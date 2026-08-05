El documental El Partido se estrena en Perú como filme de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP

El Partido (Captura de tráiler oficial)

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El documental argentino-español El Partido (The Match), dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, inaugurará este jueves 6 de agosto el 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP con su estreno en Perú. La película revisita el cuarto de final del Mundial de México 1986 entre Argentina e Inglaterra y llega tras su paso por el Festival de Cannes, el Sydney Film Festival y el Karlovy Vary International Film Festival.

La producción, coproducida entre Argentina y España, revisa uno de los encuentros deportivos más recordados del siglo XX: el partido del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en el que Diego Maradona anotó los dos goles de la victoria argentina, el primero con la mano y el segundo en una jugada que el mundo rebautizó como el “Gol del Siglo”, ante una selección inglesa que cuatro años antes había enfrentado a Argentina en la Guerra de las Malvinas.

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La propuesta narrativa del documental tiene un eje estructural preciso: Jorge Valdano y Gary Lineker, protagonistas de aquella tarde en México y luego comentaristas televisivos, actúan como narradores y reaccionan en tiempo real ante imágenes del encuentro proyectadas en una pantalla. Los directores los eligieron por ser, según sus propias palabras, personalidades afines: “cultos, progresistas y mediáticos”, capaces de tender puentes entre ambas tradiciones futbolísticas y culturales.

A ellos se suman los testimonios de jugadores de ambas selecciones. Por el lado argentino, Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti aportan sus memorias del encuentro. Por el inglés, Gary Lineker, John Barnes y Peter Shilton, el arquero que vio pasar el balón por encima de su mano extendida, reconstruyen su versión de aquella tarde. El documental también incluye imágenes de Maradona y del entonces entrenador argentino Carlos Bilardo.

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Del libro a la película

La película tiene su origen en el libro homónimo del periodista argentino Andrés Burgo, publicado por Tusquets en 2016 y traducido al francés, al portugués y al italiano. La obra reconstruye el partido con abundancia de datos y fusiona la crónica deportiva con una reflexión sobre la memoria colectiva, el trasfondo de la Guerra de las Malvinas y la deificación de Maradona en un puñado de minutos.

Fue Santiago Franco quien leyó el libro y llamó a Juan Cabral para proponerle convertirlo en un documental cinematográfico.

Más de dos siglos de tensión en 90 minutos

Lejos de limitarse a la crónica deportiva, El Partido recorre más de dos siglos de conflicto entre Argentina e Inglaterra para mostrar cómo aquel encuentro en el Estadio Azteca trascendió el ámbito del fútbol. A partir de imágenes de archivo, testimonios de los protagonistas y una puesta en escena construida con precisión cinematográfica, el film propone una lectura del partido como símbolo cargado de memoria, identidad y emociones colectivas.

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El fútbol aparece en la película como un lenguaje capaz de condensar alegrías, heridas y contradicciones que aún persisten en el presente. La Guerra de las Malvinas, concluida con la derrota argentina apenas cuatro años antes del partido, atraviesa el relato como un fondo permanente. El documental plantea que aquellos 90 minutos en México no fueron solo un cuarto de final: fueron, para millones de personas en ambos países, una forma de procesar un conflicto bélico que dejó más de 900 muertos y heridas que no cicatrizaron con el final de las hostilidades.

Su paso por festivales

El Partido (Captura de tráiler oficial)

El Partido tuvo su estreno mundial en la sección Cannes Première del Festival de Cannes 2026, donde la crítica internacional lo recibió con elogios. Desde allí, la película recorrió el Sydney Film Festival y el Karlovy Vary International Film Festival, en República Checa. Su paso por la temporada de festivales coincidió con el 40° aniversario del partido y con el año mundialista.

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La producción llegó a los cines argentinos en mayo de 2026 y volvió a las salas en julio, cuando Argentina e Inglaterra se enfrentaron en las semifinales del Mundial 2026, lo que le dio al documental una nueva capa de actualidad. Con 91 minutos de duración y apta para todo público, la película suma al fútbol, la política y la cultura popular en una propuesta que sus directores describen como una reflexión sobre el absurdo de la guerra y la capacidad del cine para resignificar los grandes acontecimientos de la memoria colectiva.

Foto de archivo de Diego Maradona celebrando tras marcar el segundo gol de la victoria de Argentina ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México. Jun 22, 1986. REUTERS/POOL/Ted Blackbrow

El festival cumple 30 años

El 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a través de su Centro Cultural, se extenderá del 6 al 15 de agosto de 2026 bajo el lema “Vamos a vernos”. La programación reúne más de 130 títulos entre largometrajes, documentales, mediometrajes, cortometrajes y películas restauradas, distribuidos en 14 secciones de competencia y exhibición.

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La edición conmemorativa amplía su alcance territorial con funciones en Lima, Cusco e Iquitos e incorpora cuatro secciones inéditas, entre ellas espacios dedicados a cine y música, y cine y gastronomía. La Competencia Latinoamericana de Ficción presenta 15 largometrajes en estreno absoluto para la región, provenientes de Argentina, México, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador, junto a 11 documentales. La Competencia Peruana reúne siete películas, entre ellas un filme en lengua shipibo-konibo.

Homenajes y premios

Entre las actividades especiales, el festival rendirá homenaje al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho con la proyección de Retratos fantasmas, O Som ao redor y Bacurau. También se incluye una retrospectiva del director húngaro Béla Tarr, con la exhibición de su obra Sátántangó (1994), de siete horas y media de duración.

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La edición 30 incrementó en un 25% los montos de los premios de la Competencia de Cine Latinoamericano y en un 400% los fondos destinados a la mejor película peruana. Los premios Trofeo Spondylus se entregarán en la ceremonia de clausura del 15 de agosto. El festival cuenta con más de 50 encuentros con cineastas: conversatorios, clases magistrales, talleres y sesiones de preguntas y respuestas a lo largo de sus diez días. Las funciones itinerantes de ingreso libre se realizarán en el Museo de Arte de Lima (MALI), en Warmis Audiovisuales en Cusco y en el Cineclub Manguaré en Iquitos. Las entradas están disponibles en la boletería del Centro Cultural PUCP y en www.festivaldelima.com.