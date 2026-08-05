¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

La renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular podría permitir que Rafael López Aliaga llegue nuevamente al sillón municipal si la lista por la que postula sale ganadora en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, pero este caso no es el único a nivel nacional. Un estudio hecho por el Instituto Aklla revela que en todo el país un total de 131 alcaldes se encuentran en una posición similar que podría llevarlos a reelegirse.
Para el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas Fernando Rodríguez, el movimiento de Renovación Popular y Rafael López Aliaga ya no se trata de una maniobra disimulada sino de una “reelección” que “burdamente quiso ser disfrazada”.
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Según la especialista en derecho electoral Silvia Guevara, al 1 de agosto de 2026 se habían identificado más de 100 casos de autoridades que intentan este camino, con 23 renuncias presentadas de candidatos a alcalde y más de once ya aceptadas por los jurados electorales especiales.
Los datos del Instituto Aklla amplían la dimensión del fenómeno. El relevamiento indica que 131 alcaldes elegidos en 2022 postulan este año como primer regidor y que 22 de ellos ya se habrían convertido, en la práctica, en candidatos a alcalde tras la renuncia del titular de su lista; de ese total, 11 expedientes habían sido aceptados y otros 11 seguían pendientes de pronunciamiento.
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Renuncia de Rubio permitiría una reelección de Rafael López Aliaga
La carta presentada por Rubio comunica una “renuncia irrevocable” a su postulación por “razones estrictamente personales”. En esa lista, el candidato a teniente alcalde es Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima.
Guevara explicó en Canal N que el siguiente paso formal es la aceptación de la renuncia por parte del Jurado Electoral Especial. La experta precisó que el plazo para renunciar vencía el 5 de agosto y que el documento fue ingresado dentro del cronograma electoral.
La consecuencia política, según su lectura, es directa. Si la lista se mantiene y resulta ganadora, López Aliaga jurará como alcalde, pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales en la misma circunscripción.
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Guevara remarcó que la prohibición alcanza al mismo cargo, no a una candidatura como regidor. “No existe ningún impedimento para que postulen en condición de primer regidor”, señaló, al explicar por qué el Jurado Electoral Especial no tiene base legal para rechazar esa postulación por el solo hecho de que abra la puerta a un retorno al cargo.
Casos como el de Renovación Popular ocurren a nivel nacional
El mapa elaborado por el Instituto Aklla muestra que la práctica no se limita a Lima ni a un solo partido. Entre las organizaciones con más candidaturas con una supuesta “reelección encubierta” ya efectivizadas por esta vía a nivel nacional aparecen:
- Partido Democrático Somos Perú: 7 casos
- Distrito El Cenepa (Amazonas)
- Provincia Condorcanqui (Amazonas)
- Distrito Catilluc (Cajamarca)
- Distrito Sangarara (Cusco)
- Distrito Patapo (Lambayeque)
- Distrito Independencia (Lima)
- Provincia Requena (Loreto)
- Alianza para el Progreso: 4 casos
- Provincia Pallasca (Áncash)
- Distrito Pimentel (Lambayeque)
- Distrito Lurin (Lima)
- Provincia Morropón (Piura)
- Avanza País: 3 casos
- Distrito San Miguel (Lima)
- Distrito Yorongos (San Martín)
- Provincia Rioja (San Martín)
- Renovación Popular: 3 casos
- Distrito San Juan Bautista (Ica)
- Distrito Pinto Recodo (San Martín)
- Distrito Pucacaca (San Martín)
- Perú Primero: 2 casos
- Distrito San Pablo de Pillao (Huánuco)
- APP - Trabaja Ayacucho: 1 caso
- Distrito Sancos (Ayacucho)
- Alianza Renovación Popular y Toro: 1 caso
- Provincia Cajatambo (Lima)
- Ahora Nación: 1 caso
- Distrito Mejía (Arequipa)
El registro también ubica casos en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y San Martín. Entre las circunscripciones mencionadas solo en la región Lima figuran Lurín, San Miguel e Independencia.
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Rodríguez citó precisamente el caso de San Miguel como una muestra temprana del mecanismo. Allí, dijo, la candidata a la alcaldía renunció y quien figuraba como primer regidor o teniente alcalde era el actual alcalde del distrito.
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