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Adrián Ugarriza, debut goleador en la Copa Toto Ligat Al: condujo a Ironi Kiryat Shmona al triunfo contra Bnei Sakhnin

En su primer partido como titular, el delantero peruano demostró que su oficio como artillero sigue intacto. Con un penal muy bien fabricado lanzó a los suyos a la victoria en el Grupo A del certamen

Adrián Ugarriza arrancó su camino goleador en la nueva temporada en Israel. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza arrancó su camino goleador en la nueva temporada en Israel. - Crédito: Difusión
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Disipada parcialmente la idea de trasladarse a otro club, Adrián Ugarriza se ha entregado en cuerpo y alma al Ironi Kiryat Shmona, donde ha roto moldes con un rendimiento goleador descomunal en la pasada temporada. Ahora, el peruano ha mantenido su clara tendencia como artillero en su debut en la Copa Toto Ligat Al.

Después de una adecuada pretemporada, en la que se puso a tono físicamente, ‘Uga’ se hizo presente con los suyos en la cuarta jornada del primer campeonato del año en Israel. Apoyado por el público local, el peruano se mostró muy comprometido con el Ironi K.S y para ratificar esa ligazón hizo lo que mejor sabe: golear.

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Adrián Ugarriza inicia un nuevo ejercicio liguero con el Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza inicia un nuevo ejercicio liguero con el Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

A los 51’ minutos, con un hombre de más por la expulsión de un futbolista del Bnei Sakhnin, Adrián Ugarriza se las ingenió para ocasionar un penal que cobró con éxito, descerrajando el partido y generando un éxtasis colectivo entre los simpatizantes. Con esa diana fue suficiente para ganar al tiempo que se abrochó el liderato de la serie.

De momento, el Ironi Kiryat luce sólido en la cima del Grupo A con un puntaje perfecto (9) en tres duelos disputados. A ello hay que agregarle que durante el recorrido inicial ha anotado cinco goles –—el último de ellos de Ugarriza— y no ha encajado ninguno. Bastará solo un empate en el lance de cierre para asegurar boleto a semifinales.

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El seleccionado peruano marcó el solitario gol del triunfo contra Bnei Sakhnin. | VIDEO: Sport5

Vías abiertas

Adrián Ugarriza tenía la completa intención de alejarse del Ironi K.S nada más arrancando el nuevo curso. Las ofertas sobre la mesa de la institución hacían creer que en cuestión de tiempo se organizaría una negociación con la que puedan darle salida.

Sin embargo, el delantero de la selección peruana ha iniciado el mes de agosto todavía como futbolista del club del norte de Israel. El motivo pasa porque ninguna propuesta avanzó por el alto costo que ha fijado la directiva para iniciar una tratativa.

Adrián Ugarriza arrancó de la mejor manera la pretemporada con el Ironi K.S. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza arrancó de la mejor manera la pretemporada con el Ironi K.S. - Crédito: Difusión

El único acercamiento que pudo haber progresado fue del ascenso de China, pero ‘Uga’ desestimó esa posibilidad al priorizar su presencia en la máxima categoría de Europa. Desde Turquía también existe una opción, aunque no se ha establecido una oferta formal.

Mientras no haya una propuesta oficial, Adrián Ugarriza será siendo considerado en el Ironi Kiryat Shmona, donde se ha posicionado como un referente absoluto tras su periodo récord de 19 goles.

El seleccionador peruano dejó su huella goleadora en amistoso contra Bielsko-Biala. | VIDEO: X

Cotización altísima

El principal obstáculo que impide la salida de Adrián Ugarriza de Ironi K.S radica en las restricciones impuestas por los altos mandos del club. La dirigencia de la institución ha determinado que el futbolista peruano solo podrá abandonar el equipo si se abona una cifra de un millón de dólares, monto considerado inasumible en el contexto del fútbol israelí.

Esta condición económica ha provocado que equipos históricos como Maccabi Haifa y Beitar Jerusalén, que habían mostrado interés en el delantero, se retiren de cualquier intento de negociación. Ambas entidades desistieron de avanzar en conversaciones al considerar inalcanzable la suma exigida por Ironi Kiryat.

Adrián Ugarriza – Ironi Kiryat Shmona - Beitar Jerusalén - Perú – deportes – 6 julio
Los registros de Adrián Ugarriza respaldan el interés de otros clubes. El atacante firmó la temporada más productiva de su carrera y elevó de manera significativa su valor de mercado. (Ironi Kiryat Shmona)

Ante esta situación, la única alternativa para Ugarriza es aguardar a que algún club extranjero esté dispuesto a asumir el costo de su fichaje.

Sin embargo, la realidad expuesta en Ironi Kiryat Shmona indica que la cantidad impuesta para concretar la venta resulta excesiva, lo que complica la posibilidad de una transferencia en el corto plazo.

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