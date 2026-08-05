Perú
Agregar Infobae enGoogle

Rafael López Aliaga presiona a Keiko Fujimori para retirar al Perú de la Corte IDH: “No me interesan los derechos humanos”

El líder de Renovación Popular ofreció los votos de su bancada para impulsar la salida del sistema interamericano y planteó aumentar el presupuesto de inteligencia para combatir la criminalidad

Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga pidió a Keiko Fujimori retirar al Perú de la Corte IDH y aseguró que Renovación Popular respaldaría esta medida desde el Congreso bicameral
Guardar

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exhortó este martes a la presidenta Keiko Fujimori a retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y afirmó que su bancada está dispuesta a respaldar esta medida desde el Congreso bicameral.

Durante una actividad partidaria en el distrito de Chaclacayo, a la que acudió junto al cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez, López Aliaga afirmó que no le “interesan los derechos humanos”, aunque después aclaró que aludía a los derechos “de los delincuentes”.

Seguidamente, dirigió un pedido a la mandataria para impulsar la salida del sistema interamericano y señaló que “ya pasaron siete días” desde que asumió la jefatura de Estado, sin que se hayan anunciado acciones para concretar este retiro.

PUBLICIDAD

“Señora Fujimori, basta su firma como presidenta del Perú y basta tener el Senado. Yo le ofrezco a usted los ocho votos de Renovación Popular, más los 22 suyos (de Fuerza Popular): treinta, más el voto dirimente del presidente. Listo, muerto el pollo”, sostuvo.

“Tenemos los votos para salirnos de esa corte que favorece a los terroristas, al terruco urbano”, agregó, antes de plantear un incremento del presupuesto destinado a inteligencia para enfrentar la criminalidad.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
El líder de Renovación Popular cuestionó el rol del sistema interamericano y afirmó que no le “interesan los derechos humanos”, aunque luego precisó que se refería a los derechos “de los delincuentes”

“Priorice en el presupuesto, que aún no se ha aprobado, priorice poner 100 millones de dólares para la inteligencia, ahí se derrota al terruco. Al terrorismo ideológico de Sendero (Luminoso) y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) lo derrotó la inteligencia de la policía. Ahora hay que ponerle billete a la inteligencia de la policía y del ejército y de la marina”, añadió.

PUBLICIDAD

El dirigente informó, en ese sentido, que el diputado José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), presentó una iniciativa legislativa orientada a establecer la cadena perpetua para los delitos de violación sexual, extorsión y corrupción cometidos por funcionarios públicos.

López Aliaga sostuvo que existirían votos suficientes para aprobar la salida de la Corte IDH, al sumar los ocho escaños de Renovación Popular y los 22 de Fuerza Popular en el Senado
López Aliaga sostuvo que existirían votos suficientes para aprobar la salida de la Corte IDH, al sumar los ocho escaños de Renovación Popular y los 22 de Fuerza Popular en el Senado

La salida de la Corte IDH fue una de las principales promesas de campaña de López Aliaga, quien finalmente fue derrotado en las urnas y cuestionó el papel del organismo al afirmar que “desprotege a las Fuerzas Armadas y la Policía”.

En ese momento, señaló que, de llegar al Gobierno, impulsaría un paquete de 50 leyes para enfrentar la delincuencia y retomaría el sistema de ‘jueces sin rostro’ (encubiertos), aplicado durante el mandato del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

Asimismo, planteó una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de la creación de un sistema de “colonias penitenciarias” en zonas remotas de la Amazonía para recluir a personas condenadas por delitos graves.

Perú volvió a contar, después de más de 34 años, con un Parlamento bicameral integrado por una Cámara de Senadores y otra de Diputados, tras casi un cuarto de siglo bajo un Congreso unicameral que se convirtió en uno de los principales escenarios de la inestabilidad política que marcó al país durante la última década, periodo en el que se sucedieron ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y 130 diputados elegidos en los comicios del 12 y 13 de abril juraron días atrás sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031, que tiene como jefa de Estado a Fujimori.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaKeiko Fujimoriperu-politicaRenovación PopularCorte Interamericana de Derechos HumanosCorte IDH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos reportes de murciélagos movilizan al Serfor en Cajamarca: especialistas rescatan un ejemplar y evalúan otro encontrado sin vida

Las intervenciones fueron realizadas por especialistas en fauna silvestre, quienes reiteraron que estos animales cumplen un papel clave en la regeneración de los bosques y pidieron reportar su presencia

Dos reportes de murciélagos movilizan al Serfor en Cajamarca: especialistas rescatan un ejemplar y evalúan otro encontrado sin vida

¿Dónde estará ubicado el Teleférico de Miraflores?: Accesos y detalles de su recorrido

El nuevo teleférico urbano conectará el malecón con la Costa Verde en solo tres minutos, ofreciendo accesibilidad universal y vistas panorámicas

¿Dónde estará ubicado el Teleférico de Miraflores?: Accesos y detalles de su recorrido

Teleférico de Miraflores: las imágenes del proyecto que cambiará la Costa Verde

La obra registra un avance del 91 % y espera culminar las pruebas técnicas este mes para iniciar operaciones con un recorrido de tres minutos entre el malecón y la playa Redondo II

Teleférico de Miraflores: las imágenes del proyecto que cambiará la Costa Verde

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Los exintegrantes de ‘La Bella Luz’ publicaron videos y mensajes de apoyo a Naldy y afirmaron que antes denunciaron situaciones internas, pero no les creyeron

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: fixture, rivales, formato, clasificación y todo lo que debes conocer del torneo

La selección peruana afrontará el torneo en Chile con un grupo exigente. Revisa todos los detalles de la competencia internacional y el camino que deberá recorrer para seguir avanzando

Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: fixture, rivales, formato, clasificación y todo lo que debes conocer del torneo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga estrena logo ‘Porky vuelve’ tras renuncia de Luis Rubio y es presentado como “futuro alcalde de Lima”

Rafael López Aliaga estrena logo ‘Porky vuelve’ tras renuncia de Luis Rubio y es presentado como “futuro alcalde de Lima”

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

El diputado fujimorista Carlos Zegarra es implicado en asesinato del periodista Gastón Medina en Ica

Keiko Fujimori resalta inversión privada de US$ 1.000 millones y pide al empresariado “que crean en el Perú, que apuesten por él”

ENTRETENIMIENTO

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Fiorella Castillo y Baruj Ocharán renunciaron a ‘La Bella Luz’ por supuesto hostigamiento y acoso laboral

‘Mande quien mande’ suspende fecha de casting para buscar a la nueva voz de ‘La Bella Luz’ tras caso de Naldy Saldaña

Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña: “Es correcto lo que has hecho, denuncien a estos asquerosos”

DEPORTES

Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: fixture, rivales, formato, clasificación y todo lo que debes conocer del torneo

Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: fixture, rivales, formato, clasificación y todo lo que debes conocer del torneo

Jesús Castillo parte con ilusión hacia el Espérance Sportive, su nueva aventura en Túnez: “Voy a un fútbol más competitivo”

Perú ya emprendió viaje al Mundial Sub 17 de Vóley: equipo listo para debutar en Chile tras un pequeño ajuste en la convocatoria

Federico Girotti recordó la agresión de barristas al plantel de Alianza Lima: “Le pegaban entre ocho o nueve personas a uno solo”

El plan de Carlos Desio, DT del Sport Boys, para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Nacional: “No busco el empate”