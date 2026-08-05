Papa León XIV se reunirá en privado con Keiko Fujimori: “Va a ser una manifestación de reconciliación”

El Canciller Carlos Espá, Ministro de Relaciones Exteriores, ofrece una declaración pública en el Palacio de Gobierno, flanqueado por dos banderas de Perú. El evento cubre la coordinación para la visita del Papa León XIV a Perú en noviembre, incluyendo destinos como Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. La información textual en pantalla indica una reunión previa con la presidenta Keiko Fujimori. Se trata de una cobertura noticiosa.

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El canciller Carlos Espá confirmó que el papa León XIV realizará una visita oficial al país del 11 al 17 de noviembre de este año, en el marco de una gira sudamericana que también incluye paradas en Uruguay y Argentina.

Según explicó el canciller en conferencia de prensa, la comitiva papal recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, y la visita se perfila como un evento de alto impacto social y religioso, con énfasis en la reconciliación nacional.

El Canciller Carlos Espá ofrece una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno sobre la próxima visita del Papa León XIV a Perú. Acompañado de banderas peruanas, el funcionario expone detalles de la agenda papal, programada del 11 al 17 de noviembre. El evento informativo aborda temas como la preparación ante el fenómeno El Niño y la gestión del flujo turístico. Este video es una cobertura de evento noticioso.

Encuentro con víctimas y agenda social

El contexto de la visita papal incluye la demanda de justicia por parte de familiares de víctimas de las protestas de 2022 y 2023. El canciller confirmó que el Gobierno está al tanto de solicitudes para que León XIV intervenga en favor de estas familias, recordando que en su etapa como obispo de Chiclayo el pontífice manifestó solidaridad con quienes reclamaban justicia.

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Espá reiteró la importancia simbólica de la visita en el proceso de reconciliación nacional. Asimismo confirmó la reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

“Esta visita va a representar, va a ser la manifestación de esta ansia que tiene la inmensa mayoría del pueblo peruano, por la reconciliación”, mencionó.

Ciudades que visitará el papa León XIV

De acuerdo con los detalles expuestos por Espá, la agenda de León XIV en Sudamérica comienza en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, sigue en Argentina del 8 al 11, y culmina en Perú. Durante su estadía de seis días en territorio peruano, visitará Lima, donde está prevista una misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas, así como encuentros con jóvenes y autoridades.

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Además, el papa viajará a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo antes de su elección, y a Cusco y Pucallpa. El canciller subrayó que la visita busca responder al anhelo de reconciliación de la mayoría de la sociedad peruana.

Papa Leon XIV

Seguridad, logística y coordinación

El ministro aseguró que el Ejecutivo, en coordinación con la Nunciatura Apostólica, trabaja en los detalles logísticos y de seguridad. Espá resaltó el involucramiento de todos los ministerios y señaló que la presidenta Keiko Fujimori sigue de cerca la organización.

“El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito”, remarcó y agregó que la mandataria recibirá al pontífice en Palacio de Gobierno.

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Sin embargo, una de las situaciones que podría golpear a Chiclayo sería el periodo más crítico del fenómeno climático El Niño. Frente a ello, aseguró que se están elaborando planes de contingencia ante eventuales lluvias o inundaciones, especialmente en las zonas que visitará el papa.

Asimismo, esperan recibir a turistas sudamericanos que están cerca a la frontera para ser parte de este evento histórico.

La programación oficial contempla también un encuentro del papa con jóvenes peruanos durante la clausura de las actividades por el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, figura relevante para la Iglesia en el país.

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Se espera que en septiembre se publique las sedes principales donde se llevará a cabo las misas en las regiones.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

Misa central y expectativas de participación

Uno de los momentos centrales será la misa de acción de gracias, que se celebrará en la base aérea Las Palmas de Lima. Las autoridades anticipan una asistencia multitudinaria, estimando que millones de personas podrían congregarse para participar en la ceremonia.

La visita de León XIV se presenta como un acontecimiento de alto perfil no solo para los fieles católicos, sino también para amplios sectores de la sociedad y la comunidad internacional, que seguirán de cerca el desarrollo de la agenda papal en territorio peruano.

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