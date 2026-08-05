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¿Dónde estará ubicado el Teleférico de Miraflores?: Accesos y detalles de su recorrido

El nuevo teleférico urbano conectará el malecón con la Costa Verde en solo tres minutos, ofreciendo accesibilidad universal y vistas panorámicas

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores prevé iniciar operaciones a fines de agosto de 2026, sujeto a la certificación de seguridad. Composición: Infobae
El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores prevé iniciar operaciones a fines de agosto de 2026, sujeto a la certificación de seguridad. Composición: Infobae
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El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores se encuentra en la etapa final de su construcción tras más de seis años de planificación, rediseños y retrasos provocados por la pandemia de la COVID-19.

Este sistema será el primer teleférico urbano y turístico de Lima, y el segundo de uso permanente en el país después del teleférico de Kuélap, en Amazonas. Según fuentes vinculadas al proyecto, la infraestructura tiene un avance físico del 91% y ha sido sometida en las últimas semanas a pruebas en vacío para verificar el correcto funcionamiento de todos sus sistemas.

El inicio de la marcha blanca, es decir, las pruebas con pasajeros reales, está previsto ahora para fines de agosto o inicios de septiembre, siempre que el sistema complete a satisfacción el proceso de certificación internacional de seguridad.

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Esta etapa incluye la revisión de motores, cables, frenos, sistemas eléctricos y protocolos de emergencia, con el objetivo de garantizar que el servicio cumpla estándares internacionales. No se ha anunciado todavía la fecha exacta de inauguración, ya que depende de la culminación exitosa de estas pruebas.

El costo del viaje aún no es oficial, aunque el consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C., a cargo de la obra, estimó que la tarifa general sería de S/10 por tramo. El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, negocia una tarifa preferencial para los residentes del distrito, que podría quedar en S/15 por el recorrido completo, mientras que el público general abonaría la tarifa estándar. El servicio funcionará entre 14 y 16 horas al día, transportando hasta 3.000 pasajeros diarios, aunque estos parámetros serán confirmados próximamente.

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Las cabinas, diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, permitirán el ingreso de personas en sillas de ruedas, adultos mayores y familias con coches para bebés. Además, contarán con sistemas especiales para transportar bicicletas y tablas de surf, lo que facilitará el acceso de deportistas y usuarios frecuentes de la Costa Verde.

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores registra un avance del 91 % y podría inaugurarse a fines de agosto de 2026. (Créditos: Andina)
El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores registra un avance del 91 % y podría inaugurarse a fines de agosto de 2026. (Créditos: Andina)

¿Dónde estará el teleférico de Miraflores?

El Teleférico de Miraflores contará con dos estaciones principales: la primera estará ubicada en el parque Domodossola, en el malecón de Miraflores, y la segunda en la playa Redondo II, en el circuito de playas de la Costa Verde.

El recorrido aéreo tendrá una extensión aproximada de 315 metros, permitiendo descender desde la parte alta del acantilado hasta el litoral en solo tres minutos, una reducción considerable en comparación con los trayectos peatonales o vehiculares tradicionales.

La estación del parque Domodossola se desarrolla en la franja externa del parque y ha sido reforzada para garantizar la seguridad ante eventuales sismos. Esta terminal contará con espacios para el embarque y desembarque de pasajeros, así como áreas para bicicletas y equipos deportivos. En tanto, la estación de Playa Redondo II incluirá una nueva zona de servicios y áreas recreativas para el público.

El sistema, de tipo vaivén, operará con dos cabinas en paralelo, cada una con capacidad para 15 pasajeros y un flujo estimado de 300 personas por hora. El diseño contempla la integración con las rutas peatonales y ciclovías de Miraflores, facilitando el acceso a quienes buscan conectar el malecón con la playa de manera rápida y segura.

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