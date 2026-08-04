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El diputado fujimorista Carlos Zegarra es implicado en asesinato del periodista Gastón Medina en Ica

El legislador aparece mencionado en la investigación fiscal tras la difusión de un audio y testimonios que forman parte del expediente por el crimen del periodista iqueño, reveló La República

Carlos Zegarra
Un registro de marzo de 2023 recoge una conversación atribuida a Víctor ‘El Chino’ Mere y al entonces asesor regional Carlos Zegarra, en la que se menciona un supuesto ataque contra Medina y la exvicegobernadora Luz Canales
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El diputado Carlos Zegarra (Fuerza Popular) figura en la investigación por el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina, ocurrido en enero de 2025, a partir de elementos que incluyen un audio difundido por la propia víctima antes de su muerte y el testimonio de un testigo clave en el caso.

Un informe publicado este martes por el diario La República revela que un registro difundido por Medina en marzo de 2023, tres años antes de su asesinato, contiene la voz de Víctor ‘El Chino’ Mere, vinculado al entorno del Gobierno Regional de Ica, quien menciona un supuesto ataque contra el comunicador y la exvicegobernadora Luz Canales.

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“Si hubiésemos matado a esa tía y a Gastón, cambiaban las cosas”, se escucha en la grabación, cuya transcripción fue citada por el medio.

La otra voz de la conversación fue atribuida a Zegarra, quien en ese momento se desempeñaba como asesor del gobernador regional Jorge Hurtado. “Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto”, decía.

El director de Cadena Sur TV, criticó al coronel de la comisaría de Chincha, pues una señorita grabó un video en su oficina mientras lo estaba esperando con una botella de pisco y música. (Fuente: Cadena Sur / Infopais)

Pese a las amenazas, Medina continuó difundiendo denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la gestión regional y, según el testimonio de su expareja Nathalie Caico, modificó sus rutinas y comenzó a conducir su programa desde su vivienda por motivos de seguridad.

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“Nadie lo sabía. Presentaba denuncias ante las autoridades y pedía protección, pero no se hacía nada”, contó al diario.

El 20 de enero de 2025, el periodista fue asesinado frente a su vivienda cuando salía rumbo a una reunión, en un ataque que, según la Fiscalía, fue perpetrado por el ciudadano venezolano Pablo Echeverría Suárez, alias ‘Barrabás’, quien cumple prisión preventiva.

No obstante, la pesquisa continúa centrada en determinar quién habría ordenado el crimen. “Gastón no era un periodista policial ni investigaba organizaciones criminales comunes. Investigaba principalmente casos de corrupción en entidades públicas. Corresponde determinar quién pudo contratar o utilizar una estructura criminal para asesinarlo”, explicó el abogado de los deudos, Wilmer Quispe.

Dos semanas después del asesinato, la Policía encontró una pistola vinculada al crimen, la cual pertenecía al suboficial de la Policía Nacional (PNP) Rogger Tadeo, quien declaró que denunció el robo del arma mientras viajaba en un bus de transporte público en Lima.

En ese contexto, la Fiscalía abrió una carpeta reservada para establecer si existió una estructura detrás del homicidio y determinar las responsabilidades de quienes habrían planificado el ataque.

Carlos Zegarra
El diputado Carlos Zegarra (Fuerza Popular) aparece en la investigación por el asesinato del periodista Gastón Medina a partir de un audio difundido antes del crimen y el testimonio de un testigo clave

En ese expediente aparece el nombre del parlamentario, quien ha negado cualquier participación en el asesinato y aseguró que no ha sido citado por el Ministerio Público. “Hasta el día de hoy, a mí no me han citado. Desde el primer momento me puse a disposición. No tengo absolutamente nada que ver”, declaró al diario.

“Esa es toda una historia. Se pueden escuchar audios en los que se habla de que me quieren asesinar. No existe ninguna prueba, ningún indicio ni ningún elemento probatorio que me vincule (...) Esos son comentarios de personas que políticamente no nos tienen dentro de sus planes. Yo me hago una pregunta: ¿quién se benefició con esas muertes? Esa es una pregunta que la justicia debería resolver”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, cuestionó que el caso continúe sin responsables determinados.

“A quien se indica como un potencial autor intelectual ni siquiera ha sido llamado a testificar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Es más, este personaje hoy ocupa un escaño en el Congreso como parte del partido oficialista”, dijo.

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