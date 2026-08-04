Nuevo ministro de Salud inspecciona el Minsa y encuentra médicos en oficinas, reclamos y montañas de expedientes sin digitalizar

El video muestra al Ministro Luis Dyer durante una visita de supervisión a diversas instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) en la Avenida Arequipa. Las imágenes registran al ministro interactuando con personal en oficinas, salas de reunión y pasillos. Este cubrimiento de evento en vivo captura al funcionario observando los espacios y dialogando con empleados, en el contexto de la verificación de procesos administrativos.

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Los ministros de la nueva gestión gubernamental de Keiko Fujimori han comenzado a recorrer distintas dependencias del Estado para conocer directamente las condiciones en las que operan los servicios públicos. En el caso del Ministerio de Salud (Minsa), el nuevo titular del sector, Luis Dyer, inició una serie de visitas a oficinas y establecimientos de salud para conocer cómo están funcionando sus áreas y cuáles son las principales dificultades que enfrenta el sistema.

Durante sus recorridos, el ministro no solo recibió explicaciones de los funcionarios. También pudo observar problemas vinculados con la gestión de documentos, la digitalización, la distribución del personal, la atención de emergencias, los recursos humanos y la capacidad de respuesta frente a las demandas de los ciudadanos.

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Uno de los momentos más reveladores ocurrió en el Hospital Nacional Dos de Mayo, donde una usuaria se acercó al ministro durante su recorrido y le pidió que comprobara personalmente cómo se desarrolla la atención en los consultorios.

Paciente reclama al nuevo ministro por atención en el Dos de Mayo

Durante la visita al hospital, la usuaria Lizbeth Aguado irrumpió en el recorrido de Dyer para exponerle los problemas que, según relató, enfrentan los pacientes.

Le pidió que acudiera a los consultorios y revisara a qué hora llegan y comienzan a atender los médicos, pues aseguró que los pacientes deben acudir desde las primeras horas de la mañana, incluso cuando sus citas están programadas a primera hora, mientras que algunos profesionales comenzarían a atender más tarde.

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“Nosotros sí tenemos que esperarlos”, fue uno de los reclamos que le planteó al ministro.

La mujer también cuestionó la falta de empatía hacia los pacientes y puso especial énfasis en las dificultades que enfrentan los adultos mayores para acceder a determinados servicios.

Según su relato, algunos pacientes deben realizar trámites adicionales para obtener referencias, lo que representa una dificultad para las personas de la tercera edad. “Esa burocracia debe acabar”, reclamó ante el ministro.

Aguado también cuestionó que los usuarios no reciban información clara sobre a qué consultorio, pabellón o área deben acudir, lo que termina generando más demoras durante sus visitas al hospital.

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La paciente pidió a Dyer que no se quedara únicamente con la información proporcionada por la administración del establecimiento y que recorriera los consultorios para comprobar directamente los horarios y la atención.

El ministro escuchó el reclamo y le aseguró que tomaría nota del reporte. Luego pidió a los responsables del hospital considerar también el tema de la comunicación con los pacientes.

Cientos de miles de expedientes judiciales

Acompañe al ministro Luis Dyer en su inspección a las oficinas del Minsa, donde el principal hallazgo es un sistema de archivo anclado en el pasado. El ministro dialoga sobre la falta de espacio y la importancia de implementar tecnología para modernizar los procesos.

En las oficinas del Minsa, una de las primeras situaciones que llamó la atención del ministro fue el funcionamiento del área de archivos.

Dyer preguntó cómo se localizaban los documentos en medio de una gran cantidad de expedientes físicos. Los trabajadores explicaron que estos se encuentran organizados por números y años y que existe también información digitalizada.

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Sin embargo, el recorrido permitió evidenciar una de las dificultades del área: el espacio físico resulta insuficiente para almacenar toda la documentación.

Los trabajadores explicaron que parte de los expedientes ya se encuentra digitalizada mediante sistemas electrónicos, aunque todavía existe un importante volumen de documentación física.

Ante este escenario, Dyer planteó la necesidad de avanzar hacia procesos de digitalización más eficientes y mencionó la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para localizar documentos con mayor rapidez.

La situación se vuelve todavía más compleja en el área que recibe y procesa notificaciones judiciales. Una trabajadora explicó al ministro que reciben entre 60 y 120 nuevas demandas al día y que, a la fecha, cuentan con 447.810 casos en diferentes etapas procesales y materias.

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La carga documental no se detiene allí. Según explicó la funcionaria, diariamente salen entre 200 y 280 escritos, mientras que ingresan entre 340 y 500, además de entre 80 y 120 oficios.

El propio ministro advirtió durante la conversación que, si ingresan más documentos de los que salen, la carga termina acumulándose.

SAMU: bases que no funcionan y especialistas atendiendo llamadas

Otro de los puntos que llamó la atención durante la inspección fue la situación del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

El ministro de Salud, Luis Dyer, realiza su primera inspección en una sede del Ministerio, que incluye un área de archivos con abundante documentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los funcionarios explicaron que la organización actual de las bases no necesariamente corresponde con la capacidad real de operación. Aunque se ha llegado a considerar una expansión a 29 bases, indicaron que esa cifra no sería sostenible porque algunas funcionan únicamente con parte del personal durante determinados turnos.

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En la práctica, el SAMU cuenta con 22 bases que podrían implementarse de manera real, según lo explicado al ministro.

La situación también repercute en los tiempos de respuesta. El personal señaló que el estándar internacional se encuentra entre 8 y 12 minutos, mientras que actualmente el servicio registra tiempos de alrededor de 14 minutos.

La explicación entregada al ministro fue que el problema no depende únicamente de las ambulancias o de sus conductores, sino de la ubicación estratégica de las bases.

Por ello, uno de los funcionarios planteó la necesidad de “sincerar las bases”, es decir, reorganizar los recursos para que respondan a las necesidades reales de atención.

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Pero hubo otro dato que llamó especialmente la atención durante la conversación: la presencia de médicos especialistas realizando labores administrativas.

“¿Cómo podemos tener 35 médicos especialistas haciendo central?”, cuestionó uno de los funcionarios al ministro. Según explicó, estos profesionales deberían estar destinados a hospitales o a brindar atención especializada.

La propuesta planteada fue revisar la distribución del personal y evaluar la posibilidad de instalar bases del SAMU en espacios de las DIRIS que funcionan las 24 horas, de modo que los recursos puedan aprovecharse mejor.

El SAMU informó además que cuenta con 35 unidades como flota y 28 operativas durante agosto, mientras que otro reporte entregado durante la visita mencionó 33 ambulancias y 22 bases que podrían funcionar realmente.

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Línea 113 recibe 1.200 llamadas diarias

La falta de recursos humanos también apareció durante el recorrido por la central de atención del Minsa.

El ministro conoció el funcionamiento de la central 113, donde profesionales de enfermería, medicina, nutrición, obstetricia y personal técnico atienden consultas de usuarios de todo el país.

La central recibe alrededor de 1.200 llamadas diarias y, entre enero y junio, reportó más de 261 mil llamadas atendidas.

Sin embargo, el servicio tiene una limitación importante: no cuenta con suficiente personal para mantener todos sus cubículos operativos.

Los funcionarios explicaron que existe una capacidad instalada de 36 cubículos en uno de los sectores, pero que estos no pueden mantenerse ocupados al 100 % debido a restricciones presupuestales.

El resultado es una pérdida de llamadas que ronda el 20 %. Según el balance presentado durante la visita, en cinco años se recibieron alrededor de cuatro millones de llamadas, pero cerca de un millón no pudieron ser atendidas.

La propia central reconoció que el problema está relacionado con la escasez de personal y señaló que se viene trabajando en un estudio para determinar las necesidades de infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

El reto de la anemia y el uso de incentivos para los municipios

Durante la visita a las áreas de promoción de la salud, Dyer también recibió información sobre el sistema mediante el cual se asignan recursos a los gobiernos locales en función del cumplimiento de determinadas metas.

El programa involucra a 1.059 gobiernos locales, cuyos resultados son evaluados mediante indicadores. Los municipios que cumplen las metas pueden acceder a incentivos económicos.

Los funcionarios mostraron al ministro resultados favorables en algunos indicadores, pero reconocieron que la reducción de la anemia continúa siendo un desafío.

Según la información expuesta, entre 2024 y 2025 se registró una variación de apenas algunos puntos porcentuales en este indicador, pese a las acciones implementadas.

La estrategia involucra a una población de alrededor de 270 mil niños y contempla acciones como sesiones demostrativas y visitas domiciliarias.

Dyer cuestionó durante la conversación si el mecanismo de incentivos resulta suficiente cuando una autoridad no cumple los objetivos establecidos y planteó la necesidad de que también exista responsabilidad sobre los gestores encargados de alcanzar las metas.

Tecnología, formación de personal y transparencia

La modernización tecnológica apareció como una preocupación transversal durante el recorrido.

En una de las áreas, el ministro conoció el proceso de evaluación para profesionales de 12 carreras de salud que buscan acceder a plazas a nivel nacional. Para el próximo examen, programado para el 9 de agosto, se esperaba la participación de 26.800 postulantes en 29 sedes distribuidas en 25 regiones y cuatro DIRIS.

El procesamiento de las fichas se realiza con lectores ópticos y equipos de escaneo. Durante la visita, Dyer observó una prueba piloto destinada a verificar el funcionamiento de ocho máquinas que procesarán alrededor de 29 mil fichas.

Tras conocer el proceso, el ministro señaló que era necesario mejorar el componente tecnológico y expresó su respaldo para ello.

En otra de las áreas visitadas, Dyer recibió información sobre el trabajo de fortalecimiento de capacidades del personal sanitario y administrativo. El objetivo es identificar las brechas de formación de médicos, enfermeros, obstetras y otros trabajadores para determinar qué competencias necesitan desarrollar.

También conoció el trabajo de la oficina encargada de transparencia e integridad pública. Allí le informaron que el Minsa pasó del octavo al tercer lugar entre 600 entidades evaluadas en materia de implementación del modelo de integridad pública.