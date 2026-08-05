Teleférico de Miraflores: las imágenes del proyecto que cambiará la Costa Verde

La obra demandó una inversión privada de US$10 millones y conectará el malecón con la Costa Verde mediante un recorrido de 310 metros (Créditos: Panamericana TV)

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El esperado Teleférico de Miraflores está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Tras varios años de planificación, ajustes técnicos y trabajos de ingeniería, la infraestructura que unirá el malecón con la Costa Verde atraviesa la etapa final antes de recibir a sus primeros pasajeros. Con un avance superior al 90 %, las cabinas ya realizan pruebas de funcionamiento mientras especialistas internacionales supervisan el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Las recientes imágenes difundidas del proyecto permiten apreciar cómo lucirá uno de los nuevos atractivos turísticos de Lima. Desde las modernas estaciones hasta las cabinas panorámicas suspendidas sobre los acantilados, el sistema promete ofrecer una nueva forma de recorrer el litoral miraflorino en apenas unos minutos. Aunque todavía falta culminar el proceso de certificación, las autoridades y la empresa responsable afinan los últimos detalles para definir la fecha oficial de apertura, las tarifas y el inicio de operaciones.

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Así luce el Teleférico de Miraflores que unirá el malecón con la Costa Verde

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores prevé iniciar operaciones a fines de agosto de 2026, sujeto a la certificación de seguridad. Composición: Infobae

Las nuevas fotografías del Teleférico de Miraflores muestran el importante avance de una obra que busca transformar la conexión entre el parque Domodossola y la playa Redondo II. Las dos estaciones ya se encuentran prácticamente terminadas y las cabinas blancas, de diseño panorámico, realizan recorridos de prueba sobre el acantilado mientras continúan las verificaciones técnicas.

El proyecto, denominado Vaivén Miraflores, contempla un recorrido aproximado de 315 metros que permitirá descender desde la parte alta del distrito hasta la Costa Verde en alrededor de tres minutos, reduciendo el tiempo que actualmente demanda acceder a la zona de playas por otras rutas.

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Cada cabina tendrá capacidad para transportar 15 pasajeros, incluyendo espacios adaptados para personas con movilidad reducida. Además, el diseño incorpora soportes para trasladar bicicletas, tablas de surf y coches para bebés, buscando facilitar el acceso de quienes practican deportes o visitan frecuentemente el litoral.

El sistema funcionará bajo la modalidad de teleférico tipo vaivén, con dos cabinas desplazándose simultáneamente en sentidos opuestos entre ambas estaciones. De acuerdo con el consorcio responsable, la infraestructura podrá movilizar alrededor de 3.000 usuarios al día, dependiendo del horario definitivo que se establezca para su operación.

Las imágenes también permiten observar el trabajo de reforzamiento realizado sobre el acantilado, una de las intervenciones más importantes durante la construcción. La estructura fue diseñada para soportar exigencias sísmicas y cumplir con los estándares internacionales requeridos para este tipo de infraestructura.

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Actualmente, ingenieros especializados continúan efectuando pruebas sin pasajeros, verificando el comportamiento de cables, poleas, motores y sistemas de frenado antes de la inspección final.

Qué falta para inaugurar el Teleférico de Miraflores y cuánto costaría el viaje

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores registra un avance del 91 % y podría inaugurarse a fines de agosto de 2026. (Créditos: Andina)

Aunque la obra registra un avance del 91 %, el Teleférico de Miraflores todavía debe superar una etapa clave antes de abrir sus puertas al público: la certificación internacional de seguridad.

Especialistas europeos vinculados a Doppelmayr, empresa encargada de la tecnología del sistema, realizan las evaluaciones finales para comprobar que toda la infraestructura cumple con las condiciones técnicas exigidas. Estas pruebas incluyen recorridos en vacío, inspecciones mecánicas y revisiones de los sistemas de emergencia.

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Si el cronograma previsto se mantiene, el servicio podría comenzar a operar hacia fines de agosto, aunque la fecha definitiva dependerá del resultado de las inspecciones y de la obtención de todas las autorizaciones correspondientes.

Otro de los aspectos que genera mayor expectativa es el costo del recorrido. Hasta el momento, no existe una tarifa oficial aprobada, pero el consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C. estima que el precio sería de aproximadamente S/10 por tramo, por lo que un viaje de ida y vuelta alcanzaría los S/20.

La certificación de seguridad, a cargo de especialistas europeos vinculados a Doppelmayr, es el último requisito antes de la apertura. (Créditos: Andina)

La Municipalidad de Miraflores también evalúa implementar un sistema de tarifas diferenciadas para los vecinos del distrito. Según indicó el alcalde Carlos Canales, si el boleto general se fija en S/20 por el recorrido completo, los residentes podrían acceder a un precio preferencial de S/15.

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El proyecto representa una inversión privada cercana a US$12 millones, financiada por el consorcio integrado por Civa, Consorcio Pissano y Doppelmayr, empresa reconocida internacionalmente por el desarrollo de sistemas de transporte por cable.

Durante la ejecución de la obra, el presupuesto fue incrementándose debido a diversos factores, entre ellos las modificaciones necesarias para reforzar la infraestructura frente a un eventual sismo de gran magnitud y las demoras ocasionadas durante la pandemia.

La infraestructura también ha despertado interés entre especialistas en movilidad urbana, quienes consideran que sistemas similares podrían implementarse en otros sectores de Lima con geografía accidentada. Entre las zonas mencionadas figuran San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, El Agustino y el cerro San Cristóbal, donde un transporte por cable podría complementar la conectividad existente.

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Mientras tanto, el Teleférico de Miraflores continúa avanzando hacia su etapa final. Las imágenes más recientes muestran una obra prácticamente concluida que, una vez culminadas las pruebas y certificaciones, cambiará la forma en que visitantes y vecinos podrán disfrutar de la Costa Verde, incorporando un nuevo atractivo turístico al litoral limeño.