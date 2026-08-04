Mackeily, Ariana y Anely, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña. IG

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Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguraron que desconocían lo sucedido con Naldy Saldaña, pero difundieron pronunciamientos públicos para expresarle su respaldo tras la denuncia hecha por la exintegrante contra el director musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso y tocamientos indebidos.

En sus mensajes, las tres intérpretes coincidieron en rechazar cualquier conducta que vulnere la dignidad de las mujeres y en manifestar solidaridad con Saldaña, a quien describieron como “excompañera” y “amiga”. En paralelo, la orquesta emitió un comunicado oficial en el que informó la separación del director musical “por tiempo indefinido” mientras avanzan las investigaciones y afirmó que colaborará con las autoridades.

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Las cantantes hacen énfasis en que “no sabían”

Mackeily Luján expresó que estaba “tan sorprendida como indignada” por las imágenes difundidas y sostuvo que “toda labor honesta es digna y merece desarrollarse en un ambiente de respeto”.

En su mensaje, marcó posición desde su condición de mujer: “rechazo de manera categórica cualquier conducta que vulnere la dignidad e integridad de la mujer” y agregó: “Expreso todo mi apoyo y solidaridad con Naldy Saldaña”.

Mackeily Luján y su comunicado ante la denuncia por acoso puesto por Naldy Saldaña contra director musical. IG

Ariana Gonzáles, por su parte, señaló que tomó conocimiento “durante la noche de ayer” de las imágenes difundidas y de “los hechos que hoy son de conocimiento público”.

En su pronunciamiento, también dejó asentado que no estaba al tanto de lo que ocurría: “Quiero dejar claramente establecido que desconocía por completo lo que estaba ocurriendo”. Además, reafirmó su apoyo “total econdicional” a Saldaña y rechazó “cualquier forma de acoso, violencia, abuso o conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las mujeres”.

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En su caso, también aparecieron mensajes críticos que cuestionaron su versión. Uno de ellos indicó: “Como no vas a saber, si dice que la manoseada en el bus que viajan todos , apañadores #nuncamásLBL”.

Ariana Gonzáles y su comunicado ante la denuncia por acoso puesto por Naldy Saldaña contra director musical. IG

En la misma línea, Anely Dávila publicó un “Comunicado a la opinión pública” en el que sostuvo que, mientras formó parte de la agrupación, “no tuve conocimiento de las situaciones que hoy han salido a la luz”. Añadió que, de haberlo sabido, “mi postura habría sido distinta”, y remarcó su rechazo a señalamientos en su contra: “rechazo categóricamente cualquier acusación de apañamiento o complicidad”. Finalmente, indicó: “Quiero expresar públicamente todo mi apoyo, solidaridad y respeto hacia Naldy Saldaña, ex compañera y amiga”.

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Luego de ese pronunciamiento, una parte de sus seguidores también le dejó mensajes directos en redes. Entre los comentarios se leyó: “Sinceramente me parece muy extraño que esto no se haya sabido, solo queda en ti Anely”.

Anely Dávila y su comunicado ante la denuncia por acoso puesto por Naldy Saldaña contra director musical. IG

Reacciones en sus seguidores en redes sociales

En este contexto, el foco de los mensajes públicos de Mackeily, Ariana y Anely se concentró en dos puntos: el rechazo a hechos que describieron como violencia, abuso o acoso, y la insistencia en que no tenían conocimiento previo de lo que —según indicaron— hoy se hizo público.

Tras su pronunciamiento, sus seguidores pusieron en duda la afirmación de su desconocimiento. Entre los mensajes que circularon, se leyó: “Cómo no van a saber su en el bus la tocaba... acaso no veían... por favor... mentiras” y “Todos son complices”.

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Qué dijo ‘La Bella Luz’ y qué medida anunció tras la denuncia

La orquesta La Bella Luz publicó un comunicado oficial en respuesta a la denuncia pública presentada por Naldy Saldaña. En ese pronunciamiento, la agrupación expresó su “rechazo categórico” a “cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, integridad y bienestar de las personas” y manifestó su solidaridad con la exintegrante.

En el mismo texto, la organización señaló: “Expresamos nuestra solidaridad a la Srta. Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo ocurrido y esperando que ninguna persona se vea afectada a situaciones similares, reconociendo el valor que implica denunciar este tipo de hechos que atentan con la estabilidad emocional de las personas”.

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Como medida adoptada “de manera inmediata y por tiempo indefinido”, La Bella Luz informó que César Sánchez Chavesta fue separado de sus funciones como director musical mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo denunciado. En el comunicado difundido en sus redes, la agrupación indicó: “Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta”.

Además, afirmaron que colaborarán con el proceso: “manifestamos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades policiales y judiciales, brindando las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

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La orquesta sostuvo que la decisión buscó salvaguardar el ambiente laboral y artístico, y cerró el pronunciamiento con una definición institucional: “Como empresa y organización artística, asumimos este momento con profunda responsabilidad y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la construcción de un ambiente seguro y libre de toda forma de violencia”.

La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.

Lo que relató Naldy Saldaña tras su salida de la orquesta

Naldy Saldaña declaró en entrevista con ‘Magaly TV La Firme’ que estaba “profundamente decepcionada” por la falta de respaldo de La Bella Luz tras exponer su situación. Según su testimonio, aseguró que informó lo ocurrido a los propietarios de la agrupación y esperó que se adoptaran medidas para garantizar un ambiente laboral seguro.

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“Por eso presenté mi renuncia a don Óscar, porque consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada. Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”, relató la artista, quien decidió retirarse de la agrupación al no sentirse apoyada.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.