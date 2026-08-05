Rafael López Aliaga presiona a Keiko Fujimori para retirar al Perú de la Corte IDH: “No me interesan los derechos humanos”

Rafael López Aliaga pidió a Keiko Fujimori retirar al Perú de la Corte IDH y aseguró que Renovación Popular respaldaría esta medida desde el Congreso bicameral

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exhortó este martes a la presidenta Keiko Fujimori a retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y afirmó que su bancada está dispuesta a respaldar esta medida desde el Congreso bicameral.

Durante una actividad partidaria en el distrito de Chaclacayo, a la que acudió junto al cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez, López Aliaga afirmó que no le “interesan los derechos humanos”, aunque después aclaró que aludía a los derechos “de los delincuentes”.

Seguidamente, dirigió un pedido a la mandataria para impulsar la salida del sistema interamericano y señaló que “ya pasaron siete días” desde que asumió la jefatura de Estado, sin que se hayan anunciado acciones para concretar este retiro.

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“Señora Fujimori, basta su firma como presidenta del Perú y basta tener el Senado. Yo le ofrezco a usted los ocho votos de Renovación Popular, más los 22 suyos (de Fuerza Popular): treinta, más el voto dirimente del presidente. Listo, muerto el pollo”, sostuvo.

“Tenemos los votos para salirnos de esa corte que favorece a los terroristas, al terruco urbano”, agregó, antes de plantear un incremento del presupuesto destinado a inteligencia para enfrentar la criminalidad.

El líder de Renovación Popular cuestionó el rol del sistema interamericano y afirmó que no le “interesan los derechos humanos”, aunque luego precisó que se refería a los derechos “de los delincuentes”

“Priorice en el presupuesto, que aún no se ha aprobado, priorice poner 100 millones de dólares para la inteligencia, ahí se derrota al terruco. Al terrorismo ideológico de Sendero (Luminoso) y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) lo derrotó la inteligencia de la policía. Ahora hay que ponerle billete a la inteligencia de la policía y del ejército y de la marina”, añadió.

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El dirigente informó, en ese sentido, que el diputado José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), presentó una iniciativa legislativa orientada a establecer la cadena perpetua para los delitos de violación sexual, extorsión y corrupción cometidos por funcionarios públicos.

López Aliaga sostuvo que existirían votos suficientes para aprobar la salida de la Corte IDH, al sumar los ocho escaños de Renovación Popular y los 22 de Fuerza Popular en el Senado

La salida de la Corte IDH fue una de las principales promesas de campaña de López Aliaga, quien finalmente fue derrotado en las urnas y cuestionó el papel del organismo al afirmar que “desprotege a las Fuerzas Armadas y la Policía”.

En ese momento, señaló que, de llegar al Gobierno, impulsaría un paquete de 50 leyes para enfrentar la delincuencia y retomaría el sistema de ‘jueces sin rostro’ (encubiertos), aplicado durante el mandato del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

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Asimismo, planteó una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de la creación de un sistema de “colonias penitenciarias” en zonas remotas de la Amazonía para recluir a personas condenadas por delitos graves.

Perú volvió a contar, después de más de 34 años, con un Parlamento bicameral integrado por una Cámara de Senadores y otra de Diputados, tras casi un cuarto de siglo bajo un Congreso unicameral que se convirtió en uno de los principales escenarios de la inestabilidad política que marcó al país durante la última década, periodo en el que se sucedieron ocho presidentes en diez años.

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Los 60 senadores y 130 diputados elegidos en los comicios del 12 y 13 de abril juraron días atrás sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031, que tiene como jefa de Estado a Fujimori.