Minsa advierte sobre el riesgo oculto de El Niño: así puedes contagiarte de leptospirosis por las lluvias y el agua estancada

El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

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Las intensas lluvias previstas por el fenómeno El Niño aumentan el riesgo de diversas enfermedades en varias regiones del país. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una nueva advertencia a la población peruana para evitar una de las infecciones que suele incrementarse durante la temporada de inundaciones: la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede provocar complicaciones graves si no recibe tratamiento a tiempo.

La entidad recordó que caminar o ingresar a aguas estancadas, zonas inundadas o áreas con lodo puede convertirse en una vía de contagio de leptospirosis cuando estos espacios han sido contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores. Por ello, pidió reforzar las medidas de prevención y acudir de inmediato a un establecimiento de salud si aparecen síntomas compatibles con esta enfermedad, evitando en todo momento la automedicación.

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¿Qué es la leptospirosis y por qué aumenta el riesgo durante el fenómeno El Niño?

Este gráfico ilustra la leptospirosis, una infección bacteriana transmitida por animales, destacando sus síntomas, los riesgos asociados y las medidas preventivas clave para proteger la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira, un microorganismo que puede permanecer en el agua, el lodo y el suelo cuando estos han sido contaminados con la orina de animales portadores.

De acuerdo con el Minsa, los principales reservorios de esta bacteria son los roedores, aunque también pueden transmitirla perros, cerdos y diversos animales silvestres infectados. La bacteria se elimina a través de la orina y puede sobrevivir durante cierto tiempo en ambientes húmedos, especialmente cuando existen lluvias intensas, aniegos e inundaciones.

Precisamente, el fenómeno El Niño crea las condiciones ideales para que aumente el riesgo de contagio. Los huaicos, desbordes de ríos, lluvias persistentes y acumulación de agua facilitan que el microorganismo se disperse en calles, viviendas, terrenos agrícolas y otros espacios donde las personas mantienen contacto frecuente con el agua.

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El infectólogo José López Revilla, del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, explicó anteriormente que estos eventos climáticos incrementan considerablemente la posibilidad de transmisión debido a que la orina de roedores y otros animales llega con mayor facilidad al agua y al suelo utilizados por la población.

La infección ocurre cuando la bacteria ingresa al organismo a través de:

Heridas o cortes en la piel.

Raspones o piel reblandecida tras permanecer mucho tiempo en el agua.

Las mucosas de los ojos, nariz o boca .

El consumo de alimentos o agua contaminados.

Una vez dentro del cuerpo, la bacteria puede desplazarse por el torrente sanguíneo y afectar principalmente órganos como el hígado y los riñones, aunque en los casos más severos también compromete el sistema respiratorio y otros órganos vitales.

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Otro aspecto que preocupa a las autoridades sanitarias es que no existe una vacuna para prevenir la leptospirosis en humanos. Además, haber padecido la enfermedad anteriormente no garantiza inmunidad permanente, por lo que una persona puede volver a infectarse si se expone nuevamente a la bacteria.

Durante este año, el incremento de lluvias y la permanencia del fenómeno El Niño mantienen en vigilancia epidemiológica a diversas regiones. Meses atrás, el Minsa informó un aumento de casos notificados y reportó que departamentos como Loreto, San Martín y Tumbes figuraban entre los más afectados por esta enfermedad.

Síntomas de la leptospirosis y medidas para evitar el contagio durante las lluvias

El boletín epidemiológico vinculó el aumento de la leptospirosis en República Dominicana con la temporada de lluvias, las inundaciones y la exposición a aguas contaminadas. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

El Ministerio de Salud advirtió que las personas que hayan estado en contacto con agua estancada, lodo o zonas inundadas deben permanecer atentas durante los días posteriores, ya que los primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades frecuentes en temporada de lluvias, como el dengue.

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Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Fiebre alta .

Dolor de cabeza intenso.

Dolor muscular, especialmente en la espalda baja y las piernas.

Dolor abdominal.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Ojos enrojecidos.

Malestar general.

Los especialistas recuerdan que estos síntomas requieren una evaluación médica para confirmar el diagnóstico, ya que varias enfermedades infecciosas presentan manifestaciones similares en sus primeras etapas.

En los cuadros más graves pueden aparecer complicaciones como:

Ictericia (color amarillo en piel y ojos).

Disminución de la producción de orina.

Confusión.

Hemorragias digestivas o pulmonares.

Insuficiencia renal o hepática.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, el Minsa recomienda acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano y evitar consumir medicamentos sin indicación médica, debido a que la automedicación puede retrasar el tratamiento adecuado y favorecer complicaciones.

Para disminuir el riesgo de infección durante la temporada de lluvias, las autoridades sanitarias difundieron una serie de recomendaciones preventivas:

Utilizar botas o calzado cerrado al caminar por zonas con charcos, barro o inundaciones.

Evitar ingresar a aguas estancadas , especialmente si existen heridas o lesiones en la piel.

No caminar descalzo en áreas inundadas.

Consumir únicamente agua segura , de preferencia hervida o clorada.

Lavar correctamente y mantener tapados los alimentos.

Limpiar los envases de productos enlatados antes de abrirlos.

Desinfectar cocinas, comedores y ambientes afectados por inundaciones utilizando lejía.

Eliminar residuos sólidos y mantener los espacios limpios para reducir la presencia de roedores.

Ventilar adecuadamente las viviendas después de una inundación para favorecer el secado de las superficies.