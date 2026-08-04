Los videos del presunto acoso a excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Salen a la luz pruebas contundentes del acoso sufrido por Naldy Saldaña. La cantante no solo ofrece su testimonio, sino también videos que evidencian los tocamientos indebidos por parte de un miembro de la orquesta 'La Bella Luz', destapando un escándalo en el mundo de la cumbia. ATV/ Magaly TV La Firme

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La denuncia presentada por Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, continúa generando repercusión. Luego de que la artista revelara que denunció por presuntos tocamientos indebidos al director musical César Sánchez Chavesta, Magaly Medina dedicó un amplio espacio de Magaly TV La Firme para mostrar los videos entregados por la cantante y cuestionar la presunta falta de reacción de la agrupación.

Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la emisión del 3 de agosto, la conductora explicó que el programa buscó la versión de los involucrados antes de difundir el informe, aunque no obtuvo respuesta a tiempo.

“Hubiéramos querido escuchar qué es lo que tienen que decir en su descargo. Sin embargo, no es recién hasta iniciado este programa que el abogado de la agrupación La Bella Luz recién se comunicó con nuestro reportero. Esperamos mañana escuchar la otra parte.”

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Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>“Son bastante evidentes, asquerosos e indignantes”</b>

Uno de los momentos más impactantes del programa llegó cuando Magaly Medina se refirió al contenido de los videos que Naldy Saldaña entregó como parte de su denuncia.

La conductora no ocultó su indignación y calificó las imágenes con duros términos. “Los videos que nos ha dado Naldy Saldaña, excantante de esta agrupación, son bastante evidentes, asquerosos, indignantes desde todo punto de vista.”

Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly sostuvo que el material resulta preocupante debido a que, según la denuncia, el presunto agresor ocupaba un cargo jerárquico dentro de la agrupación.

“O sea, el director musical, un hombre de cincuenta y un años, acosando, tocando a la cantante, una de las cantantes de esta agrupación.” Las imágenes difundidas corresponden al material proporcionado por la denunciante y forman parte de la investigación que actualmente sigue la Fiscalía.

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Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly cuestiona que la agrupación conociera la denuncia</b>

Otro de los puntos que generó la reacción de la periodista fue la afirmación de Naldy Saldaña, quien aseguró que comunicó lo ocurrido al propietario de La Bella Luz.

Según la conductora, de confirmarse esa versión, la situación debió ser atendida con mayor rapidez. “Ella dice que esta denuncia también le fue hecha al propietario de esta agrupación, que sin duda alguna debió por lo menos hacer algo al respecto.”

Magaly consideró que cualquier empresa o institución tiene la obligación de actuar frente a una denuncia de esa naturaleza, especialmente cuando involucra a un trabajador con funciones de dirección.

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Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>El reportero recordó que la cantante aseguró no sentirse respaldada</b>

Durante el diálogo en el set, el reportero de Magaly TV La Firme recordó que Naldy Saldaña manifestó sentirse completamente sola después de denunciar los hechos. “Denunció al señor, pero conversó con los dueños y no se sintió en ningún momento respaldada.”

Tras escuchar ese comentario, Magaly Medina respondió cuestionando nuevamente la aparente falta de acciones dentro de la agrupación. “Claro, ella conversó con los dueños, pero no pasó nada de ahí.” Para la conductora, este tipo de situaciones no deberían normalizarse en ningún centro laboral.

Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>“Las mujeres no se pueden permitir este tipo de acoso”</b>

Durante su análisis del caso, Magaly Medina sostuvo que el presunto comportamiento denunciado por Naldy Saldaña reviste especial gravedad debido a que habría sido cometido por una persona con autoridad dentro de la agrupación.

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“Se supone que este tipo de acoso y este tipo de tocamientos indebidos por parte de alguien que está en tu ambiente laboral y que tiene además un cargo jerárquico dentro de esta agrupación musical, pues es algo que las mujeres no se pueden permitir.”

La periodista insistió en que este tipo de denuncias deben investigarse y que las empresas tienen la responsabilidad de garantizar ambientes de trabajo seguros para sus colaboradores.

Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly anuncia que buscará escuchar la otra versión</b>

Pese a la contundencia de sus comentarios sobre las imágenes, Magaly Medina precisó que su programa también buscará presentar la versión de los denunciados.

La conductora explicó que el abogado de La Bella Luz recién se comunicó cuando el programa ya estaba al aire, por lo que no fue posible incluir un descargo durante la emisión.“Nosotros mañana trataremos de escuchar la versión contraria, la otra parte, que lo refute y, si es posible, vamos a hablar nuevamente con Naldy Saldaña.”

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Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>El abogado de La Bella Luz se comunicó cuando el programa ya había comenzado</b>

Según explicó Magaly Medina, la producción realizó gestiones para contactar a los representantes de La Bella Luz antes de la emisión del reportaje.

No obstante, el acercamiento del abogado de la agrupación ocurrió cuando el programa ya se encontraba al aire, por lo que no se logró incluir su posición dentro del informe.

Hasta el cierre del espacio televisivo, tampoco existían declaraciones públicas de César Sánchez Chavesta, señalado por Naldy Saldaña como presunto responsable de los hechos denunciados

Magaly difunde videos del presunto acoso a Naldy Saldaña y espera la respuesta de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.