Presidente del JNE evita referirse al caso de Rafael López Aliaga, pero cree que “debe permitirse la reelección”

Roberto Burneo considera que, tras las Elecciones Municipales y Regionales 2026, el Congreso debería debatir la continuidad de la prohibición de reelección. Video: JNE

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, evitó referirse de manera explícita al caso de Rafael López Aliaga, pero consideró que, en el caso de gobiernos locales, sí debería permitirse la reelección de autoridades.

En conferencia de prensa se le consultó a Burneo sobre la renuncia de Luis Rubio que a su vez permitiría que López Aliaga aspire a un nuevo mandato como alcalde de Lima. El magistrado respondió que el JNE “no legisla”, sino que toma decisiones “de forma independiente objetiva sobre la base constitucional, legal y por los reglamentos que hemos aprobado”.

“Finalmente, lo más importante de cualquier jornada electoral es el elector el que tiene la última palabra. El ciudadano, todos nosotros, es el que toma las decisiones en torno a ello. Por eso invitamos a la ciudadanía a que se informe, que tengan toda la data a la mano para que tengan la mejor forma de tomar decisiones. Es el ciudadano, sobre toda la opción política que se le ha dado, el que vaya este 4 de octubre a elegir”, apuntó.

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Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A favor de la reelección

En otro punto de la conferencia de prensa, el presidente del JNE se mostró a favor de que el Congreso restablezca la reelección de autoridades municipales

“Personalmente yo puedo decir que en lo que son gobiernos locales, hablamos de distritales, municipales, debería permitirse la reelección, porque estamos hablando de la elección del buen vecino que administra los recursos y que es el pueblo el más cercano a ellos el que le da esa confianza”, dijo Roberto Burneo.

En esa línea, Burneo indicó que se debería reflexionar si la prohibición de reeleccción han dado o no resultados. Indicó que dicho debate debería darse luego de los comicios del 4 de octubre.

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“Como hemos dicho, el Jurado toma decisiones sobre el marco normativo y constitucional previsto, pero es importante ponernos a reflexionar en torno a todo el sistema electoral, al sistema democrático, porque hay que fortalecerlo”, apuntó.

Roberto Burneo, presidente del JNE.

Inscriben candidatura de López Aliaga

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro formalizó este martes la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana por Renovación Popular, tras vencer el plazo de tres días sin que ningún ciudadano presentara una tacha contra su postulación.

La inscripción se produjo horas después de que Luis Rubio Idrogo, médico cirujano que encabezaba la lista como candidato a la alcaldía, presentara su renuncia ante el mismo organismo electoral por “razones estrictamente personales”. Rubio cumplió con todos los requisitos formales: certificó su firma ante el secretario del JEE y abonó la tasa de 115 soles dentro del plazo establecido.

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La secuencia de hechos configura un escenario que varios expertos electorales califican de reelección sin disimulo. Si Renovación Popular obtiene la primera mayoría en los comicios del 4 de octubre, López Aliaga —inscrito como primer regidor— ascendería automáticamente a la alcaldía, dado que la lista ya no cuenta con candidato al cargo principal. La Constitución Política del Perú prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.