Perú
Agregar Infobae enGoogle

Me robaron el celular: qué debo bloquear primero para proteger mis cuentas

Un celular robado puede convertirse en una puerta de acceso a tu información financiera y personal. Sigue estos pasos para bloquear tus cuentas, suspender la línea y proteger tus datos

Primer plano de un delincuente encapuchado con el rostro oculto arrebatando un teléfono celular a una persona joven en la calle, con gente borrosa al fondo.
Un delincuente con la cara encapuchada arrebata un teléfono celular de las manos de una víctima en una concurrida calle urbana, mostrando la vulnerabilidad ante la delincuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de pasar por esa situación, todo parece rutinario. Caminas por la calle mientras respondes un mensaje, revisas una notificación o hablas por teléfono. En cuestión de segundos, un delincuente te arrebata el celular y desaparece. La preocupación por perder el equipo da paso a otra mucho mayor: la información personal y financiera que quedó almacenada en el dispositivo.

Hoy, un smartphone concentra buena parte de la vida digital de las personas. Aplicaciones bancarias, billeteras digitales, correos electrónicos, redes sociales y documentos importantes pueden convertirse en la puerta de entrada para que ciberdelincuentes accedan a cuentas, realicen transferencias o suplanten la identidad de la víctima si no se actúa con rapidez.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recomienda seguir un orden de acciones para reducir los riesgos tras el robo del equipo. Bloquear las cuentas financieras es la prioridad, pero también es indispensable suspender la línea telefónica, inutilizar el celular y adoptar medidas preventivas que dificulten el acceso a la información.

Foto: Andina
Foto: Andina

Orden de prioridad: ¿qué bloquear primero para no perder dinero?

Cuando ocurre el robo de un celular, la primera reacción debe estar enfocada en proteger el dinero y evitar que terceros ingresen a las aplicaciones financieras. Por ello, el primer paso es comunicarse con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo de las tarjetas, cuentas y billeteras digitales asociadas al equipo.

PUBLICIDAD

Los delincuentes pueden intentar acceder a aplicaciones bancarias, realizar transferencias o utilizar códigos de verificación enviados por mensaje de texto. Por esta razón, bloquear estos servicios reduce el riesgo de movimientos no autorizados mientras se recupera el control de las cuentas.

En el Perú se registran 4.581 robos de móviles por día en promedio, según Osiptel.
En el Perú se registran 4.581 robos de móviles por día en promedio, según Osiptel.

Además de contactar directamente con el banco, los usuarios pueden utilizar los canales de atención habilitados por cada entidad financiera. La rapidez en esta primera acción resulta clave para limitar las posibilidades de fraude tras el robo del dispositivo.

Cómo anular tus tarjetas bancarias y reportar el robo al banco

Una vez identificado el robo, el usuario debe solicitar el bloqueo inmediato de sus tarjetas bancarias y aplicaciones financieras. Algunas entidades cuentan con líneas telefónicas disponibles las 24 horas para atender emergencias relacionadas con pérdida o sustracción de equipos.

También existe la línea 1820, un servicio de la Asociación de Bancos del Perú que permite conectar a los usuarios con las áreas de bloqueo de las entidades financieras participantes. Esta herramienta busca facilitar la comunicación con los bancos ante casos de robo o pérdida de celulares y tarjetas.

Luego de bloquear los productos financieros, es recomendable cambiar las contraseñas de servicios vinculados al equipo, especialmente las del correo electrónico principal. Muchas plataformas utilizan el correo como vía de recuperación de cuentas, por lo que protegerlo ayuda a evitar accesos no autorizados.

Primer plano de un individuo encapuchado manipulando un teléfono móvil con ambas manos en un callejón oscuro y sucio con grafitis.
Un delincuente encapuchado manipula un teléfono móvil robado en un callejón oscuro, buscando acceso a la información personal de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloqueo de línea e IMEI con tu operador móvil de forma rápida

Después de proteger las cuentas bancarias, el siguiente paso es comunicarse con la empresa operadora para solicitar la suspensión de la línea y el bloqueo del equipo mediante el IMEI, un código único que identifica a cada celular.

Esta medida evita que el chip pueda ser colocado en otro dispositivo para recibir llamadas, mensajes o códigos de seguridad enviados por SMS. También dificulta que terceros intenten recuperar accesos a cuentas vinculadas al número telefónico.

Desde abril de 2024, con la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), los equipos reportados como robados son bloqueados inmediatamente en todos los operadores móviles del país. Tras realizar el reporte, la empresa debe entregar un código de constancia y el IMEI del equipo bloqueado para realizar el seguimiento correspondiente.

Como parte del procedimiento, también se debe presentar la denuncia por robo ante la Policía Nacional del Perú. Este documento permite acreditar el delito y puede ser útil si el equipo es recuperado posteriormente.

Este lunes se realizará el cuarto bloqueo a nivel nacional. (Foto: Composición)
Este lunes se realizará el cuarto bloqueo a nivel nacional. (Foto: Composición)

Cómo cerrar sesión de forma remota en WhatsApp, correos y redes sociales

Después de bloquear la línea, es importante cerrar las sesiones abiertas en las principales plataformas digitales desde otro dispositivo. Esto permite reducir el riesgo de que terceros revisen conversaciones, correos o información privada.

En el caso de las cuentas de Google, el usuario puede ingresar a la sección de dispositivos vinculados y cerrar la sesión del celular robado. De igual forma, en servicios como Outlook o Hotmail se puede acceder a las opciones de seguridad para retirar el equipo asociado.

Para Facebook, Instagram y otras redes sociales, se debe ingresar a la configuración de seguridad y revisar los dispositivos donde la cuenta permanece activa. Desde allí es posible cerrar la sesión del teléfono extraviado o desconocido.

Respecto a WhatsApp, la recuperación de la cuenta requiere bloquear la tarjeta SIM con la operadora y solicitar una nueva con el mismo número. Al registrar nuevamente la cuenta en otro equipo, la sesión del dispositivo anterior se cerrará automáticamente.

Una mujer silencia las notificaciones de su teléfono móvil (Magnific)
Una mujer silencia las notificaciones de su teléfono móvil (Magnific)

Pasos para desvincular tus cuentas digitales desde una computadora

Tras bloquear la línea y el equipo, el siguiente paso es desvincular el celular robado de las cuentas digitales que permanecen abiertas. Esto permite impedir que terceros accedan a conversaciones, correos, fotografías, archivos o información personal almacenada en distintas plataformas.

En el caso de Facebook e Instagram, el usuario debe ingresar al Centro de Cuentas de Meta desde otro dispositivo. Luego debe dirigirse a la opción Contraseña y seguridad, seleccionar Dónde iniciaste sesión, elegir la cuenta correspondiente y cerrar la sesión del equipo que fue robado.

Para X (antes Twitter), se debe ingresar a la configuración de la cuenta, acceder a Seguridad y acceso a la cuenta, seleccionar Aplicaciones y sesiones y luego Sesiones. Desde esa sección es posible identificar el dispositivo desconocido y cerrar la sesión de manera remota.

Teléfono celular con pantalla rota y aviso "NO SIGNAL" y "ALERTA: ROBO BANCARIO EN CURSO", junto a una taza y papel en mesa.
Un teléfono celular con la pantalla quebrada exhibe una alerta de robo bancario en curso por aplicación, mientras la señal está ausente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En TikTok, el procedimiento consiste en ingresar al perfil desde la web o desde otro celular, dirigirse a Ajustes y privacidad, entrar a Seguridad y seleccionar Tus dispositivos. Allí se puede eliminar el acceso del teléfono robado.

En cuanto al correo electrónico, los usuarios de Gmail deben ingresar a la sección de dispositivos de su cuenta de Google, ubicar el celular sustraído y seleccionar la opción para cerrar sesión. Para cuentas de Outlook o Hotmail, se debe acceder a las opciones de seguridad de Microsoft y utilizar la función para cerrar sesión en los dispositivos vinculados.

Con estas acciones, se reduce el riesgo de que los delincuentes utilicen las cuentas abiertas en el celular para acceder a información privada o intentar recuperar otras plataformas asociadas al usuario.

Temas Relacionados

Robo de celularAsaltoRoboOsiptelBancoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Chile 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026

La selección peruana fue ampliamente superada por su clásico rival en el debut del certamen que se disputa en Bolivia. Todavía le restan dos partidos para intentar avanzar a las semifinales

Perú vs Chile 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

La selección peruana fue superada 3-0 por su clásico rival en la primera fecha. Conoce los resultados que necesita para avanzar de ronda en el torneo que se realiza en Bolivia

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

¿Quién fue Víctor Angobaldo, el recordado personaje de la farándula y expareja de Shirley Cherres que falleció en un accidente de tránsito?

El recordado personaje que se hizo popular en el programa de Magaly Medina, falleció este 5 de agosto en la provincia de Cañete. Sin embargo, su peculiar forma de ser llamó la atención en la televisión peruana

¿Quién fue Víctor Angobaldo, el recordado personaje de la farándula y expareja de Shirley Cherres que falleció en un accidente de tránsito?

¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

Según estudio del Instituto Aklla, hasta el 1 de agosto, 22 burgomaestres podrían volver a ser alcaldes volver a ocupar el mismo cargo luego de la renuncia del líder de sus listas

¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Perú se enfretó a Chile en su debut en el torneo internacional en Cochabamba, Bolivia. Conoce cómo van los duelos en la fecha 1 rumbo al Campeonato Sudamericano

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Papa León XIV se reunirá en privado con Keiko Fujimori: “Va a ser una manifestación de reconciliación”

Papa León XIV se reunirá en privado con Keiko Fujimori: “Va a ser una manifestación de reconciliación”

Ollanta Humala revela por qué no se asiló en Brasil junto a Nadine Heredia: “¿Quién iba a defender acá nuestro buen nombre?"

Ollanta Humala irá “hasta las últimas consecuencias” para que el Estado se disculpe con él y su familia

Juntos por el Perú enfrenta críticas por rapidez con la que suspendió a diputada, pero no a Julián Pérez, acusado de agredir a su expareja

Embajador del Perú en el Vaticano dice que León XIV llegará con un mensaje de unidad y reconciliación

ENTRETENIMIENTO

Falleció Víctor Angobaldo en trágico accidente vehicular en Cañete

Falleció Víctor Angobaldo en trágico accidente vehicular en Cañete

Padres de Naldy Saldaña se pronuncian tras denuncia de acoso contra director de La Bella Luz: “No se va a quedar así”

El documental El Partido se estrena en Perú como filme de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP

Myriam Hernández anuncia su gira en Perú: ciudades, fechas, entradas y todo sobre sus shows

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

Entradas del Cienciano vs Botafogo: precios y dónde comprar para asistir a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Perú vs Chile 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Marcos Blanco se quebró al hablar de la selección peruana masculina: “Nadie sabe lo que se vivió en el proceso”