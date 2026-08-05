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Entradas del Cienciano vs Botafogo: precios y dónde comprar para asistir a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ iniciará su camino en la recta final del torneo internacional frente el ‘fogao’: el primer cotejo será en Cusco y dio a conocer cómo los hinchas podrán asegurar sus boletos

Entradas del Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
Entradas del Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
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Cienciano protagonizó una remontada memorable en la Copa Sudamericana 2026 y se consolidó como el único club peruano que sigue con vida en torneos internacionales. El conjunto cusqueño revirtió una desventaja de dos goles conseguida por Lanús en el partido de ida y avanzó a octavos de final tras imponerse 4-0 en el choque de vuelta.

El próximo reto internacional del ‘papá’ será ante Botafogo, conjunto que dominó el Grupo E y accedió a octavos como líder absoluto. Y el primer cotejo será el próximo jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El horario establecido será a las 19:30 horas de Perú.

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Precios de entradas para Cienciano vs Botafogo

El cuadro cusqueño dio conocer los precios de los boletos para su encuentro crucial con el ‘fogao’ con precios accesibles. Los hinchas de Cienciano podrán adquirir sus tickets desde hoy, miércoles 5 de agosto, a través del portal de Joinnus.

- Niños: S/. 15.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Sur: S/. 35.00 soles

- Oriente: S/. 50.00 soles

- Occidente: S/. 100.00 soles

Cienciano recibirá a Botafogo en Cusco por la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano recibirá a Botafogo en Cusco por la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo se jugará el duelo de ida entre Cienciano vs Botafogo?

La Conmebol confirmó la programación de los partidos entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro de ida se disputará el jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, con inicio a las 19:30 horas, horario local peruano.

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La serie se resolverá bajo el formato tradicional de partidos de ida y vuelta, tal como en la fase preliminar del certamen. En caso de igualdad en el marcador global tras ambos compromisos, la clasificación a la siguiente instancia se definirá directamente desde el punto penal.

El partido de vuelta está programado para el próximo jueves 20 de agosto en Río de Janeiro. El encuentro se disputará a las 19:30 horas, respetando el horario local de Perú.

Cienciano se enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano se enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Conmebol.

Dónde ver Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Los aficionados podrán ver los partidos entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Ambas opciones garantizan la transmisión en directo para Perú y el resto de Sudamérica, ya sea por televisión tradicional o mediante dispositivos digitales.

Este acceso multiplataforma permite seguir el desarrollo de la serie desde cualquier lugar, facilitando que los hinchas no se pierdan ningún detalle de los duelos internacionales.

Para quienes buscan información adicional, Infobae Perú brindará una cobertura completa de la llave. El portal ofrecerá la previa de cada encuentro, actualizaciones minuto a minuto, análisis de las jugadas más relevantes y declaraciones de protagonistas al finalizar los partidos.

Programación del Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Programación del Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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