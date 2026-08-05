Perú ya emprendió viaje al Mundial Sub 17 de Vóley: equipo listo para debutar en Chile tras un pequeño ajuste en la convocatoria

Selección peruana ya emprendió viaje a Chile para competir en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

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Con la ilusión a tope y las maletas cargadas de sueños, la selección peruana Sub 17 de vóley emprendió viaje rumbo a Chile para disputar el Campeonato Mundial de la categoría. Las integrantes de la ‘bicolor’ dejaron suelo peruano listas para afrontar uno de los retos más importantes de su carrera y representar al país ante las mejores escuadras juveniles del planeta.

El combinado patrio inicia así una nueva aventura internacional con la misión de demostrar el crecimiento de esta generación y dejar en alto el nombre del vóley peruano. Tras varias semanas de preparación, entrenamientos y partidos amistosos, el plantel dirigido por Marcello Bencardino quedó listo para competir en un torneo que reunirá a las selecciones más destacadas de la categoría.

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Antes del viaje, el comando técnico realizó un ajuste en la convocatoria debido a una lesión. Mireya Maldonado quedó fuera de la competencia y su lugar fue ocupado por Susana García, quien se sumó a la lista oficial de 14 jugadoras que defenderán la camiseta blanquirroja en territorio chileno.

La nueva integrante del equipo compartirá la posición de armadora con Marcela Manrique, capitana de la selección peruana. Ambas tendrán la responsabilidad de conducir el juego de la ‘bicolor’ en un campeonato donde el equipo buscará competir al máximo nivel y sumar experiencia frente a potencias internacionales.

Tras el cierre del cuadrangular amistoso en Lima, el entrenador de la 'bicolor' evaluó el rendimiento de sus dirigidas y reveló cuál será el principal objetivo de Perú en el Mundial Sub 17 de Chile. (Video: Latina)

La lista de Perú para el Mundial Sub 17

La delegación peruana quedó conformada de la siguiente manera. Todas las convocadas ya viajaron rumbo a Chile para afrontar la máxima cita internacional de la categoría Sub 17 y defender los colores de la selección nacional:

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Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Susana García.

Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva.

Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe.

Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin.

Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen.

Con la nómina definida, Perú afrontará una fase de grupos exigente en la segunda edición del Mundial Sub 17. La selección nacional fue ubicada en el Grupo B junto a Túnez, Venezuela, México, Filipinas y China, combinados que pondrán a prueba el nivel de las dirigidas por Bencardino.

Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 tras un pequeño ajuste. Crédito: FPV

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

La fase de grupos se disputará del jueves 6 al martes 11 de agosto, y la selección peruana tendrá un exigente camino por delante con el objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo. Este es el calendario de partidos que afrontará la ‘bicolor’ en Chile:

Jueves 6 de agosto (16:00 horas): Perú vs Túnez

Viernes 7 de agosto (13:00 horas): Perú vs Venezuela

Sábado 8 de agosto (13:00 horas): Perú vs México

Lunes 10 de agosto (16:00 horas): Perú vs Filipinas

Martes 11 de agosto (19:00 horas): Perú vs China

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Un debut esperado ante Túnez

La aventura mundialista de Perú comenzará este miércoles 6 de agosto frente a Túnez. El encuentro se disputará desde las 4:00 p. m. (hora peruana) en la sede de San Felipe, Chile, y marcará el primer paso de la ‘bicolor’ en su objetivo de avanzar en el campeonato.

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Después del estreno, el equipo peruano continuará su participación en la fase de grupos enfrentando a Venezuela, México, Filipinas y China. Cada partido será una oportunidad para que las jóvenes voleibolistas sumen experiencia y compitan contra selecciones de distintos continentes.

Con la ilusión de todo un país y el compromiso de una nueva generación, Perú ya inició su camino en el Mundial Sub 17. Las jugadoras viajaron con la motivación de dejar una buena imagen y demostrar que el vóley peruano continúa trabajando para recuperar protagonismo en las categorías formativas.