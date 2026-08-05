La conmovedora historia detrás de Hachiko, el perro japonés que esperó por años a su dueño y hoy recibe homenaje en Miraflores

Una estatua de Hachiko, el perro símbolo del nuevo Parque Shibuya, se alza en Miraflores, Lima, como homenaje a la cultura japonesa. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)

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La historia de Hachiko, el perro japonés que permaneció durante años esperando el regreso de su dueño en una estación de tren, vuelve a ser recordada en Lima. Su figura fue elegida como símbolo principal del nuevo parque Shibuya en Miraflores, un espacio inspirado en la cultura japonesa que busca fortalecer los vínculos entre el distrito limeño y la ciudad de Shibuya, en Tokio.

El parque, inaugurado por el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, cuenta con una estatua dedicada al famoso perro de raza akita, cuya historia se convirtió en una de las muestras de fidelidad animal más conocidas del mundo. El homenaje forma parte del hermanamiento entre ambas ciudades y busca transmitir valores como la lealtad, la solidaridad y la amistad.

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Detrás de la escultura existe una historia que comenzó en la década de 1920 en Japón. Según un informe de National Geographic, Hachiko pasó de ser un cachorro nacido en una granja de la prefectura de Akita a convertirse en un símbolo nacional que inspiró películas, libros y documentales por la relación que mantuvo con su dueño, el profesor universitario Hidesaburo Ueno.

Autoridades de Miraflores y un representante japonés inauguran la estatua de Hachiko en el Parque Shibuya, con el océano Pacífico de fondo. (Composición: Infobae Perú)

Hachiko, el cachorro akita que llegó desde una granja hasta Tokio

Hachiko nació a principios de los años 20 en una granja de la prefectura de Akita, ubicada en la costa noroeste de la isla de Honshu, la principal del archipiélago japonés. Su lugar de origen también dio nombre a la raza akita inu, reconocida por su fortaleza, valentía y fidelidad hacia sus cuidadores.

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Durante siglos, estos perros fueron utilizados en Japón para actividades de caza debido a sus características físicas y resistencia. Con el paso del tiempo, el akita se convirtió en una de las razas más representativas del país asiático y encontró en Hachiko a uno de sus ejemplares más recordados.

Perro Hachiko

El cachorro llegó a la vida del profesor Hidesaburo Ueno, un ingeniero agrónomo y docente de la Universidad de Tokio. Aunque en un inicio el académico dudó en adoptarlo, una condición física del pequeño perro generó su empatía. Sus patas delanteras presentaban una curvatura particular que recordaba al símbolo japonés “hachi”, relacionado con el número ocho, por lo que decidió llamarlo Hachiko.

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Tras adaptarse a su nuevo hogar en Tokio, el perro desarrolló una estrecha relación con Ueno. Ambos protagonizarían una rutina diaria que, años después, convertiría a Hachiko en una leyenda.

La espera de Hachiko en Shibuya que conmovió a Japón

Cada mañana, el profesor Ueno tomaba un tren desde la estación de Shibuya, en Tokio, para dirigirse a la Universidad. Hachiko lo acompañaba hasta el andén y, al finalizar la jornada, regresaba al mismo lugar para esperar su llegada. La escena se volvió habitual entre comerciantes y viajeros de la zona.

Richard Gere en la película 'Siempre a tu lado, Hachiko'.

La rutina continuó durante aproximadamente un año hasta que, en mayo de 1925, Ueno falleció de manera repentina mientras dictaba clases en la Universidad de Tokio. El profesor nunca volvió a abordar aquel tren que Hachiko esperaba cada tarde, pero el perro siguió acudiendo a la estación.

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Los habitantes de Shibuya comenzaron a notar la presencia constante del animal y algunos comerciantes empezaron a alimentarlo. Con el tiempo, la historia del perro que esperaba a su dueño fallecido se difundió por Tokio y convirtió a Hachiko en un símbolo de fidelidad.

Perro Hachiko

Durante cerca de diez años, el akita regresó a la estación de Shibuya en busca del profesor Ueno. Su perseverancia llamó la atención de periodistas y ciudadanos japoneses, quienes encontraron en su historia una representación del vínculo entre las personas y sus mascotas.

Del monumento en Shibuya al homenaje en el nuevo parque de Miraflores

En 1934, un año antes de la muerte de Hachiko, la estación de Shibuya instaló una estatua de bronce en su honor. El reconocimiento buscaba rendir homenaje al perro que se convirtió en una referencia de la lealtad en Japón.

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EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tras su fallecimiento en 1935, la imagen de Hachiko continuó creciendo dentro y fuera de su país. Su historia llegó a libros, producciones audiovisuales y películas, lo que permitió que nuevas generaciones conocieran el relato del perro que esperó durante años a su dueño.

Ahora, la historia de Hachiko forma parte del paisaje de Miraflores mediante el nuevo parque Shibuya. La escultura instalada en este espacio representa el vínculo cultural entre Perú y Japón, además de recordar una historia que, casi un siglo después, continúa asociada al amor y la fidelidad de los animales hacia las personas.