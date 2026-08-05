Me robaron el celular: qué debo bloquear primero para proteger mis cuentas

Un delincuente con la cara encapuchada arrebata un teléfono celular de las manos de una víctima en una concurrida calle urbana, mostrando la vulnerabilidad ante la delincuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de pasar por esa situación, todo parece rutinario. Caminas por la calle mientras respondes un mensaje, revisas una notificación o hablas por teléfono. En cuestión de segundos, un delincuente te arrebata el celular y desaparece. La preocupación por perder el equipo da paso a otra mucho mayor: la información personal y financiera que quedó almacenada en el dispositivo.

Hoy, un smartphone concentra buena parte de la vida digital de las personas. Aplicaciones bancarias, billeteras digitales, correos electrónicos, redes sociales y documentos importantes pueden convertirse en la puerta de entrada para que ciberdelincuentes accedan a cuentas, realicen transferencias o suplanten la identidad de la víctima si no se actúa con rapidez.

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Ante este escenario, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recomienda seguir un orden de acciones para reducir los riesgos tras el robo del equipo. Bloquear las cuentas financieras es la prioridad, pero también es indispensable suspender la línea telefónica, inutilizar el celular y adoptar medidas preventivas que dificulten el acceso a la información.

Foto: Andina

Orden de prioridad: ¿qué bloquear primero para no perder dinero?

Cuando ocurre el robo de un celular, la primera reacción debe estar enfocada en proteger el dinero y evitar que terceros ingresen a las aplicaciones financieras. Por ello, el primer paso es comunicarse con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo de las tarjetas, cuentas y billeteras digitales asociadas al equipo.

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Los delincuentes pueden intentar acceder a aplicaciones bancarias, realizar transferencias o utilizar códigos de verificación enviados por mensaje de texto. Por esta razón, bloquear estos servicios reduce el riesgo de movimientos no autorizados mientras se recupera el control de las cuentas.

En el Perú se registran 4.581 robos de móviles por día en promedio, según Osiptel.

Además de contactar directamente con el banco, los usuarios pueden utilizar los canales de atención habilitados por cada entidad financiera. La rapidez en esta primera acción resulta clave para limitar las posibilidades de fraude tras el robo del dispositivo.

Cómo anular tus tarjetas bancarias y reportar el robo al banco

Una vez identificado el robo, el usuario debe solicitar el bloqueo inmediato de sus tarjetas bancarias y aplicaciones financieras. Algunas entidades cuentan con líneas telefónicas disponibles las 24 horas para atender emergencias relacionadas con pérdida o sustracción de equipos.

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También existe la línea 1820, un servicio de la Asociación de Bancos del Perú que permite conectar a los usuarios con las áreas de bloqueo de las entidades financieras participantes. Esta herramienta busca facilitar la comunicación con los bancos ante casos de robo o pérdida de celulares y tarjetas.

Luego de bloquear los productos financieros, es recomendable cambiar las contraseñas de servicios vinculados al equipo, especialmente las del correo electrónico principal. Muchas plataformas utilizan el correo como vía de recuperación de cuentas, por lo que protegerlo ayuda a evitar accesos no autorizados.

Un delincuente encapuchado manipula un teléfono móvil robado en un callejón oscuro, buscando acceso a la información personal de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloqueo de línea e IMEI con tu operador móvil de forma rápida

Después de proteger las cuentas bancarias, el siguiente paso es comunicarse con la empresa operadora para solicitar la suspensión de la línea y el bloqueo del equipo mediante el IMEI, un código único que identifica a cada celular.

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Esta medida evita que el chip pueda ser colocado en otro dispositivo para recibir llamadas, mensajes o códigos de seguridad enviados por SMS. También dificulta que terceros intenten recuperar accesos a cuentas vinculadas al número telefónico.

Desde abril de 2024, con la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), los equipos reportados como robados son bloqueados inmediatamente en todos los operadores móviles del país. Tras realizar el reporte, la empresa debe entregar un código de constancia y el IMEI del equipo bloqueado para realizar el seguimiento correspondiente.

Como parte del procedimiento, también se debe presentar la denuncia por robo ante la Policía Nacional del Perú. Este documento permite acreditar el delito y puede ser útil si el equipo es recuperado posteriormente.

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Este lunes se realizará el cuarto bloqueo a nivel nacional. (Foto: Composición)

Cómo cerrar sesión de forma remota en WhatsApp, correos y redes sociales

Después de bloquear la línea, es importante cerrar las sesiones abiertas en las principales plataformas digitales desde otro dispositivo. Esto permite reducir el riesgo de que terceros revisen conversaciones, correos o información privada.

En el caso de las cuentas de Google, el usuario puede ingresar a la sección de dispositivos vinculados y cerrar la sesión del celular robado. De igual forma, en servicios como Outlook o Hotmail se puede acceder a las opciones de seguridad para retirar el equipo asociado.

Para Facebook, Instagram y otras redes sociales, se debe ingresar a la configuración de seguridad y revisar los dispositivos donde la cuenta permanece activa. Desde allí es posible cerrar la sesión del teléfono extraviado o desconocido.

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Respecto a WhatsApp, la recuperación de la cuenta requiere bloquear la tarjeta SIM con la operadora y solicitar una nueva con el mismo número. Al registrar nuevamente la cuenta en otro equipo, la sesión del dispositivo anterior se cerrará automáticamente.

Una mujer silencia las notificaciones de su teléfono móvil (Magnific)

Pasos para desvincular tus cuentas digitales desde una computadora

Tras bloquear la línea y el equipo, el siguiente paso es desvincular el celular robado de las cuentas digitales que permanecen abiertas. Esto permite impedir que terceros accedan a conversaciones, correos, fotografías, archivos o información personal almacenada en distintas plataformas.

En el caso de Facebook e Instagram, el usuario debe ingresar al Centro de Cuentas de Meta desde otro dispositivo. Luego debe dirigirse a la opción Contraseña y seguridad, seleccionar Dónde iniciaste sesión, elegir la cuenta correspondiente y cerrar la sesión del equipo que fue robado.

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Para X (antes Twitter), se debe ingresar a la configuración de la cuenta, acceder a Seguridad y acceso a la cuenta, seleccionar Aplicaciones y sesiones y luego Sesiones. Desde esa sección es posible identificar el dispositivo desconocido y cerrar la sesión de manera remota.

Un teléfono celular con la pantalla quebrada exhibe una alerta de robo bancario en curso por aplicación, mientras la señal está ausente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En TikTok, el procedimiento consiste en ingresar al perfil desde la web o desde otro celular, dirigirse a Ajustes y privacidad, entrar a Seguridad y seleccionar Tus dispositivos. Allí se puede eliminar el acceso del teléfono robado.

En cuanto al correo electrónico, los usuarios de Gmail deben ingresar a la sección de dispositivos de su cuenta de Google, ubicar el celular sustraído y seleccionar la opción para cerrar sesión. Para cuentas de Outlook o Hotmail, se debe acceder a las opciones de seguridad de Microsoft y utilizar la función para cerrar sesión en los dispositivos vinculados.

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Con estas acciones, se reduce el riesgo de que los delincuentes utilicen las cuentas abiertas en el celular para acceder a información privada o intentar recuperar otras plataformas asociadas al usuario.