actos de violencia.

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Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es que fuera una de las voces principales de la agrupación La Bella Luz. Ella hace una fuerte acusación, la misma que está siendo investigada ya por una fiscalía y que además nos ha mostrado videos de estos hechos. Esta acusación, por cierto, la hace ella contra el director musical de la agrupación donde ella trabajaba.”, anunció Magaly Medina.

El informe explicó que La Bella Luz se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia con mayor crecimiento en los últimos años, pero que esta vez no ocupaba titulares por su música, sino por una delicada denuncia.

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“La Bella Luz es una de las agrupaciones de cumbia más reconocidas en este momento. Un grupo que en los últimos años ha ganado un gran número de fanáticos y se ha metido en todos los medios de comunicación. Y hoy no hace noticia por sus canciones, sino que una de sus voces principales denuncia haber sufrido acoso y violencia sexual en la modalidad de tocamientos indebidos por parte de un miembro de la orquesta.”

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña asegura que se sintió vulnerable tras el presunto ataque

Durante la entrevista emitida por el programa, Naldy Saldaña recordó el difícil momento que vivió y confesó que inicialmente no sabía cómo reaccionar ni a quién acudir para pedir ayuda.

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“No, no, no sabía exactamente a quién decirle, quién me podía ayudar. Me sentía muy, muy vulnerada en ese momento.”

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

El informe indicó que las imágenes entregadas por la artista muestran el momento en que habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de una persona con un cargo jerárquico dentro de la agrupación.

Según el reportaje, estos hechos fueron denunciados formalmente y actualmente forman parte de una investigación fiscal.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante relata cómo ocurrió el presunto acoso dentro de la orquesta

El informe detalló que el episodio denunciado ocurrió el 18 de junio, durante una jornada de ensayos.

De acuerdo con el testimonio de Naldy Saldaña, todo transcurría con normalidad hasta que decidió ir al baño.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

“Nosotros ensayamos de diez de la mañana a ocho, más o menos, de la noche. Todo estaba bien, ensayando. Yoo voy al baño. Cuando salgo me quiere dar como que el encuentro, o sea, como a no dejarme pasar. Él viene y me intenta besar, me empieza a tocar.”

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La cantante identificó públicamente al denunciado.

—¿Cómo se llama esta persona?, preguntó el reportero.

“César Sánchez.”

—¿Quién es él en el grupo?

“Es director musical de la orquesta.”

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Asimismo, precisó que se trata de un hombre mayor y que tendría un vínculo familiar con los propietarios.

—¿Era un señor mayor, más de cincuenta años?

“Sí, es un señor mayor.”

—¿Él qué tipo de relación tiene con los dueños de La Bella Luz?

“Yo sé que son primos.”

El informe mostró el parte policial donde Naldy Saldaña identifica al denunciado como César Sánchez Chavesta, a quien señala además como primo de Óscar Custodio Chavesta, propietario de La Bella Luz.

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Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

“Empieza a meter la mano por todos lados”: el duro testimonio de Naldy Saldaña

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando la cantante describió lo ocurrido después de intentar liberarse del presunto agresor.

“Yo logro soltarme, ¿no? Logro soltarme y él me llama y no sé, yo ahora veo el video y ni siquiera entiendo cómo... Debe ser por el miedo. Estaba asustada. Yo regreso porque pensé que él me iba a decir algo, no sé, que me iba a gritar. Me vuelve a agarrar incluso más fuerte. Empieza a meter la mano por todos lados. E incluso a apretarme más fuerte de lo que ya me había apretado y yo empiezo a forcejear para querer soltarme.”

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El programa sostuvo que los videos entregados por la artista forman parte del material presentado dentro de la investigación.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

La excantante afirma que el presunto acoso ocurría desde meses atrás

Según Naldy Saldaña, el hecho denunciado no habría sido un episodio aislado.

La cantante aseguró que durante varios meses habría soportado situaciones similares.

“Sí, él en algún momento me dijo que yo le gustaba, que igual nadie se va a enterar. No, no es la primera vez. Incluso en ese mes yo evitaba ir al baño. Él está intermedio más o menos del bus. Yo pasaba y él siempre me metía la mano.”

Cuando el reportero le preguntó si reclamaba por esas acciones, respondió:

—¿Y tú le reclamabas?

“Yo pasaba rápido.”

Estas declaraciones fueron incluidas como parte de su relato sobre el ambiente que, según afirma, vivía dentro de la agrupación.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña asegura que no encontró respaldo en los propietarios de La Bella Luz

Otro de los aspectos más delicados expuestos por la cantante fue la respuesta que, según ella, recibió por parte de los propietarios de La Bella Luz tras comunicarles lo sucedido.

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De acuerdo con su versión, informó lo ocurrido a Óscar Custodio, esperando que se tomaran medidas, pero sostiene que nada cambió.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más ahí. A pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar que yo no me sentí respaldada. Me siento sola y no puedo verlo. No soporto verlo. O sea, no cambiaba nada. Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada. Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’.”

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Finalmente, la artista decidió renunciar porque, según afirmó, ya no podía compartir el mismo espacio laboral con el denunciado.

El informe también indicó que la producción intentó comunicarse con Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, para obtener su versión; sin embargo, señaló que no respondió ni las llamadas ni los mensajes enviados.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.