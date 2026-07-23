Le roban su iPhone, lo bloquea y el ladrón lo amenaza de muerte por hacer eso: “Atentaré contra ti o tus familiares”

Un ciudadano peruano sufrió el robo de su iPhone 17 Pro Max y recibió amenazas de muerte tras bloquear el dispositivo. (Andina)

Un ciudadano peruano sufrió el robo de su iPhone 17 Pro Max y, tras intentar proteger su información bloqueando el dispositivo de Apple, recibió amenazas de muerte por parte del ladrón, quien exigió el código de desbloqueo o la eliminación del equipo de iCloud.

El caso se conoció recientemente por una denuncia pública en la red social X (antes Twitter), donde una usuaria compartió los mensajes intimidatorios que el delincuente envió a la víctima.

La usuaria Dani (@Danitza1901) relató el hecho. Según su publicación, el teléfono fue robado hace dos semanas y, luego de que la víctima lo bloqueó “al toque”, el delincuente se comunicó para exigir el acceso al dispositivo.

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El mensaje, enviado desde el número del ladrón, incluía la exigencia al dueño del moderno equipo telefónico para que le pase el código de desbloqueo o que elimine el equipo del iCloud o sino atentaría contra su familia, especificando que conocía los nombres de algunos de ellos.

El 2025 el robo de celulares siguió bajando, pero aún las medidas aplicadas no dan una solución contundente. - Crédito Osiptel

Dani adjuntó imágenes de la amenaza, así como videos que el delincuente envió para presionar a la víctima. En los mensajes, el autor se identificó como "Jairo de los injertos" y afirmó: “yo pienso que el diálogo es la mejor opción de solucionar las cosas, sé todo de ti y te tengo ubicado”.

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El texto continúa con una advertencia clara: “de no hacerlo atentaré contra ti o tus familiares más cercanos, ya seas tú, tu madre Flor, tu hermana Pamela, tu hermana Flor o cualquiera de tus sobrinos”. El mensaje finaliza con la firma “ATTE: LOS INJERTOS DE VILLA”.

El delincuente pidió una respuesta positiva y dejó en claro la amenaza: “Vas a mandar el código o vas a eliminar el dispositivo en tu iCloud”. La víctima recibió además videos en los que el asaltante mostraba un arma de fuego y mensajes con nombres de familiares, con el objetivo de infundir temor y lograr la extorsión.

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Robo de celulares en Perú

La denuncia pública ocurre en un contexto donde el robo de celulares sigue siendo un problema extendido en Perú. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), durante 2025 se registraron 1 millón 462 mil 487 celulares robados, cifra que representa una reducción de 6,8% respecto al año anterior. No obstante, el número continúa siendo elevado, lo que equivale a 167 celulares robados por hora y casi tres por minuto, de acuerdo con el análisis de Infobae Perú.

El robo de celulares en Perú registró 1.462.487 equipos sustraídos en 2025, según datos de Osiptel. (La República)

El Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) indica que el descenso en los robos responde a medidas de control más estrictas, como el bloqueo de equipos móviles robados y la exclusión de dispositivos no registrados en la lista blanca. Estas acciones, sumadas a políticas temporales del Estado contra la criminalidad, han permitido que el promedio de celulares robados por día baje de 6.456 a 4.007 en los últimos nueve años.

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Horarios y días más peligrosos

Los datos proporcionados por Osiptel señalan que el horario con mayor incidencia de robos corresponde a las 10:00 a. m., con un promedio de 287 equipos sustraídos, seguido de las 11:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Estas horas coinciden con los desplazamientos en transporte público, tanto al inicio como al final de la jornada laboral. Además, los lunes son los días con más reportes de robos, con una media de 4.846 casos, seguidos por sábados y domingos.

El informe remarca que las cifras corresponden a denuncias formales hechas por los usuarios ante las empresas operadoras. Esto significa que existe la posibilidad de que el número real sea mayor, ya que no todos los afectados reportan el delito.

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- agencia Andina

Peligro de la extorsión

El caso difundido por Dani en X ilustra una modalidad adicional de riesgo para las víctimas: la extorsión digital. Tras perder el equipo, el ciudadano no solo enfrenta el perjuicio material, sino que queda expuesto a amenazas y presiones para entregar información sensible o permitir el acceso al dispositivo. La extorsión incluye la intimidación con datos personales y familiares, lo que añade un componente de temor que trasciende el robo inicial.

En el mensaje enviado, el delincuente demostró conocer nombres y lazos familiares, lo que incrementa la presión sobre la víctima. La exigencia de eliminar el equipo de iCloud o proporcionar el código de desbloqueo refleja la importancia que tiene para los delincuentes el acceso total al dispositivo, ya sea para su reventa o uso fraudulento.

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