Falleció Víctor Angobaldo en trágico accidente vehicular en Cañete

Murió Víctor Angobaldo en un accidente de tránsito.

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Víctor Angobaldo, recordado personaje pintoresco de la farándula peruana y expareja de Shirley Cherres, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete, cuando viajaba acompañado de otras personas.

Según información preliminar por el medio Buenos Días Cañete, el vehículo en el que se desplazaba se vio involucrado en el siniestro y, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, Angobaldo llegó sin vida al Hospital Regional Rezzola.

Los otros ocupantes del automóvil fueron trasladados al mismo centro de salud, donde permanecen bajo observación.

Patricia Alquinta confirma la noticia

Por su parte, la actriz y comediante peruana Patricia Alquinta se encargó de confirmar la información a través del programa Eso Háblalo. Muy apenada, indicó que la farándula está de duelo con esta terrible noticia.

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“Hoy día, la farándula estamos de luto. Quería informarles que ha fallecido Víctor Angovaldo, para muchos el Chocolatito, no sé cómo le decía Magaly (Medina) también. Magaly decía: “Yo creé ese monstruo”. Acaba de fallecer, mis condolencias a la familia, a todas las personas que lo conocemos, pero sobre todo a Javier Soriano, que es como su hermano y me imagino cómo está en este momento. Ya te veremos más tardecito para acompañarte junto a Angobaldo. Besos hasta el cielo, Angobaldito", dijo Alquinta antes de iniciar el programa.

Patricia Alquinta confirmó la muerte de Víctor Angobaldo. La figura de la farándula fue trasladado sin vida al Hospital Regional Rezzola tras sufrir accidente de tránsito. Show.pe/ YouTube

Figura de la farándula

La carrera de Víctor Angobaldo estuvo marcada por su paso por la televisión, donde se hizo popular gracias al programa de Magaly Medina. Allí, el conocido ‘chocolatito’ se destacó por su carisma, sentido del humor y capacidad para conectar con el público.

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Su historia llamó la atención de la conductora y su equipo de producción, especialmente luego de que el exproductor Ney Guerrero lo descubriera durante una visita al penal, donde Angobaldo solía llevar ceviche a los internos y compartir con ellos. Este gesto, sumado a su personalidad genuina, le abrió las puertas de la televisión nacional.

Víctor Angobaldo falleció en un accidente vehícular.

En 2009, Angobaldo alcanzó notoriedad en la farándula peruana, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos por la audiencia del programa. Su vínculo con Shirley Cherres fue especialmente mediático; juntos protagonizaron una historia sentimental que, aunque en un inicio fue vista como parte del show, terminó consolidándose como una relación real. El romance, según relató Magaly Medina, surgió de manera espontánea y no fue armado por la producción. Ambos compartieron momentos públicos, como la entrega de un anillo de compromiso a los pocos días de iniciar su relación, lo que sorprendió a los seguidores del espacio televisivo.

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Más allá de su vida sentimental, Angobaldo mantuvo una relación cercana con varias figuras del espectáculo.

Víctor Angobaldo y Shirley Cherres tuvieron un sonado romance.

Delicado de salud

En los últimos años, su salud se vio gravemente afectada debido a una insuficiencia renal crónica que lo obligó a someterse a diálisis y, en ocasiones, a solicitar ayuda para conseguir un trasplante de riñón.

En su momento, el propio Angobaldo compartió con medios nacionales la difícil situación que atravesaba, reconociendo que el 80% de las personas en su condición fallecen sin encontrar un donante compatible. La noticia de su enfermedad movilizó a personalidades como Melcochita y la misma Shirley Cherres, quienes lo visitaron durante su internamiento para brindarle ánimo y apoyo.

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Víctor Angobaldo generó la solidaridad de sus compañeros cuando estuvo grave de salud.